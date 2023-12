Bế mạc Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh (khóa X): Khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết được thông qua để những quyết sách sớm đi vào cuộc sống

* Thông qua 26 nghị quyết

(QNO) - Sáng nay 8/12, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh, Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh (khóa X) tiếp tục thảo luận chung tại hội trường, nghe chủ tọa giải trình các nội dung được đại biểu thảo luận và biểu quyết thông qua 26 nghị quyết.

Chủ tọa kỳ họp điều hành đại biểu HĐND tỉnh thảo luận các vấn đề còn có ý kiến khác nhau vào sáng nay 8/12. Ảnh N.Đ

Trên cơ sở thảo luận, HĐND tỉnh thống nhất chưa thông qua 2 nghị quyết, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu hoàn chỉnh và trình kỳ tại kỳ họp gần nhất. Đó là các dự thảo nghị quyết về Quy định nội dung, mức chi tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh; Quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã tinh giản biên chế thuộc diện dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đánh giá, tại các phiên thảo luận tổ, thảo luận chung tại hội trường và nhất là phiên chất vấn và trả lời chất vấn, HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương trong triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023.

Song, cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế và nguyên nhân, nhất là các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP không đạt; những vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan đến các lĩnh vực đầu tư, tài chính, đất đai, môi trường, y tế, giảm nghèo, lao động việc làm, cải cách thủ tục hành chính, quản lý, bảo vệ rừng…

Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại phiên họp sáng nay 8/12. Ảnh: N.Đ

“Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024 và 25 nghị quyết khác trên các lĩnh vực với tỷ lệ thống nhất cao. Qua đó, tạo hành lang pháp lý để triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đảm bảo theo quy định của pháp luật, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo” - Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đề nghị các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp và tiếp tục ghi nhận đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt nghị quyết của HĐND tỉnh.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết. Ảnh: N.Đ

Sau kỳ họp, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành tập trung giải quyết tốt những kiến nghị chính đáng của cử tri và vấn đề nhân dân quan tâm; khẩn trương cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, để những quyết sách sớm đi vào cuộc sống.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường nói, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định chủ đề năm 2024 là “Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, chủ động vượt khó, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024”.

Bên cạnh đó, năm 2024 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2020 - 2025) đề ra. Đây cũng là năm chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXIII.

“Thay mặt HĐND tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, cử tri và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, xây dựng chính quyền vững mạnh. Đồng thời nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII” - Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường phát biểu.

[VIDEO] - Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 18:

