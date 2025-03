Công nghiệp Chỉ số sản xuất công nghiệp Quảng Nam tháng 2 tăng 41,5% so với cùng kỳ (QNO) - Theo thống kê của Sở Công Thương, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp Quảng Nam tháng 2 ước tính giảm 10,4% so tháng trước nhưng tăng 41,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2025, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 18,8%. Trong ảnh: Sản xuất công nghiệp ở Cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được (Thăng Bình) hồi đầu tháng 2/2025. Ảnh: VIỆT QUANG

Theo đó, ngành khai khoáng tăng 3,4% so với tháng trước, tăng 38,3% so với cùng kỳ tháng 2/2024; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 7,9% so với tháng trước, tăng 44,5% so với cùng kỳ; sản xuất và phân phối điện giảm 37,1% so với tháng trước, tăng 18,6% so với cùng kỳ; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải giảm 1,6% so với tháng trước, tăng 7,5% so với cùng kỳ.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2025, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực (tăng 18,8%). Cả 4 nhóm ngành lớn đều tăng so với cùng kỳ, trong đó khai khoáng tăng 28,2%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 19,5%; sản xuất và phân phối điện tăng 13,8%; sản xuất cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 6,7%.

Những sản phẩm công nghiệp tăng so với cùng kỳ gồm than đá; đá xây dựng; thủy hải sản ướp đông lạnh; thức ăn cho thủy sản; vải dệt thoi từ sợi bông; vải mành dùng làm lốp; bộ comlê, quần áo đồng bộ, áo jacket; gạch xây dựng bằng đất sét nung...

Trong khi đó, một số sản phẩm sản xuất giảm so cùng kỳ như nước ngọt; phi lê cá và các loại thịt cá tươi, ướp lạnh; quần áo nghề nghiệp; cấu kiện nhà lắp sẵn bằng kim loại; điện trở biến đổi kiểu dây quấn…