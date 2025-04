Văn hóa - Văn nghệ Cha Tôi, Người Ở Lại tập 28: Bố Chính "bảnh" với cô Tuệ Minh, Đại có như không Trong Cha Tôi, Người Ở Lại tập 28, bố Chính lột xác "bảnh bao" bên cô Tuệ Minh, các con trêu rần rần. Đại lo sốt vó khi An vẫn hờ hững, tình yêu liệu có tiến triển?

Dự đoán nội dung Cha Tôi, Người Ở Lại tập 28

Bố Chính, vốn xuề xòa, giờ bắt đầu "bảnh" hơn vì đã có "lý do" – một mối quan hệ tình cảm mới với chị tóc dài. Tập này có thể sẽ có những khoảnh khắc lãng mạn nhẹ nhàng, pha lẫn hài hước khi Nguyên, An, và Việt trêu chọc bố. Có thể sẽ có cảnh bố Chính cố gắng thay đổi phong cách, ví dụ như chọn quần áo mới hoặc lúng túng khi đi gặp "chị tóc dài". Các con sẽ vừa ủng hộ vừa "chọc" bố, tạo nên những tình huống dở khóc dở cười. Đồng thời, câu chuyện cũng sẽ nhấn mạnh sự cảm thông của các con, mong bố tìm được hạnh phúc sau những hy sinh cho chúng.

Đại, dù mang danh "người yêu" của An, vẫn sẽ tiếp tục đối mặt với nỗi bất an vì mối quan hệ chưa tiến triển sâu sắc (chưa được thơm má). Có thể tập này sẽ khai thác sự lo lắng của Đại khi cảm thấy vị trí của mình bị lung lay, hoặc một tình huống khiến Đại phải nỗ lực để "ghi điểm" với An. Một số khoảnh khắc hài hước có thể xuất hiện, như Đại cố gắng tỏ ra lãng mạn nhưng lại thất bại thảm hại, hoặc bị An "troll". Tuy nhiên, cũng có thể có những giây phút chân thành, nơi Đại bày tỏ cảm xúc thật, giúp mối quan hệ của cả hai tiến thêm một bước.

Có thể sẽ có một cảnh bố Chính chuẩn bị đi hẹn hò, nhưng lúng túng không biết mặc gì. Nguyên, An, và Việt xúm vào "tư vấn" phong cách, dẫn đến một màn cải tạo hài hước với bố Chính mặc đồ "trendy" không hợp tuổi, khiến cả nhà cười nghiêng ngả. Trong khi đó, Đại có thể xuất hiện và vô tình bị kéo vào màn trêu chọc, làm nổi bật sự "tủi thân" vì chưa được An chú ý.

Lịch chiếu Cha Tôi, Người Ở Lại tập 28

Tập 28 của bộ phim truyền hình đình đám Cha Tôi, Người Ở Lại sẽ chính thức lên sóng vào 20h00 thứ Hai, ngày 21/4/2025, trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Link xem trực tiếp Cha Tôi, Người Ở Lại tập 28

Khán giả của bộ phim Cha Tôi, Người Ở Lại có thể đón xem tập 28 trên kênh VTV3 phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần:

VTVGo: Link xem tại đây.

VTV: Link xem tại đây.

VTVCab: Link xem tại đây.

SCTV: Link xem tại đây.

TV360: Link xem tại đây.

FPTPlay: Link xem tại đây.

Trailer preview Cha Tôi, Người Ở Lại tập 28