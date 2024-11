Kinh tế Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp Quảng Nam tăng 17,5% so với cùng kỳ (QNO) - Theo thống kê của Sở Công Thương, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 10 tăng 3,8% so với tháng trước và tăng 34,1% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động sản xuất điện của Công ty Thủy điện Sông Bung. Ảnh: Q.VIỆT

Trong đó, ngành khai khoáng giảm 2,8% so với tháng trước, tăng 59,4% so với cùng kỳ năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 2% so với tháng trước, tăng 35,8% so với cùng kỳ; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 30,7% so với tháng trước, tăng 21,6% so với cùng kỳ; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 0,8% so với tháng trước, tăng 6,6% so với cùng kỳ.

Tính chung 10 tháng năm 2024, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, hoạt động khai khoáng tăng 3,8%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 19,3%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 0,9%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 10,3%.

Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu trong 10 tháng qua có sản lượng sản xuất tăng gồm sản phẩm ô tô sản xuất, lắp ráp ước đạt hơn 65,7 nghìn chiếc (tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023; bộ com-lê, quần áo đồng bộ, áo jacket, quần dài, quần yếm, quần cho người lớn không dệt kim hoặc đan móc đạt gần 125,7 triệu cái (tăng 14,1% so với cùng kỳ); quần áo nghề nghiệp đạt 4,5 triệu cái (tăng 488,5%); vải mành dùng làm lốp đạt hơn 51,2 triệu mét vuông (tăng 69,8%); nước ngọt đạt 262,6 triệu lít (tăng 3,5%)…