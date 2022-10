Mây ngang Hòn Tàu

Rồi những chứng nhân của căn cứ Đặc khu ủy Quảng Đà năm xưa cũng hóa thân thành mây trắng. Ngang qua Hòn Tàu, những ngày trời còn trong, nhìn mây trắng lững lờ bay về hướng núi, lại nhớ về những câu chuyện bi hùng của một thời đạn bom khói lửa. Nơi đó, bao khúc tráng ca còn vọng mãi về ý chí bất khuất, về sự kiên trung với cách mạng, và tấm lòng sắt son của những người cộng sản…

Di tích nhà làm việc của đồng chí Hồ Nghinh - Bí thư Đặc khu ủy Quảng Đà tại Hòn Tàu: Ảnh: D.H

Ngày 27/7/2022, lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Trần Thận - nguyên Khu ủy viên Khu 5, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Bí thư Đặc khu ủy Quảng Đà, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Nhà nước được long trọng tổ chức tại UBND tỉnh. Đó là sự tri ân xứng đáng, là lòng biết ơn, là sự ghi nhận đầy cao quý đối với ông Trần Thận.

Năm 2017, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Đặc khu ủy Quảng Đà, tôi may mắn gặp được ông, trong căn phòng nhỏ ở Bệnh viện C Đà Nẵng nơi ông đang chữa bệnh tuổi già. Ông đã kể say sưa về từng cái tên dưới chân Hòn Tàu một thuở: Mặt Rạng, Đồi Lon, Cù Hang…, về từng dấu mốc, có khi hùng tráng, có cả những lúc đau thương. “Chiến tranh là mất mát”. Ông nói.

Lấp lánh trong những câu chuyện, là niềm tin, thứ niềm tin sắt son mà ông đã mang trong trái tim của một người cộng sản trọn đời trung trinh với cách mạng. Ông và đồng đội đã tựa vai nhau mà đi qua bao gian khó, hiểm nguy, sống và chiến đấu dưới tấm lòng chở che của bao người dân yêu và tin cách mạng…

Chuyến đi đó, tôi còn được gặp, được nghe nhiều câu chuyện của những người từng sát cánh bên ông Trần Thận. Tôi nhớ, Đại tá Lê Công Thạnh - nguyên Phó Chính ủy Mặt trận 4 Quảng Đà, luôn nhắc đi nhắc lại: Hòn Tàu là căn cứ của niềm tin. Cây cối nơi đó cũng có sức sống như người, khi bao trận rải chất độc hóa học, bao bom đạn dội xuống, núi đồi vẫn đủ xanh để chở che cho các lực lượng. Và niềm tin từ trong lòng dân.

Những củ sắn, củ khoai, những hạt lúa được người dân chắt chiu, vượt qua biết bao gian khó để tìm về căn cứ mà nuôi lấy những người làm cách mạng. Dân thương, cán bộ chiến sĩ tuyệt đối trung thành, và rừng Hòn Tàu chở che, trở thành nơi nương náu, nên mới đi qua được gian khó trùng trùng để tiến từng bước vững chắc cho đến ngày độc lập. Câu chuyện ngày cũ, mà còn tươi mới như vừa mới hôm qua, dù những chứng nhân của quá khứ đã lần lượt hóa thân thành mây trắng…

Tháng 7/2021, di tích Hòn Tàu hoàn thành trùng tu, trở thành dấu son chứng tích. Biết bao người trở lại, trong đó có cả lớp thế hệ trẻ ngày nay, để biết, để hiểu thêm về căn cứ địa đặc biệt có ý nghĩa với phong trào cách mạng Quảng Đà trong những ngày đạn bom ác liệt nhất.

Tôi thử tìm kiếm trên một số nền tảng mạng xã hội, có không ít những hình ảnh, bài viết, video về Hòn Tàu được lưu giữ, càng giàu thêm sức sống cho căn cứ cách mạng này. Không gì có thể xóa được Hòn Tàu, kể cả những ác liệt của chiến tranh lẫn năm tháng vùn vụt trôi qua, mang theo biết bao chứng nhân của một thời…

Sẽ còn được nhắc nhớ như một bản hùng ca, với Hòn Tàu, khi những cống hiến, hy sinh của biết bao người vẫn luôn được tri ân sâu sắc. Tại buổi truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho ông Trần Thận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nói, Quảng Nam là chiếc nôi của nhiều phong trào yêu nước, và Hòn Tàu, nơi đồng chí Trần Thận từng công tác, chiến đấu, là một trong những chiếc nôi của phong trào cách mạng Quảng Nam.

Ý chí bất khuất, kiên cường của những thế hệ đã qua, luôn là niềm tự hào cho thế hệ hôm nay. Tinh thần đấu tranh gan dạ, kiên trung, bất khuất đó vẫn còn lưu truyền cho các thế hệ người Việt Nam nói chung, tỉnh Quảng Nam nói riêng tiếp bước noi gương học tập, tri ân các bậc tiền nhân.

Hòn Tàu, vẫn còn nhắc nhớ những chiến công…