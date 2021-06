Phước Sơn, Nông Sơn tổng kết công tác bầu cử

(QNO) - Chiều 9.6, Ủy ban Bầu cử huyện Phước Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Huyện Phước Sơn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Ảnh: Q.K

Ngày bầu cử 23.5, Phước Sơn có 19.876 cử tri đi bầu tại 47 điểm bầu cử (đạt 100%). Cử tri bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã theo quy định. Trong 49 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XII, có 30 người trúng cử; trong 339 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã, có 205 người trúng cử.

Theo đánh giá, công tác triển khai và tổ chức thực hiện các bước chuẩn bị bầu cử được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và đạt kết quả tốt đẹp. Ủy ban Bầu cử huyện đã tập trung chỉ đạo kịp thời, hướng dẫn Ủy ban Bầu cử các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch các bước triển khai theo đúng quy định, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp. Công tác giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trước và trong ngày bầu cử thực hiện đúng quy định.



Dịp này, huyện Phước Sơn khen thưởng 28 tập thể và 86 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử.

* Chiều cùng ngày, Ủy ban Bầu cử huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử. Cuộc bầu cử trên địa bàn huyện thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, kỷ cương, đúng luật và an toàn, thật sự là ngày hội lớn của toàn dân. Toàn huyện có 23.228 cử tri ở 36 tổ bầu cử, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,98%. Kết quả có 30 người trúng cử đại biểu HĐND huyện và 125 người trúng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử, Nông Sơn chú trọng công tác tuyên truyền; tăng cường kiểm tra và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không có tình huống xấu xảy ra; công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc.

Dịp này, UBND huyện Nông Sơn khen thưởng 14 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.