Nhà nước và cử tri Quảng Nam: "Chạy đua" giải quyết hồ sơ đất đai trước thềm kết thúc chính quyền cấp huyện Trước thông tin từ ngày 1/7/2025 không còn tổ chức chính quyền cấp huyện, tại các địa phương, người dân đến giải quyết thủ tục hành chính (chủ yếu liên quan lĩnh vực đất đai) gia tăng, có nơi quá tải về số lượng hồ sơ nhận và trả kết quả hằng ngày.

Người dân đến giải quyết hồ sơ TTHC trên lĩnh vực đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Thăng Bình sáng 2/6/2025. Ảnh: HÀN GIANG

Quá tải...

Sáng 2/6, lúc 8 giờ 30 phút, nhưng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Thăng Bình có rất đông công dân đến liên hệ làm thủ tục hành chính (TTHC). Dò hỏi thì được biết, hầu hết các trường hợp đều đến giải quyết hồ sơ liên quan đất đai.

Như trường hợp của ông Bùi Ngọc Tri (thôn 4, xã Bình Lãnh, Thăng Bình). Ông Tri nộp hồ sơ từ tháng 10/2024, nhưng đến nay thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của ông vẫn chưa được giải quyết.

Theo ông Tri, hồ sơ được yêu cầu bổ sung nhiều lần, đi lại rất vất vả, bây giờ còn phải làm xác nhận đối với diện tích tăng thêm 125m2 theo kết quả đo đạc mới so với GCNQSDĐ cũ…

“Đã ở tuổi 63, tôi cố gắng làm thủ tục cấp đổi GCNQSDĐ cũ sang mới (sổ hồng) để an tâm, sau này chuyển nhượng cho các con cũng dễ dàng hơn” - ông Tri tâm sự.

Đến nhận kết quả giải quyết hồ sơ cấp đổi GCNQSDĐ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Thăng Bình vào sáng 2/6, ông Nguyễn Hoài Sinh (ở xã Bình Tú, Thăng Bình) nhìn nhận, người dân đến làm thủ tục liên quan đến đất đai gia tăng so với trước đây vì thông tin sắp kết thúc hoạt động chính quyền cấp huyện.

Ông Sinh được ủy quyền làm thủ tục cấp đổi GCNQSDĐ cũ mang tên người mẹ sang GCNQSDĐ mới mang tên 4 người con. Sau đó, ông tiếp tục làm thủ tục chuyển GCNQSDĐ này cho một người con đứng tên sở hữu và tính theo thời gian giải quyết quy định thì sẽ xong trong tháng 6 này.

Theo ông Lưu Đức Phương - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Thăng Bình (phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện), từ khi có thông tin kể từ ngày 1/7 tới sẽ không còn tổ chức chính quyền cấp huyện, nhiều công dân trên địa bàn mong muốn giải quyết các hồ sơ liên quan, nhất là hồ sơ lĩnh vực đất đai trước thời điểm này. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện thường xuyên quá tải về số lượng hồ sơ nhận và trả kết quả hằng ngày.

Cán bộ đã tập trung tuyên truyền, giải thích rằng công dân không nên lo lắng, dù không còn tổ chức chính quyền cấp huyện thì việc giải quyết hồ sơ vẫn sẽ được cấp có thẩm quyền tiếp tục tiếp nhận, giải quyết đảm bảo theo đúng quy định sau khi sáp nhập.

“Tuy nhiên, số lượng hồ sơ phát sinh hằng ngày vẫn quá tải và không thể thực hiện việc giải quyết hết hồ sơ trong ngày. Việc xử lý hồ sơ TTHC trên lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện đôi lúc vẫn còn chậm so với thời gian phiếu hẹn. Một phần do công tác xây dựng hồ sơ ban đầu của công dân còn nhiều sai sót về thủ tục nên cán bộ tiếp nhận và giải quyết phải trả lại hồ sơ để sửa chữa, bổ sung nhiều lần làm ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân” - ông Phương nói.

Sẵn sàng phục vụ khi kết thúc cấp huyện

Khảo sát thêm tại một số địa phương Hiệp Đức, Phú Ninh, Quế Sơn, Duy Xuyên, chúng tôi đều ghi nhận gần đây công dân đến giải quyết TTHC trên lĩnh vực đất đai gia tăng. Có nơi, như tại Quế Sơn, số lượng hồ sơ nộp tăng gấp đôi, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện có thời điểm phải làm việc đến 12 giờ trưa và 18 giờ chiều.

Nhằm đảm bảo thực hiện giải quyết TTHC thông suốt, không gián đoạn trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, nhất là đối với TTHC liên quan đến người dân và doanh nghiệp, UBND các địa phương cấp huyện chỉ đạo thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 5 và khoản 1, khoản 2 Điều 10 Nghị quyết số 190 ngày 19/2/2025 của Quốc hội; cũng như chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3785 ngày 8/5/2025.

Ông Lưu Đức Phương cho hay, lãnh đạo UBND huyện Thăng Bình chỉ đạo cán bộ, công chức chuyên môn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung giải quyết hồ sơ TTHC của công dân cho đến thời điểm sắp xếp thành lập cấp xã mới.

Giám đốc Sở KH&CN - Nguyễn Đức Bình cho rằng, sau khi kết thúc hoạt động cấp huyện, số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã mới tăng lên khoảng 3 lần.

Số lượng trụ sở cấp xã mới giảm, chỉ còn hơn 30% so với trước đây. Do vậy, số lượng hồ sơ TTHC UBND cấp xã mới sẽ giải quyết tăng lên khoảng 8 - 9 lần so với trước đây, gây nguy cơ “nghẽn” giải quyết TTHC.

Để giải quyết nguy cơ này cần thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ là phải hướng đến 100% các TTHC toàn trình thông qua thiết bị đầu cuối là máy tính, điện thoại.

Quảng Nam đã quan tâm đầu tư các ki-ốt dịch vụ công lưu động, trước mắt đặt ở trụ sở xã mới, sau này phát triển đặt tại nhà văn hóa thôn giúp người dân tiếp cận dịch vụ công qua các thiết bị đầu cuối.

Thông qua trực tuyến toàn trình, người dân không cần phải đi lại mà vẫn giải quyết được TTHC. Bên cạnh đó, tỉnh đã hướng đến mức độ giải quyết TTHC cao hơn là phi địa giới hành chính và thí điểm mô hình hành chính công chủ động.

Chuẩn bị cho thời điểm kết thúc hoạt động cấp huyện, đi vào hoạt động của cấp xã mới sau sắp xếp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ danh mục 346 TTHC cấp huyện, chỉ đạo rà soát, đề xuất chuyển giao nhiệm vụ giải quyết TTHC cho UBND cấp xã hoặc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, bảo đảm tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.

“Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành chủ trì, phối hợp với Sở KH&CN, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, hoàn thiện quy trình nội bộ giải quyết TTHC và tích hợp cấu hình quy trình điện tử vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC kịp thời, đầy đủ, bảo đảm sẵn sàng phục vụ ngay khi kết thúc hoạt động của chính quyền địa phương cấp huyện và chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng chỉ đạo.