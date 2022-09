“Báo Quảng Nam góp phần quan trọng khơi dậy và lan tỏa khát vọng phát triển Quảng Nam”

(QNO) – Sáng nay 1.9, Báo Quảng Nam tổ chức gặp mặt các thế hệ làm báo Quảng Nam từ năm 1997 đến nay nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Báo Quảng Nam (1997 – 2022). Dự gặp mặt có các đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Bình – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam, cùng đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, Báo Đà Nẵng, Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Ngân hàng Vietcombank, Bưu điện Quảng Nam…

Tổng Biên tập Báo Quảng Nam Lê Văn Nhi phát biểu tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Báo Quảng Nam sáng nay 1.9.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, đồng chí Lê Văn Nhi – Tổng Biên tập Báo Quảng Nam ôn lại truyền thống của Báo Quảng Nam, khởi đầu là Báo Lưỡi Cày dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Định. 25 năm qua, các thế hệ làm báo Quảng Nam đã không ngừng phấn đấu, tiếp nối truyền thống báo chí cách mạng bằng khát vọng đóng góp sức mình để Quảng Nam thoát khỏi tỉnh nghèo nhất nhì cả nước.

Trong hành trình một phần tư thế kỷ đó, Báo Quảng Nam đã ghi dấu ấn phát triển bằng những cột mốc đáng nhớ. Từ cơ quan báo in xuất bản 3 kỳ mỗi tuần và mỗi tháng 2 số báo cuối tuần, phát hành gần 3.000 tờ/kỳ, báo đã từng bước tăng trang, khuôn khổ để phù hợp với nhu cầu của bạn đọc.

Quang cảnh cuộc gặp mặt tại trụ sở Báo Quảng Nam.

Năm 2006 có thêm trang thông tin điện tử và 2010 báo in xuất bản 6 kỳ mỗi tuần; năm 2015 đánh dấu sự phát triển mới khi có sự ra đời của báo điện tử, Báo Quảng Nam trở thành cơ quan báo chí có cả báo in, báo điện tử. Tính đến 31.8.2022, Báo Quảng Nam đã xuất bản 6.369 số báo in, cùng nhiều ấn phẩm; báo điện tử cũng phát triển đa dạng, phù hợp với thời đại.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

“Tôi xin cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành, địa phương, doanh nghiệp, bạn đọc, nguyên lãnh đạo, cán bộ của báo qua các thời kỳ…, luôn đồng hành, hỗ trợ cùng Báo Quảng Nam.

Trong dòng chảy mới của thời đại, Báo Quảng Nam đã sẵn sàng cho chặng đường mới, khát vọng mới: xây dựng cơ quan báo chí đa phương tiện, hiện đại, nhân văn. Phải làm tốt nhất vai trò khơi dậy, truyền cảm hứng mạnh mẽ trong cán bộ, nhân dân, góp phần định vị thương hiệu, hình ảnh Quảng Nam như mục tiêu của tỉnh đã đề ra.

Sẽ có nhiều khó khăn, thách thức vì vậy chúng tôi rất mong Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban ngành, các đơn vị, địa phương, đối tác, bạn đọc hỗ trợ, quan tâm và ủng hộ” – Tổng Biên tập Báo Quảng Nam Lê Văn Nhi phát biểu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu tại cuộc gặp mặt các thế hệ làm báo Quảng Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt các thế hệ làm báo Quảng Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của Báo Quảng Nam đối với sự phát triển chung của tỉnh trong 25 năm qua. Báo Quảng Nam đã thực hiện tốt việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến với đông đảo đảng viên, quần chúng nhân dân, bạn đọc trong và ngoài nước.

Báo Quảng Nam đã khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng Quảng Nam trong quá trình phát triển, nhờ đó toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tham gia các phong trào yêu nước, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đó là thành công lớn nhất của Báo Quảng Nam.

"Báo Quảng Nam - Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam đã làm được nhiệm vụ là trung tâm phối hợp cùng các cơ quan báo chí, truyền thông định hướng thông tin, dư luận, định hướng được các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong suốt hành trình 25 năm. Và từ ngày đầu đến bây giờ, các thế hệ nhà báo, cán bộ của Báo Quảng Nam đã dấn thân, lăn lộn trong các điều kiện thiên tai, khó khăn làm tốt chức trách nhiệm vụ của người làm báo” – đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, những thành tựu đạt được trong 25 năm qua là dấu ấn đáng tự hào và trong thời đại công nghệ số, bùng nổ thông tin việc tiếp tục hành trình phát triển trong xu thế hội nhập hiện nay là thách thức nhưng cũng là cơ hội để Báo Quảng Nam khẳng định vị thế.

Đến nay, Tỉnh ủy Quảng Nam đã phê duyệt “Đề án phát triển Báo Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn 2030” để Báo Quảng Nam làm cơ sở đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của công chúng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn luôn theo dõi, hỗ trợ để Báo Quảng Nam phát triển, đóng góp vào công cuộc xây dựng Quảng Nam ngày càng giàu đẹp.

[VIDEO] - Quang cảnh cuộc gặp mặt các thế hệ làm báo Quảng Nam nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Báo Quảng Nam: