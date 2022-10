Bộ GTVT làm việc với Quảng Nam về phương án quy hoạch Cảng hàng không Chu Lai

Phối hợp chặt chẽ đảm bảo an ninh tại Cảng hàng không Chu Lai

XUÂN MAI | 23/09/2022 - 21:59

(QNO) - Công an tỉnh Quảng Nam và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP vừa tổng kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại Cảng hàng không Chu Lai giai đoạn 2016 - 2022.