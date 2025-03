Văn hóa - Văn nghệ Cha tôi, người ở lại tập 8: Quyết định cuối của Nguyên Trong tập 8 của Cha tôi, người ở lại, mâu thuẫn gia đình tiếp tục được đẩy lên cao trào khi bà Liên tìm cách đưa Nguyên về sống cùng mình và hỗ trợ anh đi du học.

Nội dung Cha tôi, người ở lại trong tập trước

Trong tập 7 của bộ phim Cha tôi, người ở lại, câu chuyện tiếp tục xoay quanh những mâu thuẫn gia đình, những ký ức đau buồn và tình cảm gắn bó giữa các thành viên. Tập phim mở đầu bằng cảnh bà Liên – mẹ của Nguyên – cho anh xem vết bớt của bé Cát Tiên, ám chỉ rằng cô bé chính là em Bông đầu thai. Điều này khiến Nguyên vô cùng khó chịu và bỏ đi. Trong vô thức, anh hồi tưởng lại cái chết đau thương của em gái mình ngày trước, sự kiện mà bà Liên từng đổ lỗi hoàn toàn cho anh. Trên đường về, ông Chính bắt gặp Nguyên ngồi một mình ở quán nước, đoán rằng những lời nói của bà Liên đã ảnh hưởng đến tâm trạng con trai.

Trong khi đó, ở nhà, An ngồi trầm tư nhìn ra ngoài trời mưa, lo lắng không biết bao giờ anh Nguyên sẽ trở về. Việt, em trai của An, vào kiểm tra bài vở của cô nhưng phát hiện An chẳng tập trung gì cho bài kiểm tra ngày mai. Hai anh em trò chuyện một lúc thì An bất ngờ quyết định chạy ra ngoài tìm Nguyên, bất chấp trời mưa và không mang theo ô. Việt vội vàng đuổi theo em gái.

2 ông bố nói chuyện với nhau trong lúc đợi Nguyên trở về

Khi ông Chính trở về nhà và biết Việt vẫn chưa về, ông cùng ông Bình tranh cãi trong bếp. Ông Bình trách ông Chính vì quá chú trọng công việc, không quan tâm đến con cái khi chúng cần. Cuộc tranh cãi bị gián đoạn khi Nguyên trở về nhà, người ướt sũng, giải thích rằng anh về muộn vì trú mưa.

Trong phòng, Nguyên trầm ngâm nhớ lại lời bà Liên nói về việc Cát Tiên là em Bông đầu thai. Đang suy nghĩ thì An bất ngờ ôm chặt anh từ phía sau, khiến Nguyên giật mình quay lại. Thấy An cũng ướt như chuột lột, Nguyên lo lắng hỏi han. Trong lúc luống cuống, anh vô tình chạm nhầm vào ngực An, khiến cả hai anh em đều đỏ mặt ngượng ngùng.

Buổi tối hôm đó, cả gia đình quây quần bên nồi lẩu. Mọi người cố gắng chăm sóc Nguyên vì thấy anh buồn bã. Nhưng không khí ấm cúng nhanh chóng bị phá vỡ khi ông Chính vô tình nhắc đến chuyện mẹ con bà Liên trở về, khiến cả nhà rơi vào căng thẳng. Nguyên buồn bã bỏ lên phòng. Sau đó, An nhớ ra tối nay sẽ có mưa sao băng và rủ anh Nguyên cùng Việt đi ngắm.

3 anh em cùng nhau đời mưa sao băng

Ba anh em cùng nhau đợi mưa sao băng trong đêm. Trong khi An ngủ quên, Việt và Nguyên có dịp tâm sự. Việt hỏi Nguyên liệu anh có từng hỏi mẹ tại sao bà lại bỏ anh mà đi không. Việt cũng nói rằng anh biết Nguyên luôn trách bà Liên vì đã đổ lỗi cái chết của bé Bông cho anh. Việt động viên Nguyên rằng thay vì buồn bã, hãy khiến bà Liên phải hối hận vì đã bỏ rơi anh. Khi mưa sao băng xuất hiện, cả ba anh em đều cùng nhau ước nguyện.

Sáng hôm sau, tại trường, An trò chuyện với bạn bè về lý do cô thức muộn để ngắm sao băng. Trong giờ kiểm tra, Thảo – bạn của An – giúp cô chép bài, nhưng cả hai bị tố giác và bài thi bị hủy. Sau giờ thi, Thảo ngồi buồn bã ở sân trường. Mẹ Thảo đến và trách móc An, nói rằng "gần mực thì đen," đồng thời mỉa mai cô học dốt mà còn gian lận trong thi cử. Những lời nói này khiến An vô cùng tổn thương.

Tập phim kết thúc với hình ảnh An đi chơi và vô tình thấy bé Cát Tiên bị ngã. Liệu điều này có mở ra một bước ngoặt mới trong câu chuyện? Những mâu thuẫn và tổn thương trong gia đình liệu có được hóa giải? Tất cả sẽ tiếp tục được hé lộ trong những tập tiếp theo.

Dự đoán nội dung Cha tôi, người ở lại tập 8

Cha tôi, người ở lại tập 8: Quyết định cuối của Nguyên

Tập phim có thể bắt đầu với cảnh Cát Tiên phải nhập viện sau cú ngã ở cuối tập 7. Trong không gian bệnh viện, bà Liên tiếp tục khơi gợi tình cảm của Nguyên dành cho Cát Tiên, nhấn mạnh rằng cô bé cũng là em gái của anh. Tuy nhiên, phản ứng của Nguyên lại đầy kiên quyết và cứng rắn. Anh tuyên bố rằng những gì thuộc về mình thì anh sẽ không bao giờ chia sẻ với người khác. Đây không chỉ là lời từ chối việc san sẻ tình cảm cho Cát Tiên mà còn thể hiện sự tổn thương sâu sắc của Nguyên trước những gì bà Liên đã làm trong quá khứ. Cuộc đối thoại này có thể trở thành điểm nhấn cảm xúc của tập phim, khi Nguyên tiếp tục đấu tranh nội tâm giữa việc tha thứ cho mẹ và những ký ức đau buồn về cái chết của em Bông.

Trong một cảnh khác, An sẽ trò chuyện với ông Bình về việc Nguyên không thể rời bỏ gia đình. An khẳng định rằng bà Liên đang sống ở nước ngoài, vì vậy việc Nguyên đi theo mẹ là không thể. Cô nhấn mạnh rằng Nguyên thuộc về gia đình hiện tại – nơi có ông Chính, ông Bình, An và Việt. Đây là một khoảnh khắc thể hiện tình cảm sâu sắc của An dành cho Nguyên, đồng thời cũng là nỗ lực của cô để giữ anh lại bên mình.

Một phần quan trọng của tập 8 sẽ xoay quanh cuộc trò chuyện giữa bà Liên và chồng mới của bà. Trong đó, bà bày tỏ mong muốn đưa Nguyên về sống cùng gia đình mình và hỗ trợ anh đi du học. Tuy nhiên, chồng bà thẳng thừng từ chối, viện lý do rằng Nguyên không phải con ruột của ông. Ông còn cảnh báo bà Liên không được nhắc đến chuyện tiền bạc trong gia đình, nếu không bà sẽ mất tất cả.

Tình tiết này không chỉ làm nổi bật sự bất đồng trong cuộc sống hôn nhân hiện tại của bà Liên mà còn đặt bà vào tình thế khó xử. Bà phải lựa chọn giữa việc đấu tranh để giúp Nguyên hoặc chấp nhận từ bỏ anh để bảo vệ cuộc sống của mình. Đây sẽ là bước ngoặt quan trọng, làm rõ hơn bản chất tình cảm của bà Liên dành cho Nguyên.

Lịch chiếu Cha tôi, người ở lại tập 8

Tập 8 của bộ phim truyền hình đình đám Cha tôi, người ở lại sẽ chính thức lên sóng vào 20h00 thứ Ba, ngày 4/3/2025, trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam.

