Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng dự ngày hội đại đoàn kết tại Quế Sơn

(QNO) - Sáng nay 17/11, đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn Quảng Nam đến chung vui ngày hội đại đoàn kết với cán bộ và nhân dân thôn An Lộc (xã Quế Minh, Quế Sơn).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết ở thôn An Lộc (xã Quế Minh, Quế Sơn). Ảnh: S.A

Thôn An Lộc có 4 tổ dân cư với tổng số 267 hộ dân (968 nhân khẩu), 100% hộ dân tham gia sản xuất nông nghiệp. Tổng diện tích tự nhiên của thôn 150ha, trong đó diện tích canh tác lúa, các loại hoa màu, rừng nguyên liệu... khoảng 90ha.

Những năm qua, nhờ tập trung chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng - con vật nuôi, ứng dụng rộng rãi các gói kỹ thuật tiên tiến vào quá trình sản xuất nên lĩnh vực kinh tế nông - lâm nghiệp của thôn có bước phát triển khá. Từ đó, góp phần nâng cao nguồn thu nhập, từng bước cải thiện đời sống nhân dân địa phương.

Người dân thôn An Lộc tham dự ngày hội đại đoàn kết. Ảnh: S.A

Ông Huỳnh Tân - Trưởng thôn An Lộc cho biết, năm 2022 thu nhập bình quân đầu người của thôn ước đạt 42,7 triệu đồng, tăng khoảng 13 triệu đồng so với năm 2017. Hiện nay, toàn thôn còn 16 hộ nghèo (trong đó 14 hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội), giảm 5 hộ nghèo so với cách đây 5 năm.

Theo ông Huỳnh Tân, đến nay 100% hộ dân được dùng điện thắp sáng, nước sạch và hơn 95% hộ có hố xí hợp vệ sinh. Trong số 7 tộc họ trên địa bàn, có 3 tộc họ đã được cấp trên công nhận tộc văn hóa. Qua bình xét, năm 2022 toàn thôn có 96,3% hộ dân được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa.

“Hiện nay, thôn An Lộc tập trung thực hiện nhiều phần việc của mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và nhất là sự đồng thuận cao trong nhân dân, chúng tôi đặt mục tiêu đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023” - ông Huỳnh Tân chia sẻ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao quà cho đại diện khu dân cư An Lộc. Ảnh: S.A

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đánh giá cao những thành quả thôn An Lộc đạt được trong những năm qua. Đặc biệt là địa phương thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động “Đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”.

“Tôi mong muốn, thời gian tới cán bộ và nhân dân thôn An Lộc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung phát triển mạnh lĩnh vực kinh tế để nâng cao đời sống người dân, góp phần giảm nghèo bền vững. Bên cạnh sự hỗ trợ từ nhiều phía, địa phương cần phát huy tối đa nội lực để xây dựng thành công mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” - đồng chí Lê Văn Dũng nói.

Đồng chí Lê Văn Dũng trao quà người cao tuổi ở thôn An Lộc. Ảnh: S.A

Thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Dũng tặng quà và 10 triệu đồng cho khu dân cư An Lộc, tặng 1 nhà đại đoàn kết trị giá 40 triệu đồng cho bà Bùi Thị Mau ở thôn An Lộc, tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách và 5 suất quà cho các gia đình bị ảnh hưởng COVID-19 và thiên tai trên địa bàn xã Quế Minh (mỗi suất 1 triệu đồng).

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng 5 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thôn An Lộc (mỗi suất 1 triệu đồng). Tỉnh đoàn Quảng Nam trao 20 suất học bổng (mỗi suất 500 nghìn đồng) và Công ty Bảo Việt nhân thọ Quảng Nam trao 10 xe đạp (mỗi chiếc trị giá 1,7 triệu đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Quế Minh...

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thôn An Lộc. Ảnh: S.A