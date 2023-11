Đưa vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ” xảy ra tại Phòng GD-ĐT Tây Giang, Nam Giang, Bắc Trà My vào diện theo dõi, chỉ đạo

(QNO) - Quyết định trên được Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đưa ra tại Phiên họp thứ sáu, diễn ra chiều nay 14/11.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường - Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: N.Đ

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường - Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, cùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng - Phó Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Báo cáo tại phiên họp cho biết, đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh và cấp huyện đã khởi tố, thụ lý điều tra 19 vụ/48 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ; trong đó, kỳ trước chuyển sang 9 vụ/10 bị can, khởi tố mới 10/38 bị can. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý 9 vụ/11 bị can, đã giải quyết 9 vụ/11 bị can.

Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 12 vụ/15 bị cáo (sơ thẩm 10 vụ/13 bị cáo; phúc thẩm 2 vụ/2 bị cáo); đã giải quyết, xét xử 8 vụ/11 bị cáo (sơ thẩm 6 vụ/9 bị cáo; án phúc thẩm 2 vụ/2 bị cáo); còn lại 4 vụ/4 bị cáo án sơ thẩm.

Trên cơ sở trao đổi, thảo luận, thành viên Ban Chỉ đạo thống nhất kết thúc việc theo dõi, chỉ đạo đối với vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ban Quản lý dự án - đô thị huyện Thăng Bình và Ban Quản lý dự án - quỹ đất TP.Hội An do đã được giải quyết xong theo đúng quy định của pháp luật.

Ban chỉ đạo thống nhất đưa vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ” xảy ra tại Phòng GD-ĐT huyện Tây Giang, Nam Giang và Bắc Trà My vào diện theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời giao đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo cơ quan đang thụ lý vụ án, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quang cảnh phiên họp chiều nay 14/11. Ảnh: N.Đ

Phát biểu kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh, các cấp ủy, tổ chức đảng liên quan tập trung chỉ đạo cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh, cấp huyện và các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ việc điều tra; điều tra, truy tố các vụ án tham nhũng, tiêu cực. Nhất là các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn của các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo, tập trung các giải pháp triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh quyết tâm tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa trong công tác này thời gian tới.

“Các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo khẩn trương hoàn thành kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên theo kế hoạch và kiểm tra, rà soát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các kết luận của Thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, kết luận kiểm tra” - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu.