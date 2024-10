Kinh tế

Quảng Nam sẽ lập đề án phát triển trung tâm công nghiệp chế biến sâu các sản phẩm từ silica

(QNO) - Ông Lê Vũ Thương - Giám đốc Sở Công Thương cho biết, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp trong tháng 9 tăng 9,2% so tháng trước và tăng 38,8% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, hoạt động công nghiệp chế biến, chế tạo trong tháng đã có bước phục hồi, tăng trưởng mạnh khi tăng lần lượt 10,4% so với tháng trước và 38,5% so với cùng kỳ năm trước.