Thể thao Câu lạc bộ Tam Kỳ giành giải Nhất toàn đoàn Giải Vovinam vô địch các câu lạc bộ tỉnh Quảng Nam - 2024 (QNO) - Sau 3 ngày tranh tài tại Nhà thi đấu TD-TT tỉnh, Giải Vovinam vô địch các câu lạc bộ tỉnh Quảng Nam năm 2024 đã khép lại vào ngày 8/9 với các trận chung kết hấp dẫn và kịch tính.

Giải năm nay chứng kiến sự đồng đều giữa các câu lạc bộ. Ảnh: T.V

Giải năm nay chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các câu lạc bộ (CLB) khi hầu hết sở hữu lực lượng đồng đều. Tuy nhiên, CLB Tam Kỳ có phần nhỉnh hơn khi đoạt được 4 Huy chương Vàng (HCV), 1 Huy chương Bạc (HCB), 3 Huy chương Đồng (HCĐ) và giành giải Nhất toàn đoàn.

Trong khi đó, hai CLB Minh Tâm Hội An và Thăng Bình so kè nhau từng tấm huy chương cho cuộc đua vị trí thứ nhì toàn đoàn. Cuối cùng, dù cùng 3 HCV nhưng CLB Minh Tâm Hội An có 3 HCB, 3 HCĐ giành vị thứ Nhì; CLB Thăng Bình 1 HCB, 3 HCĐ xếp thứ Ba.

Các CLB giành HCV còn lại là Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung 2 HCV, Núi Thành 2 HCV, Tiên Sơn Tiên Phước 2 HCV, Tam Đàn Phú Ninh 1 HCV.