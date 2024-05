Quốc phòng - An ninh Chỉ huy trưởng quân sự xã năng nổ Nhiều năm đảm nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã La Êê, huyện Nam Giang, Zơ Râm Hải nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được người dân tín nhiệm.

Đồng chí Zơ Râm Hải. Ảnh: HUỲNH TỊNH

La Êê là xã biên giới khó khăn, cách trung tâm huyện Nam Giang khoảng 75km, có 3 thôn, với 280 hộ dân/1.073 nhân khẩu. Đây là xã có đường biên giới tiếp giáp với Lào 15,802km, tỷ lệ hộ nghèo còn cao với 143 hộ nghèo và 55 hộ cận nghèo.

Đại đa số lực lượng dân quân, quân nhân dự bị của xã đi làm ăn xa, việc làm không ổn định… Với Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã La Êê, những khó khăn này đã tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, quân sự của địa phương, đơn vị.

Từ một chiến sĩ dân quân, Zơ Râm Hải được đào tạo và giao đảm nhiệm chức vụ Chỉ huy phó, rồi Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã. Hải luôn bám sát nhiệm vụ, tình hình địa phương, chương trình công tác của lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã để giúp cấp ủy, chính quyền địa phương quyết nghị chủ trương và biện pháp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng của xã.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an xã, Đồn Biên phòng La Êê, lực lượng Kiểm lâm theo Nghị số 03 và Nghị định số 02 của Chính phủ, góp phần giữ an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Nhiều năm liền, La Êê luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, được cấp trên đánh giá cao.

Zơ Râm Hải cùng tập thể Ban CHQS xã thực hiện “Đơn vị có nề nếp chính quy, môi trường văn hóa lành mạnh, cảnh quan xanh sạch đẹp” đạt kết quả tốt. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vượt chỉ tiêu trên giao…

Vườn rau tăng gia của Ban CHQS xã La êê. Ảnh: HUỲNH TỊNH

Theo Hải, để làm tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của người chiến sĩ vùng biên thì phải gần dân, sát dân, dựa vào dân để làm việc. Ban CHQS xã thường xuyên chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, cán bộ lực lượng vũ trang xã có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo.

“Việc “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo” được chúng tôi xem là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, góp phần vào công tác giảm nghèo vùng biên.

Cán bộ, chiến sĩ trong Ban CHQS xã và dân quân thường trực xã đã quyên góp, ủng hộ 50 nghìn đồng/người/tháng và từ 24 triệu đồng quyên góp được đã hỗ trợ 4 hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình. Đơn vị còn tổ chức cho lực lượng dân quân làm công tác dân vận, giúp đỡ gia đình khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn xã với 29 đợt/568 ngày công” - Hải chia sẻ.

Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương ở La Êê, xã vùng biên là nhiệm vụ khó khăn trong điều kiện tổ chức biên chế Ban CHQS xã còn bất cập. Thế nhưng bằng sự quyết tâm, gương mẫu của Ban CHQS xã La Êê, nhất là đóng góp của Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã - Zơ Râm Hải là rất đáng ghi nhận.

Zơ Râm Hải đã được UBND huyện tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và nhiều giấy khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Được Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và ngày Biên phòng toàn dân năm 2022…