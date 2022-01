Nam Giang vượt chỉ tiêu thu ngân sách kinh tế - xã hội năm 2021

(QNO) - Thông tin trên vừa được ông A Viết Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Giang chia sẻ tại buổi gặp mặt báo chí nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần - năm 2022.

Chủ tịch UBND huyện Nam Giang - A Viết Sơn chia sẻ thông tin tại buổi gặp mặt. Ảnh: A.N

Theo ông A Viết Sơn, năm 2021, dù chịu ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh nhưng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện vẫn tiếp được tục duy trì và phát triển, hoàn thành được 18/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ngoài giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt gần 281 tỷ đồng, tăng 7,5% so với năm 2020; giá trị sản xuất các ngành công nghiệp - xây dựng đạt hơn 312% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ - thương mại hơn 433 tỷ đồng; tổng thu nội địa trên địa bàn đạt hơn 540 tỷ đồng...

Đến nay, Nam Giang giảm được 304 hộ nghèo, đạt tỷ lệ 116,92% so với chỉ tiêu tỉnh giao (260 hộ). Công tác giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa... từng bước được phát huy; tình hình quốc phòng - an ninh, an ninh biên giới luôn được giữ vững, ổn định.

Ngoài ra, Nam Giang còn tổ chức hỗ trợ kịp thời chính quyền và nhân dân huyện Đắc Chưng (Sê Kông, Lào) 40 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhân dịp khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc và trao tặng các nhu yếu phẩm, vật tư y tế trị giá gần 500 triệu đồng.

Năm 2022, Nam Giang đặt mục tiêu phấn đấu đạt 297 tỷ đồng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản (trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 212 tỷ đồng; giá trị sản xuất lâm nghiệp 81 tỷ đồng). Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm đạt 6.015ha; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 6.833 tấn. Ngoài ra, giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng đạt 1.701 tỷ đồng; sản xuất các ngành dịch vụ – thương mại khoảng 495 tỷ đồng; tổng thu nội địa ngân sách trên địa bàn đạt hơn 229 tỷ đồng...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang A Viết Sơn bày tỏ tri ân và cảm ơn các cơ quan báo chí, các nhà báo thời gian qua đã luôn đồng hành, chia sẻ với địa phương trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đồng thời mong muốn thời gian đến, báo chí tiếp tục hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tuyên truyền và thông tin sâu rộng những kết quả nổi bật trong công tác giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; phản ánh những khó khăn, đề xuất giải pháp trong định hướng phát triển của địa phương...