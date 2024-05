Văn hóa Chè An Bằng lên gameshow “Quê mình xứ Quảng” (QNO) - Chào mừng kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); 27 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên trên sóng Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam - QRT (19/5/1997 - 19/5/2024) và chào mừng các sự kiện lớn của tỉnh trong năm 2024, tại xã Đại Thạnh, QRT phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và UBND huyện Đại Lộc tổ chức khai mạc gameshow “Quê mình xứ Quảng” mùa thứ VIII - năm 2024. Ông Võ Xuân Ca - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự.

Khai mạc gameshow “Quê mình xứ Quảng” mùa thứ VIII - năm 2024 tại xã Đại Thạnh (Đại Lộc). Ảnh: PHƯỚC TRỊNH

Gameshow “Quê mình xứ Quảng” là sân chơi lành mạnh, bổ ích và thiết thực dành cho bà con nông dân tỉnh Quảng Nam. Mục tiêu của chương trình nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống, quảng bá hình ảnh về mảnh đất, con người, văn hóa đặc trưng của các vùng miền xứ Quảng; đồng thời tạo động lực cho xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con nông dân.

Phần thi "Vui cùng nhà nông" của đội Sông Thu và đội Khe Tân. Ảnh: PHƯỚC TRỊNH

Mùa thứ VIII gameshow “Quê mình xứ Quảng” diễn ra ở các địa phương: Đại Lộc, Quế Sơn, Thăng Bình, Tiên Phước, Phú Ninh và TP. Tam Kỳ.

Thay mặt địa phương đăng cai khai mạc và phối hợp tổ chức số đầu tiên gameshow “Quê mình xứ Quảng” mùa thứ VIII - năm 2024, ông Đặng Văn Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc cho biết, thời gian qua huyện đã phối hợp với QRT và Hội Nông dân tỉnh tổ chức 4 số gameshow, và năm nay xã Đại Thạnh vinh dự được chọn để tổ chức chương trình khai mạc và ghi hình số đầu tiên năm 2024.

Chè truyền thống An Bằng ở xã Đại Thạnh được đưa vào gameshow. Ảnh: PHƯỚC TRỊNH

Format các phần thi được xây dựng dựa trên các hoạt động lao động sản xuất, văn hóa - văn nghệ, làng nghề/nghề truyền thống, sản phẩm… của địa phương, số đầu tiên gameshow “Quê mình xứ Quảng” năm 2024 tại xã Đại Thạnh diễn ra sôi nổi, hấp dẫn nhưng không kém phần gay cấn.

Tiểu phẩm dân ca bài chòi của mỗi đội chơi đã khắc họa truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng, đất và người Đại Thạnh nói riêng, Đại Lộc nói chung trong chiến tranh, xây dựng và phát triển quê hương sau hòa bình. Trong quá trình xây dựng đập Khe Tân, nhiều hộ dân ở xã Đại Thạnh đã tự nguyện di dời nhà cửa, tài sản, mồ mã… để bàn giao mặt bằng. Đại Thạnh hôm nay hoàn thành các tiêu chí và được công nhận xã nông thôn mới.

Đại Thạnh là xứ sở của chè truyền thống An Bằng - đặc sản có nguồn gốc từ lâu đời đã đi vào ca dao, hò vè xứ Quảng “Thà rằng nhịn một bữa cơm/ Chứ không thể thiếu chè thơm An Bằng”. Cây chè An Bằng đã được vào trò chơi Khéo tay giỏi nghề (thi phân loại và bó chè truyền thống) và trò chơi vận động “Bước chân đoàn kết” (trò chơi phối hợp đội hành di chuyển chè từ vạch xuất phát đến đích)… vui nhộn, hấp dẫn.

Ban tổ chức trao thưởng cho 2 đội chơi. Ảnh: PHƯỚC TRỊNH

Kết thúc các phần thi, ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội chơi Khe Tân, trao giải Nhì cho đội chơi Sông Thu. Đội giải Nhất được thưởng 5 triệu đồng và 200kg phân bón Mặt trời mới; đội Nhì nhận 4 triệu đồng và 150kg phân bón Mặt trời mới. Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen cho 2 đội chơi.