Chấm dứt hợp đồng lao động chuyên môn, nghiệp vụ từ ngày 1/1/2023: Thời điểm chưa phù hợp

Nhiều ý kiến bày tỏ băn khoăn về thời điểm thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động chuyên môn, nghiệp vụ hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập và đề xuất cho gia hạn hợp đồng đến khi có kết quả thi tuyển biên chế viên chức của tỉnh.

Nhiều đại biểu bày tỏ chưa đồng tình với thời điểm thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động theo yêu cầu của UBND tỉnh. Ảnh: Đ.P.D

Hợp đồng để có người làm

Tại Công văn số 8115 ngày 5/12/2022, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh và UBND cấp huyện khẩn trương thông báo, chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (trừ đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế và giáo dục - đào tạo; các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam và Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam) theo quy định của pháp luật.

Thời điểm chấm dứt hợp đồng theo chỉ đạo của UBND tỉnh bắt đầu từ ngày 1/1/2023. Đây cũng là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận tại các phiên thảo luận của Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh (khóa X).

Ông Nguyễn Thanh Hồng – Giám đốc Sở VH-TT&DL cho hay, qua nắm bắt thông tin, không chỉ riêng đơn vị sở, các ngành, địa phương cũng gặp khó khăn khi phải thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động chuyên môn, nghiệp vụ từ ngày 1/1/2023.

Bởi lẽ, trừ ngành y tế, giáo dục, hơn 10 năm qua tỉnh không tổ chức thi tuyển biên chế viên chức, để có người thực hiện các nhiệm vụ chính trị buộc các đơn vị, địa phương phải ký kết hợp đồng lao động.

Theo ông Hồng, tỉnh và sở đã có kế hoạch thi tuyển, nhưng chắc chắn sẽ không thể tổ chức thi tuyển kịp trong tháng 12 này. Trong khi đó, phải chấm dứt hợp đồng lao động thì nhiều đơn vị hầu như sẽ không thực hiện được chức năng nhiệm vụ.

Ví dụ ở các trung tâm VH-TT&TT-TH cấp huyện; hay ở tỉnh có trung tâm văn hóa, đoàn ca kịch, trung tâm đào tạo và thi đấu TD-TT... gần như 50% lực lượng lao động hợp đồng để thực hiện các nhiệm vụ của các đơn vị nêu trên.

Một băn khoăn khác của ông Hồng, cũng như nhiều ý kiến thảo luận khác, đó chính là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động gần sát tết, rất nhạy cảm và hoàn toàn không phù hợp.

“Việc không tiếp tục hợp đồng để làm nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ theo chỉ đạo là đúng theo quy định. Nhưng có một phần lỗi của cơ quan quản lý nhà nước. Tại sao hơn 10 năm nay không tổ chức thi tuyển, không ký hợp đồng thì lấy đâu ra người làm? Nếu được, cần gia hạn hợp đồng cho đến khi có kết quả thi tuyển, trường hợp nào trúng tuyển thì tiếp tục làm việc, ngược lại phải chấm dứt hợp đồng. Như vậy sẽ phù hợp các quy định, vừa mang tính nhân văn ở thời điểm cận tết và đồng thời đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, ở tỉnh” - ông Hồng đề xuất.

Chưa đồng tình

Thống nhất với đề xuất của ông Hồng, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Trần Nam Hưng cho rằng, Tam Kỳ cũng có 50% hợp đồng chuyên môn đang làm việc. Và cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, lý do tại sao 10 năm qua không thực hiện thi tuyển biên chế viên chức. Nói nguyên nhân do chưa phê duyệt đề án vị trí việc làm thì cũng là do sự chủ quan của mình cả.

Theo ông Hưng, đại biểu HĐND tỉnh thảo luận và có quan điểm dứt khoát, kiến nghị với HĐND tỉnh về vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động chuyên môn ở các đơn vị sự nghiệp công lập.

Cho rằng việc thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động chuyên môn, nghiệp vụ ở các đơn vị sự nghiệp công lập như chỉ đạo của UBND tỉnh là vấn đề lớn, ông Vũ Văn Thẩm - Bí thư Huyện ủy Phú Ninh cũng đặt vấn đề: “Đề ra yêu cầu chấm dứt hợp đồng như vậy, UBND tỉnh đã thống kê số lượng hợp đồng chưa, dự lường được tác hại xã hội sẽ như thế nào, nhất là ở tại thời điểm rất nhạy cảm cận tết này. Ngành LĐ-TB&XH, Sở Nội vụ phải thống kê cho được số lượng người sẽ bị chấm dứt hợp đồng là bao nhiêu, địa chỉ ở đâu…”.

Theo ông Thẩm, trên cơ sở thống kê đó, tỉnh bàn bạc biện pháp căn cơ, như có chính sách hỗ trợ chi cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động, chứ không thể nói chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1/1/2023 thì cứ vậy thực hiện. Đây là vấn đề lớn của tỉnh, bởi có nhiều người đã gắn bó, cống hiến với công việc đã mười mấy năm rồi. “Tôi không đồng tình với yêu cầu phải chấm dứt hợp đồng ở thời điểm này” - ông Thẩm nêu rõ quan điểm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nói, ông đã phát biểu ít nhất hai lần về vấn đề hợp đồng lao động chuyên môn nhiều năm liền tại các đơn vị, địa phương. Có nhiều trung tâm VH-TT&TT-TH huyện có 20 người thì hợp đồng lao động chuyên môn đến 12 người. Nhiều năm liền cả tỉnh “đóng băng” việc thi tuyển biên chế, cũng không phân cấp cho cấp huyện, sở ngành thực hiện.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, việc hợp đồng lao động này đã diễn ra nhiều năm, nên xem xét cho kéo dài qua sau tết. Còn hợp lý nhất thì để sau tổ chức thi và có kết quả rồi cho chấm dứt hợp đồng lao động (thời điểm sau ngày 31/3/2023). Hàng trăm người nghỉ việc thời điểm này sẽ là bức xúc của xã hội.

“Theo tôi, về lâu dài nên phân cấp cho UBND cấp huyện, sở ngành theo tinh thần thiếu đâu thì tổ chức thi đó để tuyển chọn người làm việc. Đã phân cấp, nơi nào làm sai thì phải chịu trách nhiệm, vì luật đã cho phép” – ông Dũng phát biểu.