Cấp giấy chứng nhận du lịch xanh Quảng Nam cho 7 đơn vị

Ở hạng mục khách sạn, có 2 khách sạn đạt chứng nhận 3/3 Lá Sâm Ngọc Linh là Lasenta Boutique Hotel Hội An, (số 57 Lý Thường Kiệt, phường Cẩm Châu, TP.Hội An) và khách sạn Hội An Historic Hotel. Ngoài ra, có 1 khách sạn đạt chứng nhận 2/3 Lá Sâm Ngọc Linh là The Saga Hotel Hội An (số 321 Cửa Đại, phường Cẩm Châu, TP.Hội An).

Ở hạng mục Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay), có 2 đơn vị đạt chứng nhận 3/3 Lá Sâm Ngọc Linh là Lavini Hoian Boutique Villa (tổ 10, khối Trường Lệ, phường Cẩm Châu, TP.Hội An) và Santa Sea Villa Hội An (số 17 Nguyễn Phan Vinh, phường Cẩm An, TP.Hội An). Ở hạng mục dành cho doanh nghiệp lữ hành, Hoi An Unique Travel (tổ 3, thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, TP.Hội An) đạt chứng nhận 2/3 Lá Sâm Ngọc Linh. Trong đợt cấp chứng nhận du lịch xanh theo Bộ Tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam này, có 6 đơn vị hoạt động trên địa bàn TP.Hội An và 1 đơn vị tại huyện Thăng Bình.