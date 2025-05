Câu chuyện khởi nghiệp Thực phẩm nhà làm của "Cô Ba Đại Lộc" Các loại thực phẩm nhà làm được sử dụng trong bữa ăn hằng ngày như bột ngũ cốc, trà gạo lứt, ram chả, thịt heo muối... của chị Nguyễn Hoàng Linh (SN 1980, quê Đại Lộc) đã được nhiều người tiêu dùng đón nhận với thương hiệu “Cô Ba Đại Lộc”.

Chị Nguyễn Hoàng Linh bên sản phẩm nhà làm. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Từ bữa ăn gia đình

Chị Linh là phụ nữ khuyết tật và được nhiều người nể phục về tinh thần vượt qua nghịch cảnh, vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng tổ ấm gia đình viên mãn. Trước đây sau khi học nghề may, chị mạnh dạn vay vốn từ người thân mua sắm thiết bị may công nghiệp, nhận may gia công quần áo xuất khẩu, quần áo thể thao… Chị từng đào tạo nghề miễn phí và giải quyết việc làm cho những người khiếm khuyết như mình.

Không dừng lại ở đó, để tăng thêm thu nhập và mong muốn có thêm nguồn quỹ giúp đỡ người khuyết tật, chị Linh chuyên tâm vào việc làm ra các món ăn, thực phẩm nhà làm cung ứng cho người thân, bạn bè và khách hàng xa gần.

Chị Linh tận dụng mạng xã hội để quảng bá, kết nối thành công với khách hàng, người tiêu dùng và những đơn hàng cũng vì thế tăng dần.

Các sản phẩm sạch, sản phẩm nhà làm như bột ngũ cốc, trà gạo lứt, các loại bánh truyền thống xứ Quảng (bánh mè, bánh tổ, bánh tráng Đại Lộc, hột sen…), thịt heo muối, kim chi, ram chả… được làm từ bàn tay khéo léo của chị và một số chị em khuyết tật đã được nhiều người đón nhận.

Với khát khao vươn lên trong cuộc sống, chị Linh từng bước xây dựng thương hiệu “Cô Ba Đại Lộc” cho các sản phẩm của mình. Mỗi tháng, việc bán hàng online trên facebook, Zalo đã giúp chị có doanh thu khá, cho lợi nhuận cả chục triệu đồng/tháng.

Sản phẩm thịt heo muối "Cô Ba Đại Lộc". Ảnh: HOÀNG LIÊN

Chia sẻ về cơ duyên đến với việc bán các loại thực phẩm nhà làm trên nền tảng mạng xã hội, chị Linh cho biết, năm 2018, mẹ ruột chị bị tai biến phải nằm một chỗ, cơ thể gần như không tiếp nhận được nguồn thức ăn nào.

Chị bắt đầu tìm hiểu công dụng của các loại đậu như đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, hạt sen… có thể dùng làm bột ngũ cốc dinh dưỡng và tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ đông y. Chị tìm mua các loại đậu sạch từ người quen, tự tay rang xay thành bột mịn cho mẹ dùng hằng ngày. “Nhờ bột ngũ cốc, sức khỏe của mẹ mình dần khá lên, cân nặng cũng tăng” - chị Linh tâm sự.

Từ món ăn chăm mẹ, chị Linh bắt đầu làm bột ngũ cốc để bán. Nhận thấy ở Đại Lộc có nguồn nông sản phong phú như đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen xanh lòng, đậu ván, đậu ngự, mè đen, gạo lứt…, chị thu mua nông sản do bà con làm ra để làm bột ngũ cốc dinh dưỡng và trà gạo lứt đậu đen, trà đậu ván lá dứa…

Ngoài các loại hạt ở địa phương, chị nhập thêm các loại hạt dinh dưỡng cao cấp như óc chó, hạnh nhân, mắc ca, yến mạch... để tạo sản phẩm ngũ cốc giàu dinh dưỡng.

Mở hướng kinh doanh

Từ chỗ bán nhỏ lẻ, bột ngũ cốc nhà làm của chị Linh ngày càng bán chạy, có doanh thu tốt. Năm 2020, chị quyết định đầu tư bao bì, nhãn mác và đặt tên thương hiệu “Cô Ba Đại Lộc” cho các sản phẩm nhà làm để người tiêu dùng dễ nhận diện. “Giờ mọi người gọi “Cô Ba Đại Lộc” và cũng dần quên tên thật của mình” - chị Linh kể.

Sản phẩm bột ngũ cốc "Cô Ba Đại Lộc". Ảnh: HOÀNG LIÊN

Mỗi ngày, chị Linh bắt đầu từ tờ mờ sáng, lo con nhỏ ăn học, chăm sóc mẹ già và sắp xếp công việc may gia công theo đơn hàng, rồi bắt đầu rang xay các loại hạt làm ngũ cốc, ship hàng cho khách. “Nhờ có ba ruột cùng chồng phụ việc đóng gói và ship hàng nên mọi việc thuận lợi hơn. Với đơn xa, đóng gói sẵn, các bạn shipper đến vận chuyển” - chị Linh chia sẻ.

“Cô Ba Đại Lộc” có 2 loại sản phẩm chính là bột dinh dưỡng ngũ cốc và trà gạo lứt đậu đen, trà đậu ván lá dứa. Tất cả đều làm thủ công, chỉn chu từ khâu chọn nguyên liệu, sơ chế, rang ray, đóng gói, gắn nhãn mác. Bột ngũ cốc có loại dành cho bà bầu, có loại dành cho người tiểu đường, ăn kiêng.

Mỗi tháng, chị Linh cho ra thị trường hơn 100kg bột ngũ cốc và trà gạo lứt với giá bán 150 nghìn đồng/kg. Sản phẩm được người thân, bạn bè, khách hàng Quảng Nam, TP.Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội đón nhận. Một số khách hàng còn đặt hàng gửi biếu người thân ở nước ngoài.

“Cô Ba Đại Lộc” còn có thịt heo muối, kim chi, ram tôm, ram thịt… Dịp tết có thêm mứt dừa, mứt gừng, mứt bưởi hay các loại bánh như hạt sen, bánh in…

“Với quan niệm gia đình mình ăn món gì sẽ bán được món đó; nhà mình có con nhỏ, mẹ già nên các thực phẩm ăn uống phải đều sạch, chất lượng” - chị Linh nói.