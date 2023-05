Cử tri tại KCN Tam Thăng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến việc rút BHXH một lần

(QNO) - Sáng nay 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Nam gồm các đại biểu Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - giáo dục của Quốc hội; Phan Thái Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đặng Thị Bảo Trinh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động tại KCN Tam Thăng (TP.Tam Kỳ).

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại KCN Tam Thăng. Ảnh: L.Q

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Phan Thái Bình đã thông tin đến cử tri tình hình kinh tế - xã hội cả nước và của Quảng Nam trong 3 tháng đầu năm 2023.



Đáng chú ý, GDP quý I của Việt Nam tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước. Đối với Quảng Nam, GRDP quý I giảm 10,9% so với cùng kỳ năm 2022; quy mô nền kinh tế (theo giá hiện hành) đạt 24,6 nghìn tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước 6.487 tỷ đồng, đạt 24% dự toán và giảm 28% so với cùng kỳ...

Đại biểu Phan Thái Bình cho biết, dự kiến tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 8 dự án luật và 2 nghị quyết. Đồng thời sẽ thảo luận nội dung các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023...

CNLĐ kiến nghị các vấn đề liên quan đến quy định rút BHXH một lần. Ảnh: L.Q

Tại buổi tiếp xúc cử tri, công nhân lao động (CNLĐ) đã kiến nghị đến Đoàn ĐBQH tỉnh nhiều nội dung liên quan sát sườn đến đời sống của CNLĐ. Trong đó, CNLĐ đặc biệt quan tâm đến Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, nhất là phương án rút BHXH một lần chỉ được rút 50% số năm đã đóng. Một số CNLĐ đề nghị cần rút ngắn độ tuổi nghỉ hưu tùy theo ngành nghề, không cào bằng.

Ngoài ra, CNLĐ mong muốn các cấp có thẩm quyền cần nghiên cứu, đưa ra các giải pháp mạnh tay để xử lý doanh nghiệp nợ BHXH; nhanh chóng xử lý vấn đề an sinh, xã hội tại KCN Tam Thăng như chưa có đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư vào KCN, trường mẫu giáo còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu của công nhân; thiếu thiết chế công đoàn…

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các sở, ngành của tỉnh gồm Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, TP.Tam Kỳ... đã trả lời những câu hỏi của cử tri CNLĐ liên quan đến lĩnh vực, ngành phụ trách.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Lê Văn Dũng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: L.Q

Phát biểu tại buổi tiếp xúc xử tri, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Lê Văn Dũng cho rằng, tình hình kinh tế khó khăn trong nước và của tỉnh đã ít nhiều ảnh hưởng đến đời sống, thu nhập của CNLĐ. Đồng thời đề nghị, thời gian tới, các doanh nghiệp tại KCN Tam Thăng tiếp tục vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm, giờ làm cho CNLĐ. Bản thân các công nhân tiếp tục đồng hành cùng công ty, doanh nghiệp, nhất là trong giai đoạn khó khăn.

“Đề xuất, kiến nghị của CNLĐ là hết sức chính đáng, thiết thực, đặc biệt là các vấn đề về hạ tầng KCN xuống cấp, vấn đề thoát nước vào mùa mưa, đèn chiếu sáng, đèn giao thông và các công trình phúc lợi, xã hội. Đề nghị TP.Tam Kỳ và các đơn vị liên quan sớm nghiên cứu giải pháp, tập trung đầu tư đồng bộ, có hiệu quả, tạo điều kiện tốt cho cho CNLĐ” - đại biểu Lê Văn Dũng nói.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Lê Văn Dũng trao quà cho công nhân, lao động khó khăn tại khu nhà ở công nhân Công ty PanKo. Ảnh: L.Q

Cũng theo đại biểu Lê Văn Dũng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, tiếp thu các kiến nghị của cử tri và sẽ tổng hợp, có ý kiến, đề xuất với Quốc hội tại kỳ họp sắp tới.