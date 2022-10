Đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

(QNO) - Chiều 5.10, chủ trì hội nghị giao công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 9 tháng năm 2022, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng – Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu các cơ quan tư pháp tỉnh đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ; trong đó có những vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Quang cảnh hội nghị giao ban chiều 5.10. Ảnh: N.Đ

Điều tra, xử lý 100% án đặc biệt nghiêm trọng

Trong 9 tháng năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các ban, ngành đoàn thể tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện đạt kết quả đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước được phổ biến, quán triệt kịp thời đến cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức. An ninh chính trị, an ninh biên giới quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh giữ vững ổn định, không xảy ra các vụ việc nổi cộm, phức tạp…

Ở lĩnh nội chính, toàn tỉnh xảy ra 536 vụ phạm pháp hình sự, điều tra khám phá 471 vụ/536 vụ (trong đó, có 111 vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, xử lý kịp thời, tỷ lệ 100%); khởi tố điều tra 136 vụ/231 bị can về tội bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 44 đối tượng có quyết định truy nã; phát hiện bắt giữ 419 vụ/1.790 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Về kết quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, ông Mai Văn Tám - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết, cơ quan điều tra các cấp công an tỉnh đã khởi tố, thụ lý điều tra 9 vụ/18 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ. Trong đó, khởi tố mới 5 vụ/8 bị can (kỳ trước chuyển sang 4 vụ/10 bị can). Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 10 vụ/16 bị cáo; đã giải quyết, xét xử 9 vụ/15 bị cáo (án sơ thẩm 5 vụ/9 bị cáo, án phúc thẩm 4 vụ/6 bị cáo), còn lại 1 vụ/1 bị cáo án sơ thẩm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng yêu cầu các cơ quan tư pháp phối hợp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc theo đúng quy định, nhất là các vụ án tham nhũng thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Ảnh: N.Đ

Báo cáo đánh giá của Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá, tình hình tội phạm về trật tự xã hội có giảm so với cùng kỳ năm trước (giảm 48 vụ, tỷ lệ 8,2%) nhưng trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn phức tạp, một số loại tội phạm diễn biến ngày càng tinh vi, khó phát hiện (tội phạm về an ninh mạng, tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...).

Tình hình tranh chấp, khiếu kiện, tập trung đông người liên quan đến lĩnh vực đất đai, ô nhiễm môi trường xảy ra ở một số địa phương, như vụ việc mua bán đất nền liên quan đến Công ty CP Bách Đạt An; vụ việc liên quan đến dự án Cầu Hưng - Lai Nghi, dự án My Gia 1 – Khu đô thị Viêm Minh Hà Dừa (thị xã Điện Bàn). Hay vụ việc người dân thôn Tân Hòa Đông, xã Tam Nghĩa, Núi Thành tập trung chặn đường không cho xe vào mỏ đá tại địa phương do ảnh hưởng môi trường…

Qua theo dõi cho thấy, số lượng người dân đến kiến nghị, phản ánh và đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tăng cao so với cùng kỳ năm trước (tiếp dân tăng 22%, đơn thư tăng 16%); tiến độ giải quyết một số vụ việc phức tạp còn chậm (vụ việc Bách Đạt An...).

Giữ ổn định để bảo đảm sản xuất và chăm lo đời sống nhân dân

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng khẳng định, 9 tháng qua, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh cơ bản được tập trung thực hiện khá toàn diện, đạt nhiều kết quả, giữ vững sự ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.



Với tinh thần chủ động, các ngành nội chính đã tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện chu đáo các chủ trương của Trung ương về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đến nay, nhiều cơ quan nội chính đã gần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra của năm 2022.

Đại điện lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: N.Đ

Tuy nhiên, theo đồng chí Lê Văn Dũng, tình hình tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp, như ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản (kể cả trên không gian mạng), có cả cán bộ đảng viên “dính” vào. Các dự án đất đai diễn biến phức tạp; có nơi cấp đất sai quy định; công tác phòng cháy chữa cháy còn lơ là, mất cảnh giác ở các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời dự báo thời điểm từ nay đến cuối năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tệ nạn xã hội sẽ có nhiều diễn biến phức tạp nếu các cấp, ngành không tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Và để ổn định tình hình, bảo đảm sản xuất và chăm lo đời sống nhân dân, thời gian tới, đồng chí Lê Văn Dũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan nội chính tập trung tuyên truyền quán triệt nhận thức sâu sắc trong các cấp, các ngành về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tạo nhận thức đúng để có hành đúng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cùng với đó, tổ chức đợt tấn công trấn áp tội phạm với quyết tâm hạn chế thấp nhất các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, nhất là tệ nạn trộm cắp, đánh bạc, ma túy, tín dụng đen, cho vay nặng lãi… lập lại trật tự an toàn xã hội. Chủ động triển khai phương án sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết, thiên tai bão lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Đôn đốc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ còn lại của năm 2022; đặc biệt là đối với các vụ án, vụ việc đến hạn phải kết thúc điều tra, truy tố, xét xử theo đúng quy định pháp luật. Trong đó, có các vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Như vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ban quản lý dự án TP.Hội An; vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ban quản lý Dự án - đô thị huyện Thăng Bình…