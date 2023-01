Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thăm, chúc tết tại biên giới Tây Giang

(QNO) - Sáng nay 14/1, đoàn công tác Tỉnh ủy do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng dẫn đầu đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng Ga Ry, A Xan và đồng bào các xã biên giới Ch'Ơm, Ga Ry, A Xan và Tr'Hy (Tây Giang).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Xan. Ảnh: A.N

Tham gia cùng đoàn công tác có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung và Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Phước.

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện Đồn Biên phòng Ga Ry cho biết, năm 2022, tình hình biên giới cơ bản ổn định, chưa phát hiện dấu hiệu phức tạp nổi lên; mối quan hệ thân tộc, dòng họ hai bên biên giới tiếp tục được duy trì và phát triển; hoạt động xâm canh, xâm cư không xảy ra.

Cùng với lực lượng công an, quân sự hai xã biên giới Ga Ry và Ch'Ơm, thời gian qua Đồn Biên phòng Ga Ry tổ chức tuyên truyền, vận động người dân giao nộp 63 khẩu súng các loại; xử lý 7 vụ/21 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 25,5 triệu đồng.

Đoàn công tác làm việc với cán bộ địa phương và các đồn biên phòng tuyến biên giới Tây Giang. Ảnh: A.N

Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biên giới; phối hợp tổ chức hàng trăm đợt tuần tra, kiểm soát biên giới; hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai; duy trì các chốt bảo vệ biên giới an toàn.

Cùng với tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, Đồn Biên phòng Ga Ry tích cực triển khai có hiệu quả chương trình "Nâng bước em đến trường"; nhận nuôi đỡ đầu 3 em học sinh khó khăn, trong đó có 1 cháu ở bản A Bưl (Kà Lừm, Sê Kông, Lào) với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu tại buổi thăm, chúc tết. Ảnh: A.N

Biểu dương tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng Ga Ry, A Xan trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ khu vực biên giới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cũng chia sẻ với những khó khăn, áp lực mà lực lượng biên phòng trải qua thời gian qua.

Đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh, bằng tinh thần nêu gương, các đơn vị biên phòng, công an các xã Ga Ry, Ch'Ơm, A Xan và Tr'Hy đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng vào đầu năm 2022, các chiến sĩ biên phòng, công an vừa làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vừa triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng động viên đồng bào thôn Glao (xã Ga Ry). Ảnh: A.N

Để đảm bảo an toàn cho người dân đón tết, đồng chí Lê Văn Dũng đề nghị, cùng với triển khai nhiệm vụ bảo vệ biên giới, các chiến sĩ biên phòng cần ra sức thi đua làm tròn trách nhiệm, nhất là việc nêu gương; kịp thời phối hợp với chính quyền các địa phương trong hoạt động tuần tra kiểm soát, xây dựng các mô hình giảm nghèo, nâng cao dân trí...

Trước thềm Xuân Quý Mão 2023, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng gửi lời thăm hỏi, động viên và chúc cán bộ, chiến sĩ đón tết an vui, đầm ấm, hoàn thành nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo không để xảy ra bất ngờ trong mọi tình huống.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung tặng quà động viên các già làng biên giới Tây Giang. Ảnh: A.N

Dịp này, đồng chí Lê Văn Dũng cùng đoàn công tác trao nhiều phần quà tết động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry, A Xan và con nuôi biên phòng; cán bộ, chiến sĩ công an, chính quyền và người có uy tín tại các xã biên giới Ch'Ơm, Ga Ry, A Xan và Tr'Hy.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung trao quà các già làng. Ảnh: A.N

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao quà động viên con nuôi biên phòng. Ảnh: A.N