Ngành nội chính và các địa phương phải thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa tiêu cực, ngăn chặn tội phạm từ cơ sở

(QNO) - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường – Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh nhấn mạnh như vậy tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023, diễn ra vào sáng nay 22/12.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: N.Đ

Thông tin tại hội nghị cho biết, năm 2022, tội phạm đánh bạc, cá cược tăng 13% so với năm trước. Công an tỉnh đã khởi tố 59/257 bị can về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Để phát hiện, ngăn ngừa tội phạm đánh bạc và các loại tội phạm khác ngay từ cơ sở, đồng chí Phan Việt Cường đề nghị công an tỉnh nghiên cứu xây dựng đề án mô hình phòng chống tội phạm tại khu dân cư, với sự tham gia của cán bộ, đảng viên; để vừa hỗ trợ giúp đỡ hộ gia đình, vừa tuyên truyền nhận thức về pháp luật và kịp thời nắm tình hình, phát hiện tội phạm, các đối tượng có hành vi đánh bạc để báo công an xã xử lý.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị do Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức sáng nay 22/12. Ảnh: N.Đ

Cùng với đó, chỉ đạo lực lượng công an các huyện khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc tại Đại Lộc, Duy Xuyên… và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Khi phát hiện vụ việc thì phải chỉ đạo tập trung làm rõ, xử lý nghiêm, không bao che, dung túng cho hành vi đánh bạc.

“Các ngành nội chính, các địa phương nghiêm túc thực hiện các giải pháp phòng ngừa hành vi tiêu cực, ngăn chặn tội phạm ngay từ cơ sở. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững thì mới tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển” - đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an Quảng Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.Đ

Hội nghị đánh giá, năm 2022, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trên lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực. Đã hoàn thành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức cán bộ gắn với thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền đối với 2 tổ chức đảng và người đứng đầu.

Kiểm tra việc lãnh đạo, thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 26/5/2012; Quy định số 11 ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 22 ngày 14/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với 2 tổ chức đảng và người đứng đầu theo chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, giám sát của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra.

Kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiểm toán kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2021 tại 16 cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực và những vấn đề bức xúc, dư luận xã hội quan tâm.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh sáng nay 22/12. Ảnh: N.Đ

Đồng thời, lãnh đạo tăng cường công tác giám sát của HĐND, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đối với các lĩnh vực nội chính, PCTN, tiêu cực. Chỉ đạo tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân và giải quyết đơn thư phức tạp, kéo dài, đẩy nhanh tiến độ công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ, thực hiện các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích của người dân, ổn định trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các cơ quan liên quan tập trung giải quyết vụ việc liên quan đến Công ty CP Bách Đạt An (thị xã Điện Bàn). Kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết vụ việc nổi cộm liên quan đến lĩnh vực đất đai xảy ra tại xã Duy Trung (Duy Xuyên); vụ việc các hộ dân mua đất dự án Khu dân cư số 1 mở rộng (khối phố Ngọc Tam, phường Điện An, Điện Bàn) do Công ty CP Xây dựng Minh Hoàng Long đầu tư…