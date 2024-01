Năm 2023, Điện Bàn xảy ra 55 vụ phạm tội về ma túy, cờ bạc, tín dụng đen

(QNO) - Ngày 17/1, Ban Thường vụ Thị ủy Điện Bàn tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 7/10/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, tệ nạn cờ bạc, tín dụng đen trên địa bàn thị xã giai đoạn 2020 - 2025; đồng thời khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2023, toàn thị xã Điện Bàn xảy ra 183 vụ vi phạm pháp luật, trong đó có 55 vụ phạm tội về ma túy, cờ bạc, tín dụng đen chiếm 30% cơ cấu tội phạm. Trong năm, lực lượng công an đã điều tra, khám phá, khởi tố 36 vụ 69 đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; triệt phá thành công 3 chuyên án, bắt, khởi tố 5 đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, ra quyết định xử lý vi phạm hành chính 165 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an thị xã khởi tố điều tra 13 vụ 58 bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép; triệt phá thành công 1 chuyên án. Phát hiện, lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 82 vụ 387 đối tượng liên quan tệ nạn cờ bạc với số tiền 659 triệu đồng; khởi tố điều tra 1 vụ 1 bị can cho vay lãi nặng.

Ông Trần Hải Vân - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Điện Bàn trao giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã cho 6 tập thể.

Đến nay, các đơn vị chức năng đang quản lý 96 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy có quyết định quản lý; 22 trường hợp cai nghiện bắt buộc; 3 trường hợp cai nghiện tự nguyện; 10 trường hợp điều trị bằng thuốc thay thế Methadone trên địa bàn thị xã; 24 đối tượng quản lý sau cai nghiện.

Về nhiệm vụ năm 2024, Thị uỷ Điện Bàn xác định tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 01 và Nghị quyết 35; tiếp tục phòng ngừa, kiểm soát tệ nạn ma túy, cờ bạc, tín dụng đen; phát huy hiệu quả của Tổ tuần tra 171 của Công an thị xã kịp thời có biện pháp không để ma túy, cờ bạc, tín dụng đen xảy ra trên địa bàn...

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghi quyết 01-NQ/TU, Bộ Công an đã trao bằng khen cho cán bộ và Nhân dân xã Điện Trung. Tại hội nghị, Thị ủy Điện Bàn đã trao giấy khen của Công an Quảng Nam cho 3 tập thể, 3 cá nhân; trao giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã cho 6 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích trong việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, Nghị quyết số 35/NQ-HĐND và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.