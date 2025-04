Kinh tế Quảng Nam tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm (QNO) - Sáng nay 4/4, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc, thúc đẩy triển khai thủ tục đầu tư các dự án trọng điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì cuộc họp sáng 4/4. Ảnh: PHƯƠNG THUẬN

Theo thông tin tại cuộc họp, Dự án Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa (Núi Thành) có quy mô hơn 435ha, tổng vốn đầu tư 1.540 tỷ đồng, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 3/2021. Tuy nhiên, sau hơn 4 năm triển khai, dự án mới chỉ giải phóng mặt bằng được 10ha do vướng mắc về cấp phép tận thu khoáng sản trong phạm vi dự án.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng khối lượng đất đá dư thừa từ quá trình san lấp lên đến 9,8 triệu mét khối, trong đó 5 triệu mét khối đá làm vật liệu xây dựng và 4,7 triệu mét khối đất san lấp. Tuy nhiên, do chưa có hướng dẫn cụ thể về việc đấu giá hay không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, việc cấp phép tận thu vẫn chưa thể thực hiện.

Dự án Khu đô thị ven sông Trường Giang (xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ) có quy mô 74ha, tổng vốn đầu tư 1.520 tỷ đồng, hướng đến mô hình đô thị kết hợp thương mại, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Nhằm đảm bảo tiến độ, chủ đầu tư đề xuất chia dự án thành 3 giai đoạn kéo dài đến năm 2035.

Cuộc họp cũng nghe báo cáo đề xuất đầu tư các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Nhóm doanh nghiệp đã chủ động nghiên cứu và đề xuất khu vực phát triển nhà ở xã hội gồm các dự án hiện hữu như: Khu đô thị sinh thái Vịnh An Hòa 1, Khu dân cư Phúc Thành, Khu dân cư phố chợ Trường Xuân, Khu dân Quảng Lăng và Khu trại phát triển giống nấm (thuộc Dự án Khu đô thị Ngân Câu Villa), cùng với các khu vực do Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh giới thiệu, bao gồm Khu nhà ở xã hội Tam Hiệp 2 và Khu nhà ở xã hội An Phú.

Nhóm doanh nghiệp kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương triển khai các dự án nhà ở xã hội tại khu vực đề xuất, xem xét điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại một số dự án cần thiết để phù hợp với nhu cầu thực tế; đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các địa phương phối hợp, hướng dẫn trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Các doanh nghiệp cam kết huy động đầy đủ nguồn lực, kinh nghiệm và tâm huyết để triển khai các dự án nhà ở xã hội đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, phù hợp quy định pháp luật, góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển nhà ở xã hội của tỉnh Quảng Nam, thúc đẩy kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh trên địa bàn.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, đặc biệt là Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa, Khu đô thị ven sông Trường Giang và các dự án nhà ở xã hội.

Đồng chí Lê Văn Dũng yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương liên quan tích cực phối hợp, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục pháp lý; đồng thời sớm báo cáo và đề xuất giải pháp đối với những vấn đề còn tồn đọng, đặc biệt là việc cấp phép tận thu khoáng sản trong phạm vi Dự án Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa.

Đối với các dự án nhà ở xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng hoan nghênh sự chủ động của các doanh nghiệp và giao các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát quy hoạch để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai. Quảng Nam cam kết đồng hành với nhà đầu tư để đảm bảo các dự án được triển khai sớm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống người dân.