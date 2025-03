Tài chính - Thị trường Cấp hơn 19,4 tỷ đồng để các địa phương tổ chức kỷ niệm 50 năm Giải phóng Quảng Nam UBND tỉnh vừa quyết định cấp kinh phí cho các địa phương tổ chức các hoạt động và tham gia triển lãm, trưng bày nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, cấp cho UBND cho các huyện, thị xã, thành phố Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Núi Thành, Duy Xuyên, Đại Lộc, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Giang, Phước Sơn, Đông Giang, Nam Trà My, Tây Giang với tổng số tiền hơn 19,4 tỷ đồng.

Kinh phí cấp từ nguồn sự nghiệp văn hóa chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh 2025, để các địa phương tổ chức hoạt động và tham gia triển lãm, trưng bày nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3). Trong đó, được cấp nhiều nhất là thị xã Điện Bàn với kinh phí 2,1 tỷ đồng; Nam Trà My là địa phương được cấp ít nhất với kinh phí 575 triệu đồng.

UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả chế độ tài chính hiện hành và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.