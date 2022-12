Quảng Nam kiên quyết đấu tranh phòng chống các loại tội phạm

(QNO) - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường - Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực tỉnh nêu rõ quan điểm như vậy tại hội nghị sơ kết 8 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng TAND tỉnh (giai đoạn 2015 – 2022), vào chiều nay 12/12.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường - Trưởng ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh phát biểu định hướng công tác phối hợp giữa các cơ quan nội chính tỉnh trong thời gian đến. Ảnh: N.Đ

Giải quyết 31 vụ án, vụ việc phức tạp

Hội nghị đánh giá, công tác phối hợp giữa các cơ quan trong thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, đã tích cực, chủ động phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy triển khai thực hiện chủ trương, quan điểm, định hướng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Phối hợp theo dõi, nắm tình hình, chẩn bị các nội dung tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban định kỳ về công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và cải cách tư pháp. Đặc biệt, phối hợp tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ đúng theo quy định.

Theo đó, ngay sau khi có quy chế phối hợp, các cơ quan đã phối hợp tổ chức rà soát, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, định hướng xử lý, giải quyết dứt điểm 31 vụ án, vụ việc phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm; trong đó, có các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế phức tạp, tồn đọng theo kiến nghị của Đoàn công tác số 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

Các cơ quan đã phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai nghiêm túc các kiến nghị của đoàn công tác, tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết 12/12 vụ việc, vụ án (3 vụ việc, 9 vụ án), thường xuyên báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Thị Minh Nguyệt - Ủy viên Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh cho biết, từ năm 2015 đến nay, các cơ quan điều tra các cấp của công an tỉnh đã thụ lý, điều tra 40 vụ án/68 bị can về các tội tham nhũng, chức vụ và 11 vụ việc liên quan đến hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp của tỉnh đã thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết 45 vụ án/80 bị can tham nhũng, chức vụ (án mới thụ lý 44/79 bị can); đã giải quyết 44/79 bị can, (truy tố 42 vụ/77 bị can, đình chỉ 1 vụ/1 bị can, trả hồ sơ điều tra bổ sung 1 vụ/1 bị can); đang giải quyết 1 vụ/1 bị can. TAND hai cấp của tỉnh đã đưa ra xét xử sơ thẩm 77 vụ án/178 bị cáo; xét xử phúc thẩm 21 vụ án/28 bị cáo về tội tham nhũng, chức vụ.

Quang cảnh hội nghị chiều nay 12/12. Ảnh: N.Đ

Không để oan sai, bỏ lọt tội phạm

Phát biểu bế mạc hội nghị, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường biểu dương tinh thần phối hợp của các cơ quan trong 8 năm qua.

Định hướng công tác phối hợp thời gian tới, đồng chí Phan Việt Cường lưu ý các cơ quan phải chủ động thực hiện tinh thần, trách nhiệm để hỗ trợ, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác nội chính, PCTN, cải cách tư pháp.

Đồng thời, chủ động làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình, tham mưu xử lý các tình huống, xử lý những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự, an toàn xã hội; những vụ khiếu kiện phức tạp, đông người không để xảy ra điểm “nóng”, bị động, bất ngờ. Kiên quyết đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Quảng Nam quyết tâm không để xảy ra tội phạm băng nhóm, côn đồ lộng hành.

Các cơ quan tăng cường phối hợp trong phát hiện, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xét xử, thi hành án kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, tiêu cực; phối hợp chặt chẽ giải quyết các khó khăn, nhất là trong công tác giám định tài sản, khắc phục tình trạng kéo dài do phải chờ kết quả của cơ quan chuyên môn, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc.

Trong đó, phân tích, đánh giá rõ mức độ sai phạm của từng vụ việc, vụ án, nhất là quan điểm xử lý. Làm rõ, vi phạm đến đâu xử lý đến đó, có dấu hiệu phạm tội phải khởi tố điều tra, truy tố, xét xử theo đúng quy định pháp luật, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm, đảm bảo tính răn đe, cảnh tỉnh trong xã hội…