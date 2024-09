Kinh tế

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp Quảng Nam tăng 10,9% so với cùng kỳ

(QNO) - Ông Lê Vũ Thương - Giám đốc Sở Công Thương cho biết, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8/2024 tăng 8% so với tháng trước và tăng 30,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2024, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2023.