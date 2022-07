Cục Thi hành án dân sự Quảng Nam kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống

(QNO) - Chiều nay 9.7, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống THADS (19.7.1946 - 19.7.2022).

Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lê Văn Chương phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: T.C

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Văn Chương - Cục trưởng Cục THADS tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua công tác THADS, thi hành án hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả năm sau luôn cao hơn năm trước.

Nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp trên địa bàn tỉnh được lãnh đạo Tổng cục THADS, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời quan tâm, chỉ đạo xử lý dứt điểm, không để tạo ra “điểm nóng”, nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân.

Cán bộ, công chức Cục THADS tỉnh dự lễ kỷ niệm. Ảnh: T.C

Bên cạnh đó, phương châm “lấy người dân làm trung tâm” được quán triệt chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cấp chi cục, kịp thời hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý nhanh chóng các yêu cầu của đương sự theo quy định; phương pháp làm việc khoa học, nền nếp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn mang lại hiệu quả cao; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức của ngành.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều cống hiến cho công tác THADS. Ảnh: T.C

Nhiều tập thể, cá nhân của ngành được các bộ, ngành Trung ương và tỉnh tặng nhiều phần thưởng cao quý như Cờ thi đua của Chính phủ cho Cục THADS tỉnh; Huân chương Lao động hạng Ba cho Chi cục THADS thị xã Điện Bàn, TP.Hội An; Cờ thi đua của Bộ Tư pháp cho Chi cục THADS thị xã Điện Bàn, TP.Hội An và huyện Duy Xuyên; Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Chi cục THADS huyện Bắc Trà My.

Nhiều tập thể, cá nhân được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chủ tịch UBND tỉnh.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống THADS. Ảnh: T.C

Dịp này, Cục THADS tỉnh khen thưởng 1 tập thể, 9 cá nhân có nhiều cống hiến cho công tác THADS; khen thưởng 6 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng 76 năm ngày truyền thống ngành.