Khoa học - Công nghệ Cập nhật bảng giá xe hãng Mazda mới nhất tháng 4/2025 Chi tiết bảng giá xe hãng Mazda mới nhất, kèm theo cụ thể từng dòng xe, giúp người dùng dễ dàng tìm được mẫu xe phù hợp với nhu cầu và sở thích của mình.

Mazda là thương hiệu ô tô nổi tiếng đến từ Nhật Bản, được thành lập vào năm 1920 và hiện có mặt tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Mazda nổi bật nhờ triết lý thiết kế KODO cùng công nghệ động cơ SkyActiv tiên tiến, mang đến sự cân bằng giữa hiệu suất, tiết kiệm nhiên liệu và trải nghiệm lái mượt mà.



Tại thị trường Việt Nam, Mazda được nhiều người tin dùng nhờ thiết kế sang trọng, giá cả cạnh tranh, trang bị phong phú và dịch vụ hậu mãi uy tín. Các mẫu xe Mazda luôn nằm trong top doanh số ở nhiều phân khúc nhờ sự linh hoạt trong vận hành và phù hợp với thị hiếu người Việt.

Giá dòng hatchback và sedan đô thị của Mazda



Mazda 2 2021 & Mazda 2 2023



Mazda 2 là mẫu xe đô thị cỡ nhỏ có thiết kế hiện đại, nhỏ gọn và tiết kiệm nhiên liệu. Phiên bản 2021 phù hợp với người mua xe lần đầu, trong khi Mazda 2 2023 được nâng cấp nhẹ về trang bị tiện nghi và an toàn, giúp trải nghiệm lái thêm phần thoải mái và tinh tế.



Mazda 3 2021



Mazda 3 là dòng sedan và hatchback hạng C được yêu thích với thiết kế thể thao, nội thất cao cấp và khả năng vận hành mượt mà. Đây là một trong những mẫu xe ăn khách nhất của Mazda tại Việt Nam, phù hợp với cả người trẻ và gia đình nhỏ.



Mazda 6 2021



Mazda 6 là mẫu sedan hạng D mang phong cách lịch lãm, trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ lái và khoang nội thất rộng rãi, sang trọng. Đây là lựa chọn phù hợp cho doanh nhân hoặc người dùng yêu thích sự thanh lịch trong từng chi tiết.



Tên xe Phiên bản Giá xe niêm yết (triệu VNĐ) Mazda 2 2021



1.5 AT 429 triệu 1.5 Luxury 474 triệu Sport 1.5 Luxury 492 triệu 1.5 Premium 519 triệu Sport 1.5 Premium 537 triệu Mazda 2 2023

1.5 AT 408 triệu 1.5 Luxury 484 triệu Sport 1.5 Luxury 527 triệu 1.5 Premium 508 triệu Sport 1.5 Premium 544 triệu Mazda 3 2021

1.5 Deluxe 579 triệu 1.5 Luxury 624 triệu Sport 1.5 Luxury 639 triệu 1.5 Premium 699 triệu Sport 1.5 Premium 699 triệu 1.5 Signature 739 triệu Mazda 6 2021

2.0 Luxury 769 triệu 2.0 Premium 809 triệu 2.0 Premium GTCCC 790 triệu 2.5L Signature Premium GTCCC 874 triệu 2.5 Signature (2024) 899 triệu

Giá dòng SUV đô thị và gia đình của Mazda



Mazda CX-3 2021 & CX-3 2023



Mazda CX-3 là mẫu SUV cỡ nhỏ mang kiểu dáng thời thượng, linh hoạt khi di chuyển trong thành phố. Xe được đánh giá cao nhờ thiết kế năng động, nhiều tiện nghi và mức giá cạnh tranh, phù hợp với người trẻ hoặc gia đình ít thành viên.



Mazda CX-30 2021



Nằm giữa CX-3 và CX-5, Mazda CX-30 là crossover đô thị mang phong cách thể thao, nội thất cao cấp và khả năng cách âm tốt. Đây là dòng xe dành cho người dùng cần sự cân bằng giữa tính tiện dụng và đẳng cấp thiết kế.



Tên xe Phiên bản Giá xe niêm yết (triệu VNĐ) Mazda CX-3 2021

1.5 Deluxe 569 triệu 1.5 Luxury 599 triệu 1.5 Premium 646 triệu Mazda CX-3 2023

1.5 AT 512 triệu 1.5 Deluxe 549 triệu 1.5 Luxury 579 triệu 1.5 Premium 631 triệu Mazda CX-30 2021

2.0 Luxury 699 triệu 2.0 Premium 749 triệu

Mazda CX-5 2021 & CX-5 2023



CX-5 là mẫu SUV hạng C chủ lực của Mazda tại Việt Nam, nổi bật nhờ kiểu dáng sang trọng, nội thất rộng rãi và nhiều tùy chọn động cơ. Phiên bản 2023 được nâng cấp với hệ thống an toàn i-Activsense toàn diện, mang đến trải nghiệm lái an tâm hơn.



Tên xe Phiên bản Giá xe niêm yết (triệu VNĐ) Mazda CX-5 2021

2.0L Deluxe 839 triệu 2.0L Luxury 879 triệu 2.0L Premium 919 triệu 2.5L Signature Premium AWD 1.059 triệu Mazda CX-5 2023

2.0 Deluxe 749 triệu 2.0 Luxury 789 triệu 2.0 Premium 829 triệu 2.0 Premium Exclusive 869 triệu 2.0 Premium Sport 849 triệu 2.5 Signature Sport 959 triệu 2.5 Signature Exclusive 979 triệu

Mazda CX-8 2021, CX-8 2022 & CX-8 2024



Mazda CX-8 là mẫu SUV 7 chỗ với thiết kế thanh lịch, không gian nội thất cao cấp và phù hợp với gia đình đông người. So với phiên bản 2021, các đời 2022 và 2024 được cải tiến về hệ thống giải trí, an toàn và khả năng cách âm, mang lại cảm giác lái yên tĩnh và thoải mái hơn trên mọi hành trình.



Tên xe Phiên bản Giá xe niêm yết (triệu VNĐ) Mazda CX-8 2021

2.5 Luxury 1 tỷ 079 triệu 2.5 Premium 1 tỷ 169 triệu Mazda CX-8 2022

2.5 Luxury 949 triệu 2.5 Premium 1 tỷ 024 triệu 2.5 Premium AWD 1 tỷ 119 triệu 2.5 Premium AWD 6 chỗ 1 tỷ 129 triệu Mazda CX-8 2024

2.5 Luxury 969 triệu 2.5 Premium 1 tỷ 049 triệu 2.5 Signature AWD 1 tỷ 149 triệu

Giá dòng bán tải của Mazda



Mazda BT-50 2021



Mazda BT-50 là mẫu bán tải kết hợp giữa sự mạnh mẽ và tiện nghi. Với thiết kế thể thao, khả năng chuyên chở linh hoạt và nội thất tiện dụng, BT-50 phù hợp cho cả nhu cầu kinh doanh lẫn gia đình cần một phương tiện đa năng, bền bỉ.