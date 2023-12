Lãnh đạo huyện Duy Xuyên thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh

(QNO) - Sáng nay 23/12, lãnh đạo huyện Duy Xuyên cùng ban ngành, đoàn thể đến thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh tại các cơ sở Công giáo và Tin lành trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện Duy Xuyên thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Giáo xứ Trà Kiệu. Ảnh: TUYẾT MAI

Huyện Duy Xuyên có các cơ sở Công giáo và Tin lành gồm: Giáo xứ Hòa Lâm (xã Duy Trung), Giáo xứ Trà Kiệu (xã Duy Sơn), Dòng mến Thánh giá (xã Duy Sơn), Cộng đoàn Phaolô Trà Kiệu (xã Duy Sơn) và Hội thánh Tin lành Thu Bồn (xã Duy Thu).

Trong không khí thân tình, ấm cúng, lãnh đạo huyện Duy Xuyên gửi lời chúc sức khỏe và Giáng sinh an lành, năm mới thịnh vượng. Đồng thời biểu dương, ghi nhận đóng góp to lớn của các vị chức sắc, tín đồ theo đạo Công giáo, Tin lành trong các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động do Mặt trận phát động, trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo huyện mong muốn các vị linh mục, mục sư, tu sĩ, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân toàn huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sống “tốt đời đẹp đạo”, “kính Chúa yêu nước”; chăm lo xây dựng gia đình và quê hương, đóng góp vào sự phát triển chung của huyện.