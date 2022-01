Thực hiện nghiêm túc công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp

(QNO) - Chiều 6.1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà cùng chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021, triển khai nhiệm vụ 2022. Đồng chí Đoàn Hồng Ngọc - Vụ trưởng Vụ địa phương II, Ban Nội chính Trung ương tham dự hội nghị.

Điểm cầu chính có sự tham dự của đông đảo các ban, ngành, đơn vị. Ảnh: T.C

Phát biểu khai mạc, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà nhấn mạnh, năm 2021, tình hình trong nước, quốc tế, nhất là dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; các loại tội phạm, tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Trong bối cảnh đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động tham mưu lãnh chỉ đạo các địa phương và ngành nội chính khắc phục khó khăn giữ vững trật tự an toàn xã hội, không xảy ra điểm nóng nghiêm trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tham nhũng được tập trung chỉ đạo có hiệu quả.

Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng tăng cường vừa bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội vừa gắn với nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, nhất là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Công tác cải cách tư pháp được chú trọng, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không xảy ra oan sai.

Việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm; công tác thi hành án, thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện đúng quy định. Nhiều tham luận của ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, ban cán sự Đảng các cơ quan cũng đề cập đến những tồn tại, đề xuất giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả hoạt động liên quan đến công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong thời gian đến.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường biểu dương những thành tựu đạt được của công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong năm qua. Đồng chí Phan Việt Cường đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, nhất là các cơ quan nội chính triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong đó trọng tâm là Luật Phòng chống tham nhũng; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về chiến lược bảo vệ tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Về nhiệm vụ sắp tới, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường yêu cầu cần thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, tập trung giải quyết dứt điểm những đơn thư phức tạp, kéo dài, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự.

Các đơn vị cần tích cực nâng chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định. Các cơ quan trong khối nội chính được chỉ đạo chú trọng công tác xây dựng Đảng, triển khai nghiêm túc kết luận của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương.

Dịp này, Ban Nội chính Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Nội chính Trung ương về việc trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Nội chính Đảng" cho 6 đồng chí có nhiều đóng góp cho sự nghiệp nội chính Đảng.