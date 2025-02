Chàng trai 9X Tiên Phước khởi nghiệp từ gỗ địa phương

“

“Bên cạnh yếu tố nguồn nguyên liệu gỗ địa phương, sản phẩm mỹ nghệ Tân Nhật Sơn của mình còn mang đặc trưng về loại sơn thực vật độc quyền. Mình luôn ưu tiên an toàn sức khỏe do sản phẩm của mình dùng để ăn uống. Mình đã tìm hiểu kỹ càng về sơn gốc thực vật chiết xuất từ thiên nhiên như lá rau lang, quả gấc… và đem sản phẩm kiểm định kỹ càng an toàn thực phẩm”

Anh Võ Văn Hoài