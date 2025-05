Nông nghiệp - Nông thôn Đại Hòa công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (QNO) - Sáng 16/5, xã Đại Hòa (Đại Lộc) tổ chức lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2024.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: TRIÊU NHAN

Năm 2016, xã Đại Hòa đạt chuẩn NTM và tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao.

Với sự chung sức, đồng lòng của cán bộ và các tầng lớp nhân dân, xã Đại Hòa đã giữ vững 19 tiêu chí NTM, đồng thời hoàn thiện các tiêu chí của Bộ tiêu chí NTM nâng cao.

Đại Hòa đã huy động tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM nâng cao hơn 7,9 tỷ đồng, trong đó nguồn vận động nhân dân và các nguồn khác đóng góp hơn 4,1 tỷ đồng.

Toàn xã đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông với chiều dài hơn 29km, sửa chữa 4 nhà văn hóa thôn, xây dựng 4 khu thể thao thôn, xây dựng mới Trạm Y tế xã.

Đại Hòa cũng xây dựng mới và sửa chữa 12 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo. Đến nay trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Toàn xã tổ chức liên kết sản xuất hơn 190ha lúa giống; nhiều mô hình trồng trọt và chăn nuôi được duy trì và mang lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình nuôi bò, nuôi ốc bươu đen, nuôi chồn hương, nuôi chim yến...

Lãnh đạo huyện Đại Lộc trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đại Hòa. Ảnh: TRIÊU NHAN

Đến cuối năm 2024, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã Đại Hòa đạt hớn 61 triệu đồng, toàn xã còn 20 hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Địa phương cũng đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và phong trào giữ gìn an ninh trật tự; duy trì các mô hình "Ánh sáng đường làng", "Tiếng mỏ an ninh", "Tổ an ninh tự quản" ở 4/4 thôn...

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Đại Lộc đã trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đại Hòa. Dịp này, UBND xã Đại Hòa cũng khen thưởng cho 3 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM.