An ninh trật tự Chặt 8 cây gỗ rừng trái phép, một đối tượng bị khởi tố (QNO) - Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Giang tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 1 bị can khai thác trái phép 8 gỗ rừng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Blúp Đ Ảnh: Công an cung cấp

Đơn vị này tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 2 tháng đối với Blúp Đ. (SN 1985, trú thôn Bến Giằng, xã Cà Dy, Nam Giang) vì có hành vi “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản” được quy định tại khoản 1 Điều 232 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh bắt tạm giam đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Giang phê chuẩn.

Quá trình điều tra xác định vào tháng 7/2024, bị can Đ. đã có hành vi khai thác trái phép 8 cây gỗ thuộc khoảnh 4 và 8 tại tiểu khu 314, rừng phòng hộ Nam Giang thuộc thôn Bến Giằng (xã Cà Dy) để mang về nhà sử dụng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với N.V.L. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó vào ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn L. (SN 1970, trú xã Cà Dy) vì có hành vi “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản” được quy định tại khoản 2 Điều 232 Bộ luật Hình sự.