Xã hội Chính phủ chỉ đạo khẩn trương triển khai phòng chống bão số 6, đề phòng mưa lớn (QNO) - Sáng nay 27/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì buổi làm việc trực tuyến với các địa phương trong tầm ảnh hưởng của bão số 6 về công tác triển khai ứng phó mưa bão.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì điểm cầu tại UBND tỉnh sáng nay 27/10. Ảnh: T.C

Tại điểm cầu tại UBND tỉnh Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cùng các thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh dự buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh bão số 6 đang có những diễn biến phức tạp. Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT và các cơ quan có liên quan đã có công điện chỉ đạo tập trung phòng chống bão.

Cuộc họp sẽ cung cấp thông tin từ các cơ quan dự báo, đồng thời triển khai ứng phó trước dự báo sẽ có mưa lớn sau bão, những tác động tiêu cực như ngập lụt, sạt lở tại các địa phương.

Dự báo gió mạnh, mưa lũ trên đất liền liên quan đến bão số 6. Ảnh chụp màn hình cuộc họp trực tuyến.

Hiện nay, dự báo gió mạnh tiếp diễn trong đất liền, thời gian nguy hiểm nhất của gió là từ sáng đến chiều nay 27/10. Mưa lớn kéo dài từ sáng nay đến 29/10 trên địa bàn từ Quảng Bình - Quảng Nam.

Quảng Nam có thể xuất hiện lũ mức báo động 3 trên sông Vu Gia, báo động 2 - báo động 3 trên sông Thu Bồn.

Đại diện Bộ NN&PTNT cho hay lo ngại nhất là đợt mưa lớn tiếp theo dự báo xảy ra trong vài ngày tới. Đồng thời, khu vực biển Đông có khả năng tiếp tục hình thành bão và áp thấp nhiệt đới. Do đó cần đảm bảo vận hành hồ chứa, lưu ý các giải pháp đảm bảo an toàn để chủ động ứng phó.

Công an, tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cùng lực lượng quân sự địa phương giúp dân chằng chống nhà cửa trước bão số 6. Ảnh: V.T

Bộ Quốc phòng thông tin đã có 4 công điện chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chuẩn bị lực lượng phương tiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia ứng phó. Đồng thời kiểm tra đê, kè xung yếu các khu vực có nguy cơ sạt lở, khu vực trũng thấp và các khu đô thị, hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Bộ Quốc phòng cũng đã chỉ đạo các lực lượng kiểm tra, hướng dẫn tàu thuyền tránh trú bão.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến của bão số 6, tích cực triển khai công tác ứng phó.

"Cơn bão số 6 là cơn bão đầu tiên ảnh hưởng miền Trung. Các tỉnh miền Trung đã tiến hành các công việc hết sức chủ động, triển khai ứng phó ở mức cao nhất, nghiêm túc, trách nhiệm. Bão số 6 có khả năng ảnh hưởng đến ngày 29, lượng mưa do hoàn lưu bão dự báo, rất lớn, kéo dài. Đề nghị Đài Khí tượng thủy văn các địa phương cập nhật thường xuyên, đưa ra cảnh báo kịp thời cho nhân dân. Các địa phương chủ động khảo sát, nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo để giảm bớt những ảnh hưởng do bão, lưu ý khuyến cáo cho tàu thuyền hoạt động trên biển có phương án tránh trú đảm bảo an toàn. Đặc biệt, các cơ quan có liên quan phối hợp với các địa phương quản lý, điều tiết hồ chứa, đảm bảo an toàn hồ đập" - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo.

Cây xanh bật gốc chắn ngang đường tại Hội An sáng nay. Ảnh: T.B

Những ngày qua, Quảng Nam đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, thường xuyên thông tin về diễn biến của bão số 6. Toàn tỉnh có hơn 4.400 hộ với hơn 18.000 nhân khẩu của các địa phương: Duy Xuyên, Phước Sơn, Đại Lộc, Hiệp Đức, Tam Kỳ, Tiên Phước, Hội An, Nam Trà My, Phú Ninh đã được sơ tán. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, triển khai sơ tán, di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, đơn vị này đang phối hợp với các địa phương sơ tán 210 hộ/836 nhân khẩu của các xã Tr’Hy, Ga Ry, Ch’ơm của huyện Tây Giang có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn theo án của địa phương. Hiện, Sở NN&PTNT đã ban hành công văn chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp với các địa phương khuyến cáo các cơ sở nuôi thủy sản trong ao nuôi ven sông, ao nuôi có nguy cơ bị ngập nước khi mưa bão, lồng bè nuôi thủy sản trên sông tiến hành thu hoạch toàn bộ hoặc thu tỉa thủy sản nuôi khi đạt kích cỡ thương phẩm để hạn chế thiệt hại, tổ chức neo giữ lồng bè trước bão.

CSGT tổ chức chốt chăn, hướng dẫn giao thông ở khu vực đầu cầu Cửa Đại. Ảnh: V.T

Hiện nay, tại TP.Hội An đã xuất hiện gió mạnh. Lực lượng CSGT đã tổ chức chốt chặn, hướng dẫn giao thông ở khu vực cầu Cửa Đại để đảm bảo an toàn cho nhân dân trước ảnh hưởng của bão số 6.

[VIDEO] - Cầu cảng Cù Lao Chàm có sóng lớn vào sáng nay: