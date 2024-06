Du lịch Quảng Nam công nhận kết quả đánh giá và cấp giấy chứng nhận du lịch xanh cho 5 doanh nghiệp (QN)) - Ngày 26/6, UBND tỉnh quyết định công nhận kết quả đánh giá và cấp giấy chứng nhận du lịch xanh theo Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam.

Một góc Khu nghỉ dưỡng TUI BLUE Nam Hội An.

Theo đó, công nhận kết quả đánh giá và cấp giấy chứng nhận du lịch xanh theo Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam cho 5 doanh nghiệp.

Cụ thể, Khu nghỉ dưỡng TUI BLUE Nam Hội An (thôn Ngọc An, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành), đạt chứng nhận 3/3 Lá Sâm Ngọc Linh dành cho hạng mục Khu nghỉ dưỡng. Almanity Hoi An Resort & Spa (số 326 Lý Thường Kiệt, phường Tân An, TP.Hội An), đạt chứng nhận 3/3 Lá Sâm Ngọc Linh dành cho hạng mục Khu nghỉ dưỡng. Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (thôn Mỹ Sơn, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên), đạt chứng nhận 3/3 Lá Sâm Ngọc Linh dành cho hạng mục Điểm tham quan. VinWonders Nam Hội An (đường Võ Chí Công, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình), đạt chứng nhận 2/3 Lá Sâm Ngọc Linh dành cho hạng mục Điểm tham quan. Zen Boutique Villa (số 87 Lý Thường Kiệt, phường Sơn Phong, TP.Hội An), đạt chứng nhận 2/3 Lá Sâm Ngọc Linh dành cho hạng mục Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay).