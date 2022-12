Nêu rõ phương án xử lý khi chủ đầu tư phớt lờ cam kết

(QNO) - Sáng nay 21/12, chủ trì buổi tiếp đại diện người dân mua đất nền dự án của chủ đầu tư Công ty CP Bách Đạt An, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khẳng định, ông rất cầu thị chỉ đạo tập trung giải quyết vụ việc, tuyệt đối không bao che, dung túng cho chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì buổi tiếp đại diện người mua đất nền các dự án Bách Đạt An vào sáng nay 21/12. Ảnh: N.ĐOAN

“Chúng tôi sẽ làm hết mình nhưng cũng phải đúng quy định pháp luật, trên cơ sở đánh giá quyền lợi của người dân, trách nhiệm, năng lực của các bên liên quan” – người đứng đầu chính quyền tỉnh nhấn mạnh khi trao đổi với đại diện người mua đất.

Mới chuyển 1,6 tỷ đồng

Tại buổi tiếp dân sáng nay của UBND tỉnh, đại diện người mua đất nền 3 dự án gồm Khu đô thị Bách Đạt, 7B mở rộng, Hera Complex Riverside tiếp tục có đơn đăng ký đề nghị tiếp công dân theo quy chế.

Theo phản ánh của đại diện khách hàng, nội dung các bên thống nhất tại cuộc gặp “4 bên” vào ngày 9/11/2022 do UBND tỉnh chủ trì, ra thông báo kết luận chưa được chủ đầu tư thực hiện. Vậy nên, người mua đất mong muốn qua buổi tiếp dân lần này, UBND tỉnh phải có kế hoạch, thời gian cụ thể, có các chế tài đủ mạnh buộc chủ đầu tư Công ty CP Bách Đạt An có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho họ.

Thông tin tại buổi tiếp dân, ông Nguyễn Xuân Hà cho biết, đến nay, chủ đầu tư Bách Đạt An mới chuyển tổng cộng 1,6 tỷ đồng (2 lần) vào tài khoản Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Điện Bàn để thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án nêu trên tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Trước đó, ngày 13/12/2022, UBND tỉnh có Công văn 8382 yêu cầu Công ty CP Bách Đạt An khẩn trương chuyển kinh phí cho UBND thị xã Điện Bàn để thực hiện chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng của các dự án do công ty làm chủ đầu tư tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc theo các phương án đã được UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt.

Trong đó, hoàn thành việc chuyển nguồn kinh phí đợt 1 để thanh toán cho các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án Khu đô thị số 7B mở rộng và Khu đô thị Hera Complex Riverside trước ngày 15/12/2022.

Đại diện người mua đất trình bày nội dung kiến nghị tại buổi tiếp. Ảnh: N.ĐOAN

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, chủ đầu tư mới chuyển 1,6 tỷ đồng là quá ít, không đúng với tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh. Mấu chốt bây giờ là công ty phải nộp tiền vào để thực hiện chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng.

Nêu ra hai phương án mà UBND tỉnh thực hiện trong thời gian trước Tết Nguyên đán Quý Mão, theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, ông không thể ngồi trong cuộc tiếp dân này để quyết định các yêu cầu của đại diện người mua đất. Là người đứng đầu UBND tỉnh thì ông phải thực hiện đúng theo quy định của nhà nước. Không thể trong một buổi tiếp công dân mà có thể quyết định được việc này, việc kia.

“Chúng tôi đang chỉ đạo giải quyết bằng tất cả khả năng có được trong phạm vi pháp luật cho phép. Việc giải quyết này có giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy vẫn theo dõi, báo cáo thường xuyên cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiến độ triển khai thực hiện các dự án”. (Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh)

Đánh giá lại năng lực chủ đầu tư

Trên cơ sở phản ánh của đại diện người mua đất, người đứng đầu UBND tỉnh tiếp thu, nghe các đơn vị sở, ban ngành cung cấp thêm thông tin và yêu cầu sẽ tổ chức một cuộc họp, mời Công ty CP Bách Đạt An và nhà phân phối Hoàng Nhất Nam vào để kiểm điểm lại việc thực hiện các kết luận của cuộc gặp “4 bên đây”. Làm rõ lý do tại sao Công ty CP Bách Đạt An chuyển tiền ít. Tiền của Hoàng Nhất Nam đang giữ đi đâu, tại sao không sử dụng nguồn tiền của Hoàng Nhất Nam?.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nói: “Tôi phải nghe tất cả các bên trình bày chứ không thể nghe ý kiến của đại diện người mua đất để quyết định. Tôi phải nghe tất cả các bên trình bày việc đó, trên cơ sở đó, căn cứ quy định pháp luật để tôi quyết việc sử dụng tiền như thế nào cho đúng. Để đảm bảo có tiền chi trả cho người dân cho đúng quy định”.

Quang cảnh buổi tiếp đại diện người mua đất nền dự án của chủ đầu tư Bách Đạt An. Ảnh: N.ĐOAN

Trong trường hợp qua cuộc làm việc đó vẫn xác định Công ty CP Bách Đạt An bằng ý chí chủ quan của mình không muốn làm, hoặc không có năng lực tài chính để làm, thì lúc đó, giao các cơ quan chức năng phối hợp, tham mưu UBND tỉnh phương án giải quyết.

"Việc này giao các sở Xây dựng, TN-MT, KH-ĐT, UBND thị xã Điện Bàn và các ngành liên quan cùng phối hợp thực hiện. Nếu chủ đầu tư chậm tiến độ, đang xin gia hạn thì Sở KH-ĐT làm việc lại với các sở, đơn vị liên quan và UBND thị xã Điện Bàn để đánh giá lại, năng lực như thế nào?

Có tiếp tục cho gia hạn hay không, nếu gia hạn thì gia hạn như thế nào, gắn với yêu cầu gì; ngược lại thu hồi như thế nào, toàn phần hay một phần, hậu quả của việc thu hồi được giải quyết ra làm sao?" - người đứng đầu chính quyền tỉnh đặt vấn đề.