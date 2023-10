Duy Xuyên nỗ lực vượt khó, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023

(QNO) - Thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 là quyết tâm đặt ra tại hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm 2023 do Huyện ủy Duy Xuyên tổ chức vào chiều qua 4/10.

Quang cảnh hội nghị chiều 4/10. Ảnh: N.T

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành việc xóa nhà tạm, đảm bảo an ninh trật tự… là những giải pháp được nêu ra tại hội nghị.

Nhiều lĩnh vực chuyển biến

Ông Nguyễn Quang Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Duy Xuyên cho biết, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất nông nghiệp cơ bản thuận lợi. Toàn huyện canh tác 14.193ha cây trồng các loại, năng suất đạt khá. Trong đó, cây lúa đạt 62,63 tạ/ha, tăng 7,4 tạ/ha so với năm 2022, góp phần đưa tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện lên 50.321 tấn, tăng 3,5% so với kế hoạch năm 2023 và tăng 21% so với năm ngoái.

[VIDEO] - Huyện ủy Duy Xuyên tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2023 vào chiều 4/10:

Đặc biệt, Duy Xuyên đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản cho nông dân với các dự án theo chuỗi giá trị gồm: trồng dâu - nuôi tằm và trồng rau sạch tại thị trấn Nam Phước; trồng cây đinh lăng và sản xuất lúa giống tại Duy Hòa, Duy Trung; trồng sen tại Duy Thành… trên tổng diện tích 410ha, góp phần tạo đầu ra ổn định cho nông sản và nâng cao giá trị kinh tế.

Năm 2023, năng suất lúa của Duy Xuyên tăng mạnh. Ảnh: N.T

Trái ngược với nông nghiệp, hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gặp nhiều khó khăn. Theo thống kê, trong 9 tháng qua giá trị sản xuất toàn ngành đạt 4.103 tỷ đồng, bằng 70,83% so với kế hoạch năm 2023.

Trong khi đó, hoạt động du lịch phục hồi và khởi sắc. Từ đầu năm 2023 đến nay, lượng khách tham quan đến Mỹ Sơn tăng mạnh với 279.703 lượt, đạt 437,2% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng doanh thu ước đạt 43,4 tỷ đồng, đạt 170% kế hoạch cả năm và tăng 457,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hoạt động sản xuất công nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn. Ảnh: N.T

Trong 9 tháng đầu năm 2023, tổng thu ngân sách trên địa bàn Duy Xuyên đạt 771 tỷ đồng. Trong đó, thu phát sinh kinh tế là 575 tỷ đồng, đạt 74,6% so với dự toán HĐND huyện giao và tăng 68,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Nguyễn Quang Mạnh, thời gian qua công tác xây dựng Đảng ở Duy Xuyên được đặc biệt quan tâm. Cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Đảng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Thời gian qua, Duy Xuyên đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng. (Trong ảnh: Trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đảng viên). Ảnh: N.T

Huyện ủy Duy Xuyên còn chú trọng công tác quy hoạch, rà soát, bổ sung, phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp kịp thời, đúng quy định. Công tác kết nạp đảng viên mới được quan tâm, toàn huyện kết nạp mới 55 đảng viên, đạt 64,7% chỉ tiêu cấp trên giao.

"Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện tích cực, nghiêm túc, đúng quy định; kịp thời chấn chỉnh ngay những vi phạm từ khi mới phát sinh, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành khuyết điểm, sai phạm lớn” - ông Mạnh nói.

Vẫn còn trở lực

Ông Phan Công Nhanh - Bí thư Đảng ủy xã Duy Vinh cho biết, do tác động tình hình kinh tế thế giới, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chậm phục hồi. Nghề chiếu cói truyền thống giảm số hộ lao động do nguồn thu nhập thấp, cộng với nguyên vật liệu tại chỗ thiếu hụt.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, sản lượng chiếu ước đạt 45.000 đôi, bằng 56,5% so với kế hoạch. Cùng với đó, bức tranh kinh tế du lịch vẫn chưa tạo được chuyển biến rõ nét và khó giữ chân du khách. Nhiều dự án du lịch chậm triển khai do vướng cơ chế, chính sách hiện hành.

Do tác động tình hình kinh tế thế giới và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn. Ảnh: N.T

Ông Trương Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy xã Duy Tân cho hay, hiện nay tư tưởng một bộ phận cán bộ, đảng viên dao động khi có chủ trương sáp nhập 2 xã Duy Thu và Duy Tân. Đội ngũ cán bộ bán chuyên trách phấn đấu, cống hiến nhiều năm nay rất lo lắng, không biết đi đâu về đâu, có làm nữa hay không.

"Chính sách như thế nào đối với những người trong diện dôi dư? Tôi đề nghị các cấp, các ngành cần có cơ chế, chính sách, chủ trương thật hợp lý trong vấn đề liên quan” - ông Tùng nói.

Sản xuất nông nghiệp ở Duy Xuyên vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết và giá cả thị trường biến động. Ảnh: N.T

Liên quan đến nhiệm vụ xây dựng Đảng, nhiều ý kiến cho rằng, công tác phát triển đảng viên mới ở Duy Xuyên đạt tỷ lệ thấp, tỷ lệ đảng viên xin ra khỏi đảng và xóa tên vẫn còn cao.

Cùng với đó, một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở chậm triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát; chưa tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận và nhân dân quan tâm. Việc theo dõi, phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế…

Nỗ lực vượt khó

Ông Nguyễn Quang Mạnh nhìn nhận, từ nay đến cuối năm 2023, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn có những khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp, khó lường của mưa bão, lũ lụt sẽ tác động tiêu cực đến việc triển khai các mặt công tác của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Duy Xuyên.

Ông Nguyễn Công Dũng - Bí thư Huyện ủy Duy Xuyên nêu lên nhiều vấn đề cần thực hiện trong thời gian tới. Ảnh: N.T

Theo ông Mạnh, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương phải chủ động rà soát các nội dung, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2023. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, phản ánh, kiến nghị chính đáng của nhân dân, không để tồn đọng kéo dài.

Khắc phục hạn chế, trì trệ trên một số lĩnh vực trọng yếu, nhất là giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đất đai. Đẩy mạnh các biện pháp ngăn ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự, ma túy, cờ bạc...

Duy Xuyên sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ phát triển mạnh các mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Ảnh: N.T

Ông Nguyễn Công Dũng - Bí thư Huyện ủy Duy Xuyên yêu cầu trước mắt phải tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để ổn định phát triển sản xuất, đẩy mạnh các hoạt động thương mại - dịch vụ.

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản chuyển tiếp và theo kế hoạch năm 2023, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án.

Thời gian tới, Duy Xuyên tiếp tục nâng cao chất lượng các dịch vụ để thu hút khách du lịch. Ảnh: N.T

Đồng thời hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư bố trí theo kế hoạch vốn năm 2023. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên - môi trường; thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn huyện. Đặc biệt, triển khai đồng bộ các phương án chủ động phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Lãnh đạo huyện Duy Xuyên yêu cầu cần phải tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong việc nâng chuẩn nông thôn mới và nhiều vấn đề khác. Ảnh: N.T