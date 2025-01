Thế giới Phim Shogun tỏa sáng tại Quả cầu vàng 2025 Ở lễ trao giải Quả cầu vàng 2025 vừa diễn ra tại Mỹ, bộ phim cổ trang Nhật Bản Shogun (tựa Việt: Tướng quân) do kênh truyền hình trả tiền FX của Mỹ sản xuất đã đại thắng với 4 hạng mục.

Đoàn phim Shogun vinh dự nhận 4 tượng vàng của giải Quả cầu vàng 2025. Ảnh: Gettyimages

Giải Quả cầu vàng (Golden Globe Awards) là một trong những giải thưởng danh giá nhất ở nước Mỹ và trên thế giới. Giải do Hiệp hội báo chí quốc tế Hollywood trao cho những cống hiến nổi bật trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình.

Shogun đã vượt qua các ứng viên nặng ký như Squid Game 2 (tạm dịch: Trò chơi con mực 2), The Day of The Jackal (Ngày của Jackal), The Diplomat (Nhà ngoại giao), Mr and Mrs Smith (Ông bà Smith), Slow Horses (Những điệp viên hết thời)...

Các hạng mục giải được trao cho Shogun bao gồm: mục Phim truyền hình chính kịch xuất sắc nhất; diễn viên Hiroyuki Sanada (65 tuổi) với giải Nam diễn viên chính phim truyền hình xuất sắc nhất; hai diễn viên người Nhật khác là Anna Sawai (32 tuổi) và Tadanobu Asano (51 tuổi) lần lượt giành các giải Nữ diễn viên chính và Nam diễn viên phụ phim truyền hình xuất sắc nhất.

Shogun là phim truyền hình đề tài sử thi đình đám, hấp dẫn về lịch sử Nhật Bản, được quay tại xứ hoa anh đào, do đạo diễn truyền hình người Mỹ Frederick EO Toye cầm trịch.

Bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn người Mỹ gốc Úc James Clavell xuất bản năm 1975, khắc họa cuộc đấu tranh giành quyền lực thời phong kiến ở Nhật Bản.

Bộ phim cũng dựa trên những nhân vật và bối cảnh lịch sử có thật của lãnh chúa Nhật Bản và một hoa tiêu người Anh - người sau này trở thành thuộc hạ của vị lãnh chúa, trong thời kỳ Chiến quốc của Nhật Bản (Sengoku Jidai).

Đây là thời điểm loạn lạc và đầy biến động với những cuộc tranh giành quyền lực không hồi kết giữa các lãnh chúa ngay trước trận đại chiến phân chia thiên hạ Sekigahara năm 1600.

Diễn viên Hiroyuki Sanada - cũng là nhà sản xuất của chương trình, giải thích rằng việc sản xuất bộ phim truyền hình bao gồm 70% lời thoại và phụ đề tiếng Nhật là một “canh bạc”, dù được sản xuất tại Mỹ. Cuối cùng Shogun đã “phá vỡ bức tường ngôn ngữ”. Thành công của bộ phim là cơ hội lớn đối với các nhà làm phim và diễn viên trên toàn thế giới.

“Tôi muốn nói với các diễn viên và nhà sáng tạo trẻ trên thế giới rằng hãy là chính mình, tin vào bản thân và đừng bao giờ bỏ cuộc” - Hiroyuki Sanada phát biểu khi nhận tượng Quả cầu vàng 2025.

Theo Mann up - kênh nội dung về phong cách sống và văn hóa thưởng thức, để tóm tắt về Shogun, người ta sẽ cần phải miêu tả nó bằng ba thứ: chân thực đến khó tin, truyền tải chính xác hồn phách của người Nhật và được truyền cảm hứng từ những sự kiện có thật trong lịch sử.

Sau khi ra mắt tháng 2/2024, loạt phim hấp dẫn và tuyệt đẹp Shogun gồm 10 tập với tổng thời lượng 10 tiếng đồng hồ, chuyển thể từ cuốn sách 1.200 trang gây sốt toàn cầu, nhận 99% điểm “tươi” trên trang đánh giá Rotten Tomatoes. Trong 9 tuần đầu công chiếu, Shogun nhanh chóng trở thành chương trình được xem nhiều nhất từ ​​trước đến nay của FX dựa trên giờ phát trực tuyến toàn cầu.

“Càn quét” giải thưởng Quả cầu vàng 2025, Shogun tiếp tục thành công vang dội sau Lễ trao giải Emmy lần thứ 76 tại Mỹ vào tháng 9 năm ngoái. Bộ phim giành tổng cộng 18 giải thưởng để phá kỷ lục mùa phim thắng nhiều giải Emmy nhất lịch sử phim truyền hình. Trước đó, Shogun thắng 14 giải thưởng tại Giải thưởng sáng tạo Emmy - Creative Arts Emmy hồi đầu tháng 9/2024.