Ẩm thực Chế độ ăn uống cho ký ức vui vẻ Bạn có bao giờ tưởng tượng ra một ngày ba mẹ không nhận ra mình. Hay có thể nào, người bạn đời chung sống mấy chục năm trở nên ngớ ngẩn và chẳng biết bạn là ai.

Những thực phẩm tốt cho não bộ. Ảnh: Minh họa

The External Sunshine of the spotless mind (tựa tiếng Việt - Ánh dương vĩnh cửu của một tâm hồn thanh khiết) là bộ phim tình cảm kinh điển của thế giới. Hai nhân vật chính sau khi chia tay, xóa bỏ ký ức về người kia để rồi lại thấy không thể sống thiếu nhau. Họ phải tìm mọi cách để giữ lại hình ảnh của người mình yêu trong trí nhớ.

Điều tệ nhất, có khi không phải là mất đi tài sản, tiền bạc, cơ hội hay mất nhau. Điều đáng sợ nhất là ta mất ký ức về nhau: Cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè. Đôi khi, ta chỉ còn tiềm thức nguyên sơ của mình.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm có thêm khoảng 10 triệu người mắc phải các bệnh liên quan đến bệnh suy giảm trí nhớ, 70% số đó là bệnh Alzheimer - một chứng bệnh đặc trưng bởi sự mất dần các nơron thần kinh và synap trong vỏ não, gây ảnh hưởng xấu đến các hoạt động sinh hoạt hằng ngày. Ở giai đoạn nghiêm trọng nhất, người bệnh sẽ không còn nhận ra được người thân.

Chúng ta sẽ không biết được chính xác những ảnh hưởng của gen di truyền, từ lối sống, sinh hoạt, ăn uống ở những năm ta sống tới lúc ta mắc bệnh Alzheimer. Nhưng nếu một ngày nhận ra mình bị lẫn đi, không còn nhớ vài điều quan trọng, như lần đầu đi học, ký ức về người bạn cũ, kỷ niệm hẹn hò, ngày cưới hay những việc chỉ mới vừa đây, bạn sẽ làm gì?

Trong số những thứ khiến bệnh Alzheimer tiến triển, có sự góp mặt của thực phẩm. Các sản phẩm chế biến sẵn như xúc xích, mì tôm, bánh kẹo công nghiệp, nước ngọt, snack... chứa nhiều thành phần như đường tinh luyện, muối tinh luyện, dầu tinh luyện, chất béo chuyển hóa, tăng đáng kế các gốc tự do, gây viêm, phá hủy mạch máu, gây ra tắc nghẽn, xơ vữa. Không đủ máu lên não thì các tế bào nơ ron sẽ chết dần càng làm bệnh tiến triển nặng hơn.

Rượu, bia, thuốc lá cũng là tác nhân. Một ít rượu mỗi ngày có thể tốt, nhưng nhiều hơn thì khả năng đến các gốc tự do phá hủy cơ thể càng tăng cao. Bạn thiếu kiểm soát khi uống bia rượu, hoặc hút thuốc để giải trí, giải sầu hoặc vì thói quen sinh hoạt, là nguyên nhân khiến bạn cũng đang mất dần trí nhớ của mình vậy.

Thiếu sắt là một bệnh phổ biến ở nhiều lứa tuổi đặc biệt là chị em phụ nữ và bà bầu. Nhưng thừa sắt cũng là bệnh phổ biến không kém. Thừa sắt có thể đến từ việc ăn thịt đỏ quá nhiều (thịt bò, thịt lợn) hoặc uống sắt bổ sung không cần thiết. Đây là nguồn sắt mà cơ thể hấp thu quá tốt dễ dẫn đến nguy cơ thừa sắt.

Sắt dư thừa trong cơ thể có khả năng biến thành các gốc tự do, trực tiếp hủy hoại các thành mạch, da, toàn bộ cơ thể trong đó có hệ thống thần kinh. Thịt đỏ rất tốt trong việc hỗ trợ duy trì lượng cơ ở người già. Tuy nhiên hãy ăn với lượng và tần suất vừa phải trong tuần.

Các thực phẩm tốt nhất cho bệnh Alzheimer sẽ luôn là các thực phẩm và gia vị toàn phần như rau, củ, quả, đậu, hạt, các loại hải sản, cá biển, trứng gà ta, muối biển, đường thô, dầu ép thủ công. Ăn đa dạng và hài hòa để cung cấp đủ dưỡng chất cho não, góp phần bảo vệ các tế bào thần kinh. Tránh xa dầu tinh luyện, đường tinh luyện, bột nêm hoặc mì chính.

Một chế độ dinh dưỡng đầy đủ, kết hợp vận động, thể dục hằng ngày cùng với đời sống tinh thần tích cực, kết nối với các thành viên trong gia đình sẽ góp phần giữ lại ký ức của chúng ta trước tuổi già. Điều đó nên được thực hiện ở bất kỳ lứa tuổi nào, ngay từ lúc này.