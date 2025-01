Quốc phòng - An ninh Cảnh sát giao thông Quảng Nam tận tụy vì sự an toàn của nhân dân Hưởng ứng đợt cao điểm tuần tra, tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực.

Sự vào cuộc quyết liệt của CSGT giúp kéo giảm tai nạn. Ảnh: P.G

Vá đường, gắn đèn cảnh báo

Tình trạng xe gặp sự cố giữa đường luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt vào ban đêm hoặc trên các tuyến đường khuất tầm nhìn, nhất là ở địa bàn miền núi.

Nhằm giảm thiểu rủi ro, cán bộ của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Quảng Nam đã đưa ra sáng kiến mang theo sẵn đèn LED nhấp nháy từ tính khi tuần tra.

Khi gặp phương tiện bị sự cố hoặc hỏng hóc trên đường, các tổ tuần tra lập tức sử dụng loại đèn này gắn vào xe để cảnh báo các phương tiện khác.

Đèn LED từ tính không chỉ dễ dàng sử dụng mà còn phát sáng mạnh mẽ, giúp tăng cường khả năng nhận diện từ xa, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu hoặc ban đêm.

CSGT gắn đèn LED cảnh báo trên các phương tiện bị hỏng hóc trên đường để đảm bảo an toàn. Ảnh: P.G

Cách làm này được Đội CSGT số 2 triển khai khá hiệu quả trên cung đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 14B. Các tổ tuần tra của Đội CSGT số 2 trong suốt quá trình tuần lưu đều mang theo đèn LED nhấp nháy từ tính, kịp thời gắn lên các xe đang gặp sự cố, hỏng hóc trên đường để cảnh báo.

Đây là cách hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như các phương tiện tham gia giao thông. Nhiều tài xế yên tâm khi được hỗ trợ kịp thời, đặc biệt trên các cung đường dài và ít người qua lại.

Một hình ảnh khác gây xúc động cho người dân là các cán bộ, chiến sĩ CSGT đội mưa vá đường trên các tuyến đường hư hỏng tại Quảng Nam. Những ổ gà, ổ voi xuất hiện nhiều trên các tuyến đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Thay vì chờ đợi đơn vị sửa chữa chuyên trách, các chiến sĩ CSGT đã chủ động mang theo vật liệu và dụng cụ, trực tiếp sửa chữa những điểm hư hỏng, ổ gà trên đường.

CSGT dùng đá dăm khắc phục tạm thời vị trí có nguy cơ tai nạn, giúp người dân qua lại an toàn. Ảnh: P.G

Hành động này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao mà còn giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông, bảo vệ an toàn cho người dân.

Chứng kiến cán bộ Đội CSGT số 1 đội mưa triển khai vá đường tại Km1025 thuộc địa bàn xã Tam Nghĩa (Núi Thành), một người dân địa phương cho hay hành động của các chiến sĩ dù nhỏ nhưng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao, tận tụy vì an toàn của người đi đường.

Lan tỏa tinh thần vì nhân dân phục vụ

Ngay từ trước đợt cao điểm, CSGT toàn tỉnh đã tổ chức soạn thảo, cấp phát hàng ngàn tờ rơi tuyên truyền cho các tài xế. Nội dung tuyên truyền được thay đổi phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, chú trọng cảnh báo các nguyên nhân gây ra tai nạn như sương mù xuất hiện trên đường đèo dốc, đường hư hỏng, xuống cấp ở một số tuyến...

Tặng đèn LED cảnh báo cho các lái xe đường dài. Ảnh: P.G

Phòng CSGT Công an Quảng Nam cũng sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo tuyên truyền rộng rãi, thông tin về phân luồng qua lại trong quá trình cầu Câu Lâu sửa chữa, các quy định mới về Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực từ ngày 1/1/2025...

Song song với công tác tuyên truyền, việc tuần tra, xử lý vi phạm được thực hiện xuyên suốt nhằm chấn chỉnh, lập lại trật tự an toàn trên các tuyến.

Phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có ngày nghỉ” được duy trì nhất quán, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, quá tải trọng, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, vạch kẻ đường...

Đơn vị cũng đã tổ chức tập huấn chuyên sâu về luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 cho cán bộ chiến sĩ của đơn vị.

CSGT phát tờ rơi tuyên truyền cho tài xế trên đường Hồ Chí Minh. Ảnh: P.G

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng CSGT Công an Quảng Nam chia sẻ, hưởng ứng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Ất Tỵ 2025, đơn vị đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành kế hoạch riêng về đảm bảo an toàn giao thông, với mục tiêu đảm bảo an toàn, kiềm chế tai nạn giao thông ở cả ba tiêu chí, đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân đón tết.

“Cùng với công tác bảo đảm an toàn giao thông, CSGT triển khai nhiều biện pháp của ngành để chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

Đồng thời, sẽ tham mưu các cấp lãnh đạo, phối hợp các ngành đẩy mạnh tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trên các nền tảng mạng xã hội để thông tin được lan tỏa rộng rãi, tạo chuyển biến nhận thức.

Ngành cũng chú trọng triển khai Luật Trật tự an toàn giao thông năm 2024, có hiệu lực từ 1/1/2025, phối hợp với ngành giao thông vận tải khắc phục bất cập trên các tuyến giao thông và nhiều nhiệm vụ khác, vì bình yên trên những cung đường” - Thượng tá Phan Thanh Hồng nói.