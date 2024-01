Năm 2023, Phú Ninh xây dựng 109 mô hình “Dân vận khéo”

(QNO) - Chiều nay 3/1, Ban Dân vận Huyện ủy Phú Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023.

Ông Đặng Vân - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Phú Ninh trao Giấy khen của Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cho tập thể và cá nhân. Ảnh: N.Đ

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Phú Ninh xây dựng được 105/130 mô hình tập thể và 4/4 mô hình cá nhân mới. Cùng với đó, duy trì 80 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” hiệu quả.

Theo ông Đoàn Ngọc Triêm - Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Phú Ninh, nhiều mô hình, cách làm mới gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; đa dạng hóa hình thức vận động quần chúng trong giải quyết những vấn đề phức tạp, khó khăn nảy sinh trong thực tiễn. Qua đó, tạo sự đoàn kết, thống nhất, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Các mô hình được thực hiện gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, mô hình giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, người khó khăn đã được triển khai sâu rộng trong các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Ông Trần Quốc Danh - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh trao Giấy khen các tập thể điển hình “Dân vận khéo” năm 2023. Ảnh: N.Đ

Các mô hình “Dân vận khéo” khác mang lại hiệu quả thực tiễn như: Công an huyện Phú Ninh tập trung chỉ đạo công an xã triển khai các mô hình “camera an ninh”, “tiếng loa an ninh” định kỳ vào lúc 21 giờ hằng ngày; mô hình các tổ tự quản ở khu dân cư được củng cố, kiện toàn và phát huy hiệu quả. Nhờ đó tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững.

Đối với Hội Nông dân huyện có mô hình phát triển kinh tế; áp dụng chế phẩm sinh học để giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, ủ phân hữu cơ vi sinh từ phế thải nông nghiệp, rau an toàn. Hội LHPN huyện có các mô hình: ngôi nhà xanh, ngôi nhà phế liệu; tuyến đường hoa thay cỏ dại; vì bạn vì tôi; nhà sạch, vườn đẹp, đường thông thoáng...

Dịp này, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng Giấy khen 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2023; Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở - phong trào thi đua xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” huyện Phú Ninh tặng Giấy khen 11 tập thể điển hình “Dân vận khéo” năm 2023.