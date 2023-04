Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng: "Quảng Nam - Sê Kông như anh em một nhà"

* Quảng Nam tặng 300 triệu đồng hỗ trợ cán bộ, nhân viên tỉnh Sê Kông đón Tết Bunpimay

(QNO) - Chiều nay 8/4, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Nam do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng làm trưởng đoàn có chuyến thăm, làm việc và chúc Tết cổ truyền Bunpimay Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc tỉnh Sê Kông (Lào).

Đại biểu hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông tham dự buổi thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay. Ảnh: A.N

Đồng chí Lếch-lảy Sỉ-vi-lay - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh Sê Kông tiếp đoàn.

Bày tỏ niềm vui khi đặt chân đến Sê Kông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng gửi lời chúc Tết cổ truyền Bunpimay 2034 (Phật lịch 2566) đến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Sê Kông Lếch-lảy Sỉ-vi-lay, cùng chính quyền và nhân dân các bộ tộc trên địa bàn tỉnh Sê Kông năm mới mạnh khỏe, đạt nhiều thành công trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sê Kông. Ảnh: A.N

Đồng chí Lê Văn Dũng cho biết, trong quý I năm 2023, tình hình an ninh - quốc phòng, chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới giữa hai tỉnh Quảng Nam và Sê Kông ổn định; chủ quyền an ninh biên giới được giữ vững. Thời gian qua, lực lượng chức năng hai bên tiếp tục duy trì, quản lý chặt chẽ các hoạt động qua lại biên giới, cửa khẩu, cũng như chủ động tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới.

Ngoài ra, hai bên phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào; Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Lào. Duy trì hiệu quả mô hình kết nghĩa thôn - bản hai bên biên giới giữa 35 thôn của 2 huyện Nam Giang, Tây Giang (Quảng Nam) với 16 bản của huyện Đắc Chưng và Kà Lừm (Sê Kông, Lào).

Chuyến thăm, làm việc và chúc Tết cổ truyền Bunpimay diễn ra trong không khí ấm tình hữu nghị. Ảnh: A.N

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Văn Dũng, Quảng Nam - Sê Kông có mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, thắm tình anh em. Để tăng cường hơn nữa tình đoàn kết đó, thời gian qua Quảng Nam đã hỗ trợ Sê Kông nhiều công trình, dự án phúc lợi, tạo điều kiện giúp chính quyền địa phương có nơi làm việc ổn định, sinh kế lâu dài.

"Đặc biệt, Quảng Nam dành khá nhiều nguồn lực hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ và lưu học sinh tỉnh Sê Kông sang học tập. Qua đó, giúp tỉnh Sê Kông có thêm nguồn lực cán bộ chuyên môn tốt về phục vụ tại địa phương" - ông Dũng nói.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Văn Dũng tặng biểu trưng 300 triệu đồng hỗ trợ cán bộ, nhân viên khó khăn tỉnh Sê Kông đón Tết. Ảnh: A.N

Trên cơ sở cụ thể các nội dung ký kết theo Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai tỉnh, đồng chí Lê Văn Dũng đề nghị tỉnh Sê Kông quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành hệ thống giao thông từ tỉnh lỵ Sê Kông qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc theo tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây, tạo động lực thúc đẩy giao thương kinh tế, giao lưu văn hóa, thương mại giữa hai tỉnh, cũng như giữa tỉnh Quảng Nam với các tỉnh Nam Lào.



Thay mặt lãnh đạo tỉnh Sê Kông, đồng chí Lếch-lảy Sỉ-vi-lay cảm ơn đồng chí Lê Văn Dũng và các thành viên trong đoàn đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền nhân dân các bộ tộc Lào; đồng thời đánh giá cao sự giúp đỡ của tỉnh Quảng Nam đối với nhân dân tỉnh nhà thời gian qua.

Bí thư, Tỉnh trưởng Sê Kông trao giấy khen ghi nhận tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Nam. Ảnh: A.N

Đồng chí Lếch-lảy Sỉ-vi-lay mong muốn thời gian tới, Sê Kông tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh Quảng Nam trong phát triển đầu tư, đào tạo nguồn lực cán bộ, sớm triển khai các nội dung quan trọng theo biên bản ghi nhớ giữa hai địa phương...

Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao bảng tượng trưng tặng 300 triệu đồng giúp tỉnh Sê Kông tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ cán bộ, nhân viên khó khăn đón cổ truyền Tết Bunpimay 2023.

Đại biểu Quảng Nam - Sê Kông chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: A.N

[VIDEO] - Chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Nam chúc Tết cổ truyền Bunpimay tại tỉnh Sê Kông: