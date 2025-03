Văn hóa - Văn nghệ Cha tôi, người ở lại tập 7: Lựa chọn khó khăn Tập 7 của Cha tôi, người ở lại hứa hẹn sẽ là một chương mới đầy kịch tính và cảm xúc, tiếp tục khắc họa hành trình tìm lại sự gắn kết gia đình.

Nội dung Cha tôi, người ở lại trong tập trước

Tập 6 của Cha tôi, người ở lại là một hành trình xúc động, nơi ký ức và hiện thực đan xen, khiến Nguyên (Trần Nghĩa) phải đối mặt với những nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai. Tập phim tập trung vào mối quan hệ phức tạp giữa Nguyên, bà ngoại, mẹ và sự xuất hiện bất ngờ của Cát Tiên - em gái cùng mẹ khác cha của cậu.

Nguyên bị ám ảnh bởi cái chết của em gái Bông, một ký ức đau thương mà cậu không thể thoát khỏi. Khi bà ngoại dẫn Cát Tiên đến gặp Nguyên, cậu sững sờ vì bé quá giống Bông. Cảm xúc dâng trào, Nguyên gọi "Bông" như thể em gái đã quay về. Nhưng hiện thực phũ phàng khiến cậu nhận ra đây là Cát Tiên, một cô bé hoàn toàn xa lạ.

Bà ngoại không ngừng chỉ trích bố Nguyên, đổ lỗi cho ông về sự tan vỡ của gia đình. Những lời nói này khiến Nguyên bức xúc, cậu bảo vệ bố Bình và bố Chính, khẳng định rằng họ luôn yêu thương và chăm sóc cậu. Bà ngoại còn cố gắng chia rẽ Nguyên với em An, cho rằng An chỉ là "người dưng nước lã".

Bé Cát Tiên bị bỏ lại ở quán chay

Bà ngoại và mẹ Nguyên âm mưu sử dụng Cát Tiên để kéo Nguyên về phía họ. Bé Cát Tiên bị bỏ lại ở quán chay, khiến bố Bình và bố Chính lúng túng. Khi Nguyên đến đón em, cậu không thể không nhớ về Bông, và cảm giác đau đớn lại ùa về.

An ghen tị và tranh giành tình cảm của Nguyên với Cát Tiên

An, em gái nuôi của Nguyên, cảm thấy bị lãng quên khi Cát Tiên xuất hiện. Cô bé ghen tị và tranh giành tình cảm của Nguyên với Cát Tiên. Việt, anh trai của An, cố gắng trấn an em, nhưng An vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng Cát Tiên là em ruột của Nguyên.

Bà ngoại và mẹ Nguyên không từ bỏ ý định hàn gắn với cậu. Họ dùng Cát Tiên như một công cụ để lôi kéo Nguyên, nhưng cậu đã đủ lớn để nhìn thấu những âm mưu này. Nguyên quyết định không để bản thân bị cuốn vào những mâu thuẫn gia đình, nhưng sự xuất hiện của Cát Tiên khiến cậu không thể không nhớ về quá khứ.

Kết thúc tập 6, Nguyên đứng giữa hai thế giới: Quá khứ đau thương với Bông và hiện tại phức tạp với Cát Tiên. Tập phim là một bức tranh đầy cảm xúc về gia đình, sự mất mát và những toan tính ẩn sau tình thân.

Dự đoán nội dung Cha tôi, người ở lại tập 7

Mẹ Quyên, với tấm lòng thương con, đã quyết định lén lút đưa tiền cho gia đình trong lúc họ đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, hành động này có thể trở thành "con dao hai lưỡi", dẫn đến những hiểu lầm và căng thẳng không đáng có. Liệu gia đình có chấp nhận sự giúp đỡ này, hay nó sẽ làm rạn nứt thêm mối quan hệ vốn đã mong manh?

Sau 10 năm xa cách, mẹ Nguyên vẫn kiên trì tìm cách hàn gắn với Nguyên. Tập 7 sẽ khai thác sâu hơn mối quan hệ đầy cảm xúc này, từ những nỗi đau quá khứ đến hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Liệu Nguyên có thể mở lòng đón nhận mẹ, hay khoảng cách thời gian đã quá lớn để vượt qua?

An, nhân vật chính của phim, tiếp tục đối mặt với những mâu thuẫn trong lòng. Cô phải cân bằng giữa trách nhiệm với gia đình và khát khao theo đuổi hạnh phúc cá nhân. Những quyết định của An sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tương lai của cả gia đình?

Như thường lệ, Cha tôi, người ở lại không làm người xem thất vọng với những tình tiết bất ngờ, thúc đẩy câu chuyện phát triển theo hướng khó lường. Tập 7 hứa hẹn sẽ là một bước ngoặt quan trọng, đặt ra những câu hỏi lớn về tình yêu thương, sự tha thứ và trách nhiệm gia đình.

Lịch chiếu Cha tôi, người ở lại tập 7

Tập 7 của bộ phim truyền hình đình đám Cha tôi, người ở lại sẽ chính thức lên sóng vào 20h00 thứ Hai, ngày 3/3/2025, trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Tiếp nối thành công từ bộ phim Đi về miền có nắng, Cha tôi, người ở lại tiếp tục thu hút khán giả với câu chuyện gia đình đầy cảm xúc và kịch tính. Tập 7 hứa hẹn sẽ mang đến những tình tiết bất ngờ, khắc họa sâu sắc hơn mối quan hệ giữa các nhân vật và đặt ra những câu hỏi về tình yêu thương, sự tha thứ và trách nhiệm.

Link xem trực tiếp Cha tôi, người ở lại tập 7

Khán giả của bộ phim Cha tôi, người ở lại có thể đón xem tập 7 trên kênh VTV3 phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần:

Link xem Cha tôi, người ở lại tập 4 trên VTVGO: Link xem tại đây.

Link xem Cha tôi, người ở lại tập 4 trên VTV: Link xem tại đây.