Văn hóa - Văn nghệ Cha Tôi, Người Ở Lại tập 31: Bà Quyên "cắt đứt" với Việt, Đại ghen Cha tôi, người ở lại tập 31 hé lộ cảnh bà Quyên tuyên bố cắt đứt với Việt, đẩy Việt vào đau khổ. Đại ghen tuông khi An gần gũi Nguyên.

Dự đoán nội dung Cha Tôi, Người Ở Lại tập 31

Trong tập Cha Tôi, Người Ở Lại tập 31 trên VTV3, mở đầu với cảnh bà Quyên với bờ môi còn chảy máu, dưới sự giám sát của Phi nói rằng không muốn liên quan đến Việt nữa. Sau cuộc gọi đầy bất ngờ từ Quyên, Việt sẽ rơi vào trạng thái bối rối và tổn thương sâu sắc. Anh có thể sẽ đấu tranh nội tâm, vừa muốn tin mẹ vẫn yêu thương mình, vừa nghi ngờ động cơ thật sự của cuộc gọi. Trong tập 31, có khả năng Việt sẽ tìm cách liên lạc lại với Quyên, nhưng Phi sẽ tiếp tục can thiệp, cố gắng cắt đứt mối quan hệ giữa hai mẹ con.

Tuy nhiên, một manh mối bất ngờ (có thể là một tin nhắn, một cuộc gọi vô tình, hoặc người quen tiết lộ) sẽ khiến Việt nghi ngờ rằng Quyên đang bị Phi thao túng. Điều này đẩy Việt vào hành trình tìm kiếm sự thật, đồng thời làm nóng thêm mâu thuẫn giữa anh và Phi. Dự đoán có một cảnh căng thẳng nơi Việt đối đầu Phi, nhưng Phi vẫn giữ được vẻ ngoài bình tĩnh và lươn lẹo.



Chuyển đến cảnh An bị đau bụng, nhưng Đại với sự non nớt của mình không biết phải xử lý như nào. Trái ngược lại với Đại, Nguyên với sự từng trải, sẽ tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho An, nhưng điều này có thể gây hiểu lầm với Đại. Đại, vì thiếu kinh nghiệm và sự nhạy bén, sẽ cảm thấy bị đe dọa bởi sự gần gũi giữa An và Nguyên.

Còn bố Chính thì mới mở cửa lòng với Tuệ Minh một chút, mời cổ đi ăn ấy thế mà cô lại bước lên xe 4 bánh của ông chủ đầu tư ngay trước mặt bố Chính thế này thì ôi thôi, trái tim lại đóng băng mất thôi.

Lịch chiếu Cha Tôi, Người Ở Lại tập 31

Tập 31 của bộ phim truyền hình đình đám Cha Tôi, Người Ở Lại sẽ chính thức lên sóng vào 20h00 thứ Hai, ngày 28/4/2025, trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Link xem trực tiếp Cha Tôi, Người Ở Lại tập 31

Khán giả của bộ phim Cha Tôi, Người Ở Lại có thể đón xem tập 31 trên kênh VTV3 phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần:

VTVGo: Link xem tại đây.

VTV: Link xem tại đây.

VTVCab: Link xem tại đây.

SCTV: Link xem tại đây.

TV360: Link xem tại đây.

FPTPlay: Link xem tại đây.

