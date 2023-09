Công tác tiếp công dân, đối thoại được quan tâm thực hiện tốt

(QNO) - Sáng nay 26/9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban các cơ quan nội chính để nghe báo cáo kết quả hoạt động quý III/2023 và những vấn đề cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trong thời gian đến.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì và điều hành hội nghị thảo luận. Ảnh: N.Đ

Các đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kiêm Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Thị Minh Nguyệt cho biết, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đảm bảo ổn định. Lực lượng công an thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tập trung truy quét, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu thảo luận. Ảnh: N.Đ

Quý III, toàn tỉnh xảy ra 492 vụ phạm pháp hình sự, so với cùng kỳ năm 2022 tăng 11 vụ; điều tra, khám phá 405/492 vụ (trong đó, 79/79 vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, xử lý kịp thời, đạt 100%); khởi tố điều tra 163/316 bị can về tội mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bắt, vận động đầu thú, thanh loại 27 đối tượng có quyết định truy nã; phát hiện, bắt giữ 342/1.498 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Công tác tiếp công dân, đối thoại được người đứng đầu quan tâm thực hiện tốt. Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ hằng tháng theo quy định. Cụ thể, đã tổ chức 99 lượt/1.263 người/70 vụ việc. Trong đó, Thường trực Tỉnh ủy tiếp 25 lượt/154 người/21 vụ việc; Thường trực HĐND tỉnh tiếp 11 lượt/139 người/5 vụ việc; lãnh đạo UBND tỉnh tiếp 42 lượt/801 người/30 vụ việc...

Tính chung 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh tổ chức tiếp công dân 10.925 lượt/12.329 người/7.582 vụ việc; tăng 5,8% số lượt, tăng 10,7% số người và 8,3% số vụ việc so với cùng kỳ năm trước.

Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh thảo luận tại hội nghị. Ảnh: N.Đ

Điều hành hội nghị thảo luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đề nghị các cơ quan nội tỉnh tập trung thảo luận làm rõ hơn kết quả đánh giá ở từng lĩnh vực; về dự báo tình hình và những giải pháp thực hiện tốt hơn, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong đó, tập trung vào các vấn đề nổi lên như tình hình khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhất là khu vực đang có nhiều dự án “treo” ở vùng đông Duy Xuyên, Núi Thành; cử tri có kiến nghị nhiều lần, bức xúc vì dự án “treo” quá lâu. Tình hình tội phạm trên không gian mạng rất phức tạp, nhiều nhất là đánh bạc, tín dụng đen khiến nhân dân rất bức xúc.

Quang cảnh hội nghị giao ban sáng nay 26/9. Ảnh: N.Đ

Ngoài ra, tập trung đánh giá việc thi hành bản án đối với những bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật; công tác phối hợp giải quyết tin báo tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử giữa các cơ quan tư pháp. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, khiếu kiện của công dân…