[Trực tiếp] - Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

(QNO) - Hôm nay 23.5, cùng với cả nước, hơn 1,17 triệu cử tri Quảng Nam tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 1.508 khu vực bỏ phiếu. Từ sáng sớm trên khắp nẻo đường, cử tri nô nức đi bầu lựa chọn các đại biểu ưu tú, đủ đức, đủ tài.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 6 (khối phố Hòa Nam, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ).

Theo Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh, đến 11 giờ trưa 23.5, tổng số cử tri đi bầu là 993.914/1.177.143 cử tri (chiếm 84,43%). Đến thời điểm này, tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là tại Nam Giang với 98,22%; Phước Sơn 95,36%; Quế Sơn và Đông Giang đạt 93,68%. Thăng Bình có tỷ lệ cử tri đi bầu thấp nhất với 66,06%. Có 130/1.508 khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.

Cử tri Quảng Nam sẽ bầu chọn 7 người trong tổng số 13 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV; bầu chọn 57 người trong tổng số 91 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Ở cấp huyện, tổng số đại biểu HĐND huyện khóa mới được bầu theo luật định là 565 người, trong số 920 ứng cử viên. Ở cấp xã, tổng số đại biểu HĐND xã khóa mới được bầu theo luật định là 5.337 người, trong số 8.858 ứng cử viên.

Sau khi kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại Phú Ninh, Thăng Bình, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường - Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh cùng Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh tiếp tục đến theo dõi, chỉ đạo công tác nắm tình hình, tổng hợp thông tin bầu cử tại Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh.

* Đúng vào lúc 6 giờ 30, hơn 1.230 cử tri khu vực bỏ phiếu số 6 (khối phố Hòa Nam, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) chính thức bước vào ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phóng viên Alăng Ngước có mặt tại đây tường thuật: Ngay từ sáng sớm, đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường - Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã có mặt động viên lực lượng phục vụ, kiểm tra lần cuối các khâu trước giờ khai mạc. Đồng chí Phan Việt Cường cũng tham gia bỏ phiếu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường kiểm tra khu vực niêm yết danh sách ứng cử viên tại khu vực bỏ phiếu số 6 (khối phố Hòa Nam, phường Tân Thạnh).

Ông Phạm Đức Nguyện - Bí thư Chi bộ khối phố Hòa Nam cho biết, khối phối rất vinh dự khi đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tham gia bỏ phiếu tại địa phương. “Để chuẩn bị tốt nhất cho ngày hội toàn dân, nhiều tháng qua, chính quyền địa phương tổng lực triển khai các nhiệm vụ gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19” - ông Nguyện nói.

Khu vực bỏ phiếu số 6 (khối phố Hòa Nam, phường Tân Thạnh) bố trí máy sát khuẩn tự động phục vụ cử tri phòng chống dịch.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại điểm bầu cử số 6, ngoài phân luồng lối đi, trước khi vào khu vực bỏ phiếu, tất cả cử tri đều được yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và giữ khoảng cách theo đúng quy định phòng chống dịch bệnh. Các lực lượng làm nhiệm vụ cũng được trang bị tấm chắn giọt bắn, đảm bảo an toàn.

Lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 6 (khối phố Hòa Nam, phường Tân Thạnh). Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường bỏ lá phiếu đầu tiên.

Những lá phiếu đầu tiên đã được cử tri bỏ vào hòm phiếu, ai cũng tươi vui, phấn khởi sau khi tự mình chọn lựa người đại biểu xứng đáng. Do thời tiết nắng nóng, tại điểm bỏ phiếu, địa phương đã dựng rạp và bố trí đầy đủ nước uống phục vụ cử tri.

Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại khu vực bầu cử số 6 (khối phố Hòa Nam, phường Tân Thạnh).

Ngay sau khi thực hiện nghĩa vụ công dân của mình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đến kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức bầu cử tại khu vực bỏ phiếu các xã Tam An, Tam Thành, Tam Phước và thị trấn Phú Thịnh (Phú Ninh). Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao đổi với đại diện Tổ bầu cử số 3 (xã Tam Thành). Trao đổi với phóng viên Alăng Ngước, ông Lê Văn Chương - Chủ tịch UBND xã Tam Thành cho biết, toàn xã có 5 khu vực bỏ phiếu với gần 7.000 cử tri. Sáng nay, cùng với tham gia bỏ phiếu, cử tri chấp hành tốt các bước đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đồng chí Phan Việt Cường kiểm tra tại điểm bỏ phiếu xã Tam An. Tại các điểm kiểm tra, bên cạnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của địa phương, đồng chí Phan Việt Cường biểu dương và động viên tinh thần lực lượng phục vụ bầu cử. Đồng thời lưu ý, suốt quá trình diễn ra bầu cử, ngoài đảm bảo an ninh trật tự, cần đặc biệt chú ý đến công tác phòng chống dịch Covid-19; hỗ trợ và ưu tiên cử tri lớn tuổi, người có công cách mạng, người khuyết tật... bầu cử trước. "Qua kiểm tra, tôi thấy người dân đi bầu cử trong không khí tươi vui, phấn khởi. Các địa phương làm tốt công tác chuẩn bị, chặt chẽ các bước tổ chức, đảm bảo theo quy định của Luật Bầu cử và phòng chống dịch Covid-19" - đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh.





Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu tại thị trấn Củ Chi (huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh) Lúc 7 giờ 10 sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là người đầu tiên bỏ phiếu thực hiện quyền công dân bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại khu vực bỏ phiếu số 41 (thị trấn Củ Chi, (huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh). Cùng bỏ phiếu bầu là phu nhân Chủ tịch nước Trần Nguyệt Thu. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu thực hiện quyền công dân. Ảnh: tuoitre.vn Trao đổi với báo chí sau khi bỏ phiếu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết ông rất tự hào khi thực hiện quyền cử tri tại vùng đất anh hùng Củ Chi. Chủ tịch nước cũng cho biết tới bỏ phiếu tại đây thấy bà con cử tri rất phấn khởi, ai cũng vui tươi, rạng ngời trong ngày hội của cả nước. Chủ tịch nước đánh giá tổ công tác tại điểm bỏ phiếu đã tổ chức bài bản, khoa học để cử tri bỏ phiếu thuận lợi nhất, mọi công tác phòng chống dịch cũng làm rất tốt.

* Đúng 6 giờ 30 phút, Tổ bầu cử số 7 (khối phố Mỹ Thạch Tây, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) tổ chức lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Những cử tri đầu tiên tham gia bầu cử tại khối phố Mỹ Thạch Tây (phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ).

Phóng viên Nguyễn Đoan tường thuật trực tiếp tại điểm bỏ phiếu cho biết, dự khai mạc và bỏ lá phiếu đầu tiên có các đồng chí Trần Xuân Vinh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (khóa IX); Nguyễn Chín - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng 20 cử tri đại diện cho 735 cử tri của khối phố Mỹ Thạch Tây.

Đồng chí Nguyễn Chín - đại diện lãnh đạo tỉnh bỏ lá phiếu đầu tiên.

* Tại khu vực bỏ phiếu số 5 (nhà văn hóa khối phố Mỹ Thạch Bắc, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ), phóng viên Nguyễn Vinh Anh có mặt tại đây cho biết: Trước 6 giờ sáng, nhiều cử tri đã có mặt tại điểm bầu cử. Tại khu vực bỏ phiếu này, hơn 1.590 cử tri toàn phường sẽ đi bầu cử.

Đúng 6 giờ 25 phút, lễ khai mạc bầu cử tại khối phố Mỹ Thạch Bắc bắt đầu. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca - Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; ông Vũ Ngọc Hoàng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo TP.Tam Kỳ, phường Tân Thạnh dự lễ khai mạc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca bỏ phiếu thực hiện quyền công dân.

Lễ khai mạc diễn ra ngắn gọn, sau đó các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố cùng cử tri trực tiếp bỏ phiếu bầu cử thực hiện quyền công dân.

Theo quan sát của phóng viên, cử tri thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch; được cán bộ, đoàn viên phường phát giấy hướng dẫn bầu cử đủ số lượng đại biểu từng cấp trước khi vào phòng bỏ phiếu. Công tác bỏ phiếu diễn ra trật tự, đảm bảo khoảng cách phòng chống dịch.



Theo bà Trần Thị Kim Hoa - Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh, có 1.508 khu vực bỏ phiếu ngày 23.5 (trừ 24 khu vực bỏ phiếu sớm của 6 xã vùng biên huyện Nam Giang) của 235 xã, phường, thị trấn tổ chức khai mạc trước 7 giờ ngày. Các bước tiến hành bầu cử diễn ra theo kế hoạch và đúng luật, không khí ngày hội tiếp tục được khơi dậy thông qua việc tuyên truyền, cổ động trực quan và khí thế nao nức đi bầu cử của cử tri. Qua theo dõi cho thấy, dư luận trong nhân dân, cử tri rất đồng tình, hướng ứng về cuộc bầu cử; đánh giá cao các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp. Về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình các điểm nóng: các phương án bảo vệ được triển khai theo kế hoạch. Việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các lhu vực bỏ phiếu thực hiện nghiêm túc theo quy định của Chính phủ và ngành y tế, các điều kiện vật chất - kỹ thuật phục vụ cho ngày bầu cử được đảm bảo đầy đủ.

Tại Sở Nội vụ - cơ quan thường trực của Ủy ban Bầu cử tỉnh, 11 cán bộ, chuyên viên được phân công theo dõi, tổng hợp tình hình trong ngày 23.5 và các nội dung sau ngày bầu cử.

* Phóng viên Thành Công tường thuật tại khu vực bỏ phiếu số 4 (khối phố Mỹ Hiệp, phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ): Không khí thực sự như một ngày hội. Loa phóng thanh liên tục phát đi những thông điệp tuyên truyền, hướng dẫn về bầu cử. Từ sáng sớm, nhiều cử tri đã có mặt tại điểm bầu cử. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và ông Bùi Ngọc Ảnh - Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ đến dự lễ khai mạc và tiến hành bỏ phiếu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 4.

Đúng 7 giờ, lễ khai mạc diễn ra tại khu vực bỏ phiếu số 4. Khu vực bỏ phiếu số 4 có tổng cộng 878 cử tri. Nhiều ngày qua, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cử tri thu xếp công việc để thực hiện quyền bầu cử của mình. Cử tri tham gia bầu cử khá trật tự, nghiêm túc.

Sáng nay 23.5, qua rà soát của Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh, tính chung đợt bỏ phiếu sớm tại 6 xã biên giới Nam Giang, toàn tỉnh có 1.175.210 cử tri đi bầu cử tại 1.532 khu vực bỏ phiếu; trong đó, cử tri nữ là 599.576 người. Cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh là 1.175.210 người; 1.172.883 cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 1.161.322 cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

* Tại khu vực bầu cử số 8 (phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) - khu vực bầu cử dành riêng cho cử tri Công an tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh đến dự khai mạc và bỏ phiếu đầu tiên.

Cán bộ, chiến sĩ bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 8.

Tại khu vực bầu cử số 8, 1.004 cử tri là cán bộ, chiến sĩ công an đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh đã thực hiện quyền công dân của mình. Cử tri tại khu vực bầu cử số 8 bỏ phiếu để bầu đại biểu 3 cấp: đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND TP.Tam Kỳ. Sau khi thưc hiện quyền bầu cử, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng về lại vị trí công tác, trực sẵn sàng chiến đấu để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự phục vụ công tác bầu cử trên địa bàn.

* Ngay từ sáng sớm, tất cả cử tri là cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng đang công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung đông đủ về khu vực bỏ phiếu số 12 (phường Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ) tại cơ quan Bội đội Biên phòng tỉnh chờ thực hiện quyền bầu cử.

Công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt.

Chỉ hơn 1 giờ đồng hồ sau lễ khai mạc, 100% cử tri tại điểm bỏ phiếu này đã hoàn thành quyền và nghĩa vụ của mình. Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh có 1 tổ bầu cử độc lập, đó là khu vực bỏ phiếu số 12 này; các đơn vị còn lại tham gia bầu cử ở các tổ bầu cử của địa phương nơi đơn vị đóng quân.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia bỏ phiếu.

Trước đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch, tập trung đảm bảo an toàn địa bàn, giữ gìn an ninh trật tự đảm bảo cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp; đồng thời chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp bố trí phân công các ca trực để cán bộ, chiến sĩ thực hiện quyền cử tri một cách đầy đủ.

Lúc 9 giờ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho biết, qua báo cáo của bộ phận tổng hợp cho thấy có hơn 40% cử tri toàn tỉnh tham gia bầu cử. Ở hầu hết các địa phương, cử tri được vận động đi bầu theo từng tổ, xóm nhằm hạn chế tình trạng đông người tại mỗi điểm bầu, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

* Cùng với cử tri cả tỉnh, 318 cử tri là cán bộ, chiến sĩ khối 4 cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các phân đội trực thuộc Tổ bầu cử số 11 (phường Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ) và 490 cử tri là cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 885, Đại đội Trinh sát thuộc Tổ bầu cử số 6 (xã Tiên Phong, Tiên Phước) đã tham gia bầu cử.

Cử tri là quân nhân trong lực lượng vũ trang tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Với tinh thần trách nhiệm cao, 808 cử tri là quân nhân trong lực lượng vũ trang tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử. Cuộc bầu cử diễn ra trong không khí vui tươi, trật tự, an toàn, đạt 100% quân số tham gia bầu cử. Đúng 8 giờ, tất cả cử tri tại Tổ bầu cử số 11 và Tổ bầu cử số 6 đã hoàn thành bầu cử.

* Tại khu cách ly tập trung Trạm Y tế xã Tam Thanh (Tam Kỳ) thuộc Tổ bầu cử số 5 (xã Tam Thanh), có 20 cử tri là F1 của các ca dương tính và 4 cán bộ của khu cách ly đã thực hiện bầu cử - phóng viên Xuân Hiền có mặt tại khu cách ly này ghi nhận.

Thùng phiếu được các thành viên Tổ bầu cử số 5 đưa vào khu cách ly.

Công tác bầu cử bắt đầu từ 7 giờ 45 phút. Thùng phiếu phụ được thành viên Tổ bầu cử số 5 trao tận tay lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly. Toàn bộ cử tri đến bầu cử đều rửa tay sát khuẩn rồi vào trong lấy phiếu bầu cử.

Cử tri được cung cấp thông tin ứng cử viên từ trước nên công tác bầu cử diễn ra nhanh chóng, công khai minh bạch trước sự giám sát của Tổ bầu cử số 5.

Phát phiếu bầu cho cử tri trong khu cách ly.

Đại úy Hoàng Văn Sơn - công an viên xã Tam Thanh, làm nhiệm vụ tại khu cách ly cho biết, công tác phòng dịch được thực hiện nghiêm ngặt. Cử tri được hướng dẫn từ trước ngày bầu cử nên thực hiện nghiêm túc các quy định.

Cử tri tại khu cách ly tập trung Trạm Y tế xã Tam Thanh bỏ phiếu bầu cử:

Chị H. - công dân đang thực hiện cách ly tập trung cho biết, lần bầu cử này thực sự là kỷ niệm rất đặc biệt. "Khi vào khu cách ly tôi không nghĩ mình có điều kiện tham gia bỏ phiếu bầu cử. Thế nhưng hôm nay được Tổ bầu cử đưa hòm phiếu vào tận nơi phục vụ quyền công dân của mình, tôi rất xúc động" - chị H. nói.

* Đúng 7 giờ, Tổ bầu cử số 6 (phường An Sơn, TP.Tam Kỳ) khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Có mặt tại điểm bỏ phiếu, phóng viên Ngọc Ánh thông tin, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đến điểm bỏ phiếu dự lễ khai mạc và thực hiện quyền công dân của mình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân bỏ phiếu bầu cử thực hiện quyền công dân.

Tổ bầu cử số 6 có 894 cử tri. Theo quan sát, một số cử tri lớn tuổi nhờ con cháu chở đến địa điểm bầu cử để tự tay lựa chọn đại biểu. Để phòng chống dịch Covid-19, tại đây bố trí thêm bàn ghế đặt ở bên ngoài hội trường để cử tri ngồi giãn cách. Trước đó, tất cả cử tri khi bước vào khu vực bầu cử đều phải trải qua các khâu đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn...

* Ngay sau khi thực hiện quyền công dân tại Tổ bầu cử số 6 phường An Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại một số địa phương trên địa bàn TP.Tam Kỳ, gồm Tổ bầu cử số 4 (xã Tam Phú), Tổ bầu cử số 3 (xã Tam Thanh), Tổ bầu cử khối phố Mỹ Thạch Bắc (phường Tân Thạnh) và Tổ bầu cử khối phố 4 (phường An Xuân). Cùng đi có Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ Bùi Ngọc Ảnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân trao đổi về công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn Tam Kỳ.

Tại Tổ bầu cử số 4 (xã Tam Phú), ông Đỗ Quý Nhiệm -Tổ trưởng Tổ bầu cử cho biết, tổng số cử tri là 1.024. Để cử tri thực hiện quyền bầu cử đảm bảo theo quy định trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, tổ chia cử tri đi bầu cử theo buổi và theo giờ.

Tương tự, ông Phan Đình Hải - Tổ trưởng Tổ bầu cử số 3 (xã Tam Thanh) cho hay đã chia 782 cử tri đi bầu cử theo giờ nhằm hạn chế tập trung đông người. Sau khi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá công tác chuẩn bị và bầu cử của các tổ bầu cử trên địa bàn Tam Kỳ đều diễn ra theo đúng trình tự, thủ tục luật định. Cán bộ tham gia tổ bầu cử và cử tri đều tích cực thưc hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch.

Mang thùng phiếu phụ cho cử tri cách ly tại nhà bỏ phiếu bầu Sáng nay, thùng phiếu phụ được các tổ bầu cử mang đến tận nơi cho trường hợp đang cách ly tại nhà (F2) thực hiện quyền bầu cử. Phóng viên Xuân Hiền theo chân các thành viên của Tổ bầu cử số 5 (khối phố Mỹ Hòa, phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ) ghi nhận về thùng phiếu đặc biệt này. Nhân viên y tế khử khuẩn thùng phiếu phụ khi đưa đến nhà cử tri đang thực hiện cách ly. Tại đây, trước khi đưa thùng phiếu vào nhà, các thành viên Tổ bầu cử tổ chức sát khuẩn thùng phiếu cũng như các quy tắc bảo hộ, tuân thủ quy định về phòng chống dịch nghiêm ngặt. Cán bộ y tế hỗ trợ các thành viên Tổ bầu cử mặc đồ bảo hộ và thực hiện các nguyên tắc khi đưa lá phiếu cho cử tri bầu và bỏ phiếu. Hộ anh Phạm Đức Dũng có 3 cử tri thuộc diện cách ly tại nhà do có liên quan đến yếu tố dịch tễ tại TP.Đà Nẵng, được các thành viên của Tổ bầu cử số 5 hỗ trợ để thực hiện bỏ phiếu tại nhà. Anh Dũng cho biết, đây là lần đặc biệt nhất khi anh thực hiện quyền công dân của mình ngay tại nhà, dưới sự hỗ trợ của chính quyền địa phương Cử tri thuộc diện F2 bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu phụ. Ông Huỳnh Kim Xuân - Tổ trưởng Tổ bầu cử số 5 cho biết, địa phương đã phân công thành viên thực hiện nghiêm túc các quy trình hướng dẫn về những thùng phiếu phụ cho trường hợp cách ly tại nhà. Ngay sau khi cử tri là F2 bỏ phiếu và đóng dấu, thùng phiếu sẽ được kiểm tra ngay. Ông Nguyễn Hồng Lai - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ cho biết, Tam Kỳ có 75 trường hợp cách ly tại nhà. Các trường hợp này đều được Tổ bầu cử tại địa phương mang thùng phiếu phụ đến tận nhà để thực hiện quyền công dân của mình.

* Khu vực bỏ phiếu số 10, phường Hòa Thuận (TP.Tam Kỳ) là điểm bỏ phiếu riêng của Trại tạm giam Công an tỉnh. Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi khai mạc, cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu.

Tại mỗi thời điểm, số cử tri bỏ phiếu không được quá 40 người và phải đảm bảo giữ khoảng cách. Đặc biệt, ngoài cán bộ, viên chức ngành công an còn có 324 người bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh là cử tri tham gia bầu cử.

Bị can đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh tham gia bỏ phiếu.

Để đảm bảo quyền lợi cho người bị tạm giữ, tạm giam, trước đó Trại tạm giam Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ đến các cán bộ tuyên truyền quy chế bầu cử, nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu cho những người bị tạm giữ, tạm giam.

Ngoài sử dụng loa phát thanh để tuyên truyền, Trại tạm giam Công an tỉnh còn soạn các bản tin để cán bộ quản giáo trực tiếp tuyên truyền đến từng buồng giam để người bị tạm giữ, tạm giam biết được quyền và nghĩa vụ của mình.

* Sáng nay, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín đến kiểm tra bầu cử ở huyện Hiệp Đức. Tại các khu vực bỏ phiếu, đồng chí Nguyễn Chín đánh giá cao công tác triển khai bầu cử, cử tri chấp hành nghiêm biện pháp phòng chống dịch.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín (thứ 2 trái sang) kiểm tra bầu cử tại Hiệp Đức.

Hiệp Đức có hơn 31.300 cử tri. Tại các khu vực bỏ phiếu, cử tri được bố trí đi bầu theo các khung giờ khác nhau nhằm hạn chế đông người. Đối với 11 công dân đang cách ly tập trung và lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly, cùng 170 người ở Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam (đóng tại xã Sông Trà) được bầu cử bằng thùng phiếu phụ.

Theo Ủy ban Bầu cử huyện, tính đến 9 giờ, tỷ lệ cử tri Hiệp Đức đi bầu cử đạt hơn 66,36%.

Lúc 9 giờ 45 phút, xã Hiệp Hòa và xã Hiệp Thuận (Hiệp Đức) đạt 100% cử tri đi bầu.

* Nông Sơn có 6 đơn vị bầu cử với 36 khu vực bỏ phiếu. Công tác phòng chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm bầu cử được chú trọng để ngày hội bầu cử xứng đáng là ngày hội của toàn dân. Cử tri đi bầu đều tuân thủ quy định về phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giãn cách và được lực lượng y tế đo thân nhiệt tại chỗ.

Tại khu vực bỏ phiếu số 3 (thôn Khánh Bình, xã Ninh Phước), Phó Bí thư Huyện ủy Nông Sơn - Ngô Văn Sỹ đến dự lễ khai mạc bầu cử. Tổ bầu cử số 3 có 925 cử tri.

Cử tri Nông Sơn được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trước khi vào bỏ phiếu.

Khu cách ly tập trung huyện Nông Sơn có 22 cử tri gồm 13 cử tri đang thực hiện cách ly tập trung và 9 cử tri là người phục vụ tại khu cách ly. Để đảm bảo quyền lợi công dân, Tổ bầu cử đã mang thùng phiếu đến tận khu vực cách ly tập trung để tạo điều kiện cho công dân hoàn thành nghĩa vụ của mình.

Tính đến 10 giờ sáng 23.5, 5/6 xã trên địa bàn Nông Sơn có Tổ bầu cử hoàn thành công tác bầu cử, về đích với 100% cử tri đi bầu. Trong đó Quế Lộc (4.398 cử tri) là xã đầu tiên của huyện có các tổ bầu cử hoàn thành sớm với 100% cử tri đi bầu.

* Tại Tiên Phước, 15 đơn vị bầu cử tại 15 xã, thị trấn với 103 khu vực bỏ phiếu đều đồng loạt khai mạc; 103 tổ bầu cử với 1.587 thành viên bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Toàn huyện có 53.480 cử tri đi bầu cử; trong đó có 9 trường hợp cách ly tập trung và cách ly tại cơ sở y tế, 420 trường hợp cách ly tại nhà. Đến lúc này đã có 32.589 cử tri Tiên Phước đi bầu cử, đạt 60,15%. Toàn huyện còn 21.593 cử tri sẽ tiếp tục đi bỏ phiếu bầu cử trong ngày hôm nay.

Cử tri Tiên Phước được đo thân nhiệt trước khi vào khu vực bỏ phiếu.

Theo ông Trầm Quế Hương - Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện, các đoàn kiểm tra, giám sát của huyện liên tục đi kiểm tra ở các điểm bầu cử. Công tác bầu cử đang diễn ra trật tự, nghiêm túc, cử tri đi bầu đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh.

* Tại khu vực bầu cử số 6 (thôn Liên Thuận, xã Đại Nghĩa, Đại Lộc), theo quan sát của phóng viên Bích Liên, ngay từ sáng sớm, nhiều cử tri đã có mặt dự lễ khai mạc rồi tự tay bỏ những lá phiếu đầu tiên. Thôn Liên Thuận được sáp nhập từ thôn Mỹ Liên và Mỹ Thuận nên có số lượng cử tri khá đông. Công tác tổ chức, triển khai bầu cử được tiến hành chu đáo, địa phương cử cán bộ thuộc 2 thôn cũ đến hỗ trợ, hướng dẫn cử tri.

Đoàn viên trao khẩu trang cho cử tri tại điểm bầu cử.

Theo ông Lê Quang Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đại Nghĩa, đến 8 giờ, số lượng cử tri đi bầu đạt hơn 90%. Do đặc thù vùng nông thôn, nhân dân dậy sớm tranh thủ đi bầu rồi về lo công việc đồng áng, công nhân buổi sáng hối hả vào các nhà máy, xí nghiệp nên ai nấy hết sức khẩn trương, tranh thủ để làm tròn nghĩa vụ công dân.

* Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đến kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Núi Thành. Theo báo cáo, Núi Thành đã thành lập 120 khu vực bỏ phiếu với tổng cộng 116.942 cử tri.

Xếp hàng giữ khoảng cách khi vào nhận phiếu bầu cử.

Kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 3 (khối phố 3, thị trấn Núi Thành), đồng chí Lê Văn Dũng đánh giá cao công tác tổ chức tại điểm bỏ phiếu. Đồng chí Lê Văn Dũng cũng nhắc nhở tổ bầu cử phải duy trì chặt chẽ việc đảm bảo giãn cách phòng dịch tại các điểm bầu cử.

"Qua kiểm tra một số điểm bỏ phiếu, tôi nhận thấy có một điểm bầu cử số lượng cử tri quá đông nên xảy ra thời điểm tập trung tương đối đông người. Tôi đã chỉ đạo tổ trưởng tổ bầu cử yêu cầu đảm bảo giãn cách, chia thời gian bỏ phiếu để hạn chế việc tập trung đông. Nhiều cử tri rất quan tâm, nghiên cứu tiểu sử ứng cử viên khá kỹ. Tôi rất cảm kích một nữ cử tri rất lớn tuổi, song vẫn đến điểm bỏ phiếu để gửi gắm niềm tin của mình cho ứng cử viên. Điều đó thể hiện trách nhiệm rất cao của người dân trong việc thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ bầu cử của mình" - đồng chí Lê Văn Dũng nói.

Cử tri Tam Hải, Tam Quang và Vùng Cảnh sát biển 2 đi bầu cử đông đủ

Tại xã đảo Tam Hải (Núi Thành), cử tri hăng hái đi bỏ phiếu. Nhiều ngư dân trở về sau chuyến biển cũng là những người đi bỏ phiếu sớm nhất. Ông Nguyễn Công Tiến - Chủ tịch UBND xã Tam Hải cho biết: “Địa phương có 5.733 cử tri, 7 đơn vị bầu cử với 8 khu vực bỏ phiếu. Trong đó có 300 cử tri là ngư dân hành nghề vươn khơi xa bờ. Theo báo cáo nhanh từ các tổ bầu cử, đến 11 giờ đã có 80% cử tri trên địa bàn đến bỏ phiếu. Cạnh đó, khâu phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo tốt, chưa xảy ra tình huống khó xử nào”. Cử tri miền biển bỏ phiếu bầu cử. Trong khi đó, 11.377 cử tri xã Tam Quang (Núi Thành) cũng đã hoàn thành bỏ phiếu, trong đó hàng trăm ngư dân đánh bắt xa bờ kịp có mặt tại nhà để đi bầu cử. Cũng trên địa bàn xã Tam Quang, 573 cử tri các đơn vị đóng chân trên địa bàn xã gồm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Đoàn Kinh tế - quốc phòng 516, Đại đội Vận tải thủy (Quân khu 5), Trung đội Kho xăng dầu (Cục Hậu cần Quân khu 5), Hải đội 2 Biên phòng Quảng Nam, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà đã đến khu vực bỏ phiếu số 9 tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 để thực hiện quyền bầu cử. Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 9. Dù được tổ chức bầu cử trong điều kiện đơn vị thực hiện nhiều nhiệm vụ, lực lượng hoạt động phân tán nhưng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị bảo đảm cho 100% cử tri là cán bộ, chiến sĩ do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 quản lý được bỏ phiếu bầu cử. Trước đó, cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 8002 của đơn vị đã tiến hành bầu cử sớm vào ngày 16.5 tại xã đảo Sinh Tồn (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa). Các tàu làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trên biển của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), Cồn Cỏ (Quảng Trị) và một số địa phương khác cũng đã nhanh chóng bầu cử để tiếp tục làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn bầu cử trên vùng biển của Tổ quốc. Đến trước 10 giờ sáng nay, 100% cử tri của khu vực bầu cử số 9 nói chung và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nói riêng đã hoàn tất bầu cử và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Từ xã Tư (Đông Giang), CTV Alăng Siu thông tin, không khí bầu cử tại địa phương diễn ra sôi nổi ở hầu hết điểm bỏ phiếu. Toàn xã Tư có 5 khu vực bỏ phiếu với hơn 1.000 cử tri, chủ yếu là đồng bào Cơ Tu. Cử tri xã Tư chờ thực hiện quyền bầu cử. Bên trong các điểm bỏ phiếu, chính quyền địa phương bố trí ghế ngồi, nước uống phục vụ cử tri. Trước khi vào bỏ phiếu, tất cả cử tri đều được rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang và đo thân nhiệt, đảm bảo khoảng cách 2m để phòng chống dịch Covid-19. Tất cả cử tri đều được kiểm tra thân thiệt, yêu cầu đeo khẩu trang. Trao đổi qua điện thoại với phóng viên Alăng Ngước, ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch UBND xã Tư cho biết, đến 8 giờ 30 sáng nay, 100% cử tri trên địa bàn xã đã hoàn tất việc bầu cử. Toàn bộ điểm bầu cử diễn ra chặt chẽ, đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch.

* Huyện Phước Sơn có 47 điểm bầu cử. Theo Ủy ban Bầu cử huyện, tính đến 11 giờ có 16.673/17.485 cử tri đi bầu (đạt tỷ lệ 95,4%). Trong đó 100% cử tri tại 4 đơn vị Phước Kim, Phước Hòa, Phước Mỹ và Phước Xuân đã hoàn thành bỏ phiếu.

Tỷ lệ cử tri đi bầu ở các xã như Phước Kim, Phước Hòa, Phước Mỹ và Phước Xuân đạt 100%.

* Có mặt tại huyện Bắc Trà My để kiểm tra công tác bầu cử, bà Huỳnh Thị Thùy Dung - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã thăm hỏi, động viên các thành viên tổ bầu cử đang làm nhiệm vụ.

Bà Huỳnh Thị Thùy Dung thăm hỏi các thành viên Tổ bầu cử ở xã Trà Đốc.

Theo đánh giá của bà Dung, đến thời điểm này, công tác bầu cử trên địa bàn huyện Bắc Trà My đang diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19. Cử tri hăng hái tham gia bầu cử.

Kiểm tra tại xã Trà Sơn, Trà Đốc, Trà Dương, thị trấn Trà My, bà Dung lưu ý các tổ bầu cử thực hiện tốt nhiệm vụ, kiểm tra liên tục danh sách cử tri, đảm bảo không sót cử tri nào vì lý do khách quan. Các thành viên tổ bầu cử phải bám sát cơ sở, để khi xảy ra vấn đề cử tri không đi bỏ phiếu được thì phải mang thùng phiếu phụ đến tận nhà cho cử tri thực hiện quyền bầu cử.

Đến 10 giờ 30, toàn huyện Bắc Trà My có 26.702 cử tri đi bầu cử, đạt tiến độ 90,7%. Trong đó có 22/62 khu vực bỏ phiếu hoàn thành 100%, 2 xã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử 100% là xã Trà Ka và Trà Kót.

* Đúng 6 giờ 30, tại khu vực bỏ phiếu số 3 (xã Trà Mai, Nam Trà My) diễn ra lễ khai mạc bầu cử. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được triển khai nghiêm ngặt. Mọi cử tri đều thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và đứng giãn cách để bỏ phiếu. Cử tri là người lớn tuổi, phụ nữ được ưu tiên bỏ phiếu trước.

Cử tri đi bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 3 (xã Trà Mai).

Nam Trà My có 17.922 cử tri đi bầu cử tại 61 điểm bỏ phiếu. Với điều kiện là huyện miền núi, khoảng cách đi lại xa xôi nên cử tri có mặt tại các điểm bầu cử từ rất sớm để tham gia bầu cử.

Cử tri bỏ phiếu bầu cử.

* Từ thị trấn Hà Lam (Thăng Bình), phóng viên Nguyễn Trọng Hoàng Đạo thông tin, tại khu vực bỏ phiếu số 4 (khối phố 4), ngay từ sáng sớm, công tác chuẩn bị cho cử tri đến bỏ phiếu đã chu tất. Nhiều cử tri đến khá sớm để thực hiện các khâu phòng chống dịch như sát khuẩn, đo thân nhiệt...

Khu vực bỏ phiếu số 4 (khối phố 4, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình) được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo anh ninh và phòng chống dịch Covid-19.

Tại khu vực bỏ biếu, Tổ bầu cử đã chuẩn bị 1 máy sát khuẩn tự động, 5 nhân viên y tế cùng các dụng cụ, vật tư y tế như khẩu trang, nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt để phục vụ cử tri. Tất cả cử tri đều phải hoàn tất các bước đúng trình tự mới được vào bỏ phiếu. Các hàng ghế được bố trí với khoảng cách hơn 2m để cử tri ngồi, đợi đến lượt bỏ phiếu. Đúng 7 giờ, sau lễ khai mạc, đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đã bỏ lá phiếu đầu tiên.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tham gia bỏ phiếu.

Tiếp theo, 1.594 cử tri khối phố 4 đã lần lượt bỏ phiếu, mỗi lượt bỏ phiếu đều thực hiện giãn cách từng người một.

Cử tri được đo thân nhiệt trước khi vào khu vực bỏ phiếu.

Sáng cùng ngày, đồng chí Lê Trí Thanh đến kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại xã Bình Triều (Thăng Bình). Đồng chí Lê Trí Thanh đánh giá cao công tác tổ chức bầu cử chu đáo, đầy đủ các lực lượng bảo vệ an ninh, đảm bảo phòng chống dịch... Đồng thời yêu cầu địa phương kiểm soát kỹ hơn về khâu khai báo y tế đối với cử tri đến bỏ phiếu.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đánh giá sơ bộ công tác bầu cử:

* Ở khu vực bỏ phiếu số 4 (xã Bình Dương), ông Phan Công Vỹ - Bí thư Huyện ủy Thăng Bình tham gia lễ khai mạc và bỏ lá phiếu đầu tiên.

Tại đơn vị bầu cử này, 6.235 cử tri lựa chọn trong 8 ứng cử viên để bầu 5 đại biểu HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Đoàn Thanh niên xã Bình Dương đã triển khai đội hình thanh niên xung kích ở các điểm bầu cử, tham gia phòng chống dịch, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục; đồng thời huy động đoàn viên thanh niên đến từng nhà các trường hợp đi lại khó khăn để giúp thực hiện quyền công dân.

Cử tri khu vực bỏ phiếu số 4 (xã Bình Dương) được đo thân nhiệt trước khi bỏ phiếu.

Xã Bình Trị có 5.395 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử tại 7 điểm bỏ phiếu. Theo ghi nhận, các điểm bỏ phiếu đều được trang trí hài hòa, bắt mắt, tạo được không khí hân hoan trong ngày hội toàn dân. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, đội ngũ y tế thực hiện đo thân nhiệt, yêu cầu các cử tri giữ khoảng cách, sát khuẩn trước khi vào khu vực bỏ phiếu.

* Tại Duy Xuyên, phóng viên Văn Sự và CTV Phi Thành ghi nhận không khí bầu cử: Từ sáng sớm, nhiều cử tri địa phương hăng hái đến 105 điểm bầu cử. Ngoài bỏ phiếu bầu chọn đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, cử tri trên địa bàn còn chọn trong số 51 ứng cử viên để bầu 33 đại biểu vào HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Đối với HĐND xã, thị trấn, cử tri chọn trong số 612 ứng cử viên để bầu 363 đại biểu.

Cử tri huyện Duy Xuyên xem lại các thông tin về ứng cử viên trước khi bầu cử.

Theo quan sát, tại các khu vực bỏ phiếu, thành viên tổ chức phụ trách bầu cử và những người có liên quan được đo thân nhiệt, khử khuẩn tay trước khi vào vị trí làm nhiệm vụ tại các điểm bầu cử. Cử tri đến điểm bầu cử phải đi theo hàng, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2m, rửa tay sát khuẩn và được đo thân nhiệt. Ngoài ra, các lực lượng bảo vệ được tăng cường tại những khu vực bỏ phiếu nhằm đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn.

Cử tri được đo thân nhiệt trước khi vào khu vực bỏ phiếu.

* Sau khi dự lễ khai mạc và thực hiện bỏ phiếu bầu cử, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca - Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đi kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Duy Xuyên.

Cán bộ phụ trách công tác bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu ở Duy Xuyên được trang bị kính chống giọt bắn phòng chống dịch Covid-19.

Đoàn đến kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 2 (thị trấn Nam Phước) và khu vực bỏ phiếu số 7 (thôn Lang Châu Nam, xã Duy Phước). Theo ghi nhận, công tác bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu nói trên diễn ra đúng quy định pháp luật, cử tri thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19 do tổ bầu cử triển khai. Đặc biệt, các thành viên tổ bầu cử được trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ như kính chống dọn bắn, khẩu trang… Công tác bỏ phiếu diễn ra khá nhanh, tỷ lệ cử tri hoàn thành bỏ phiếu tại các khu vực bỏ phiếu đạt hơn 70%, dù mới 8 giờ sáng.

Qua kiểm tra, ông Võ Xuân Ca đánh giá địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, trang trí khu vực bỏ phiếu, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Ở các khu vực bỏ phiếu, cử tri tìm hiểu kỹ tiểu sử các ứng cử viên để lựa chọn ra người tiêu biểu vào Quốc hội và HĐND các cấp. “Tôi tin rằng với không khí, cách tổ chức và tinh thần trách nhiệm cả hệ thống thì cuộc bầu cử của chúng ta sẽ thành công” - ông Ca nói.

* Đúng 7 giờ, cử tri khu vực bỏ phiếu số 8 (khối phố 5, phường Vĩnh Điện, Điện Bàn) đến nhà văn hóa khối phố để tiến hành bầu cử.

Ông Phạm Nên - Bí thư Chi bộ khối phố 5 cho biết, những ngày qua công tác bầu cử được Tổ bầu cử chuẩn bị hết sức chu đáo, nhất là phòng chống dịch.

Điện Bàn yêu cầu các tổ bầu cử chia cử tri thành nhiều nhóm bỏ phiếu và thực hiện giãn cách.

Khu vực bỏ phiếu số 8 cũng là nơi trước đó được thị xã Điện Bàn chọn làm điểm diễn tập bầu cử phòng chống dịch Covid-19 cho các địa phương khác trên địa bàn thị xã tham khảo, học tập kinh nghiệm. Cử tri khi đi bỏ phiếu tại điểm bầu cử này được phát một lốc sữa tươi, tổng cộng có 75 thùng sữa do một doanh nghiệp trên địa bàn khối phố ủng hộ.

Ông Ngô Thanh Hải - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Điện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử phường cho biết, trên địa bàn có 7.760 cử tri, tham gia bỏ phiếu tại 8 khu vực thuộc 5 đơn vị bầu cử. Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, trước đó Ủy ban Bầu cử phường thông báo đến các đơn vị bầu cử chia thời gian bỏ phiếu thành 5 đợt, mỗi đợt 200 cử tri.

Ủy ban Bầu cử xã Điện Thắng Trung (Điện Bàn) in pa nô màu thông tin ứng cử viên để cử tri dễ quan sát và lựa chọn - một cách làm hay, mới lạ.

Tại một số điểm bỏ phiếu thuộc 3 xã Gò Nổi (Điện Phong, Điện Trung, Điện Quang), Điện An, Điện Phước…, nhằm tạo điều kiện cho người dân đi làm sớm, Ủy ban Bầu cử linh động tổ chức khai mạc bầu cử từ 5 giờ 30 hoặc 6 giờ. Trong đợt bầu cử lần này, Điện Bàn có 169 điểm bầu cử với 169.609 cử tri đủ điều kiện đi bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Tất cả cử tri tại 3 khu cách ly tập trung ở thị xã Điện Bàn được tham gia bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Cụ thể gồm tại khu cách ly Nhà đa năng phục vụ cộng đồng (xã Điện Phước), Trường Đại học Phan Châu Trinh (phường Điện Ngọc), Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phân hiệu Quảng Nam (phường Điện Ngọc). Riêng tại khu cách ly tập trung Nhà đa năng phục vụ cộng đồng, sau khi bầu cử xong, 20 trường hợp cách ly và 8 nhân viên phục vụ nơi đây cũng được trở về nhà do đã hoàn thành thời gian cách ly theo quy định. Cử tri bỏ phiếu tại khu cách ly Trường Đại học Nội vụ phân hiệu Quảng Nam. Ông Võ Kim Nhựt - Trưởng phòng Nội vụ thị xã Điện Bàn, Thư ký Ủy ban Bầu cử thị xã khẳng định, để đảm bảo an toàn tuyệt đối phòng chống dịch Covid-19 nên việc bầu cử tại các khu cách ly tiến hành khá thận trọng, không vì kịp tiến độ mà để xảy ra sai sót. "Chúng tôi xác định việc bầu cử tại các khu cách ly có thể kéo dài trễ hơn 19 giờ" - ông Nhựt nói. Tại hầu hết cơ sở y tế lớn đóng chân trên địa bàn thị xã như Phòng khám Đa khoa khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam và Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, tất cả bệnh nhân, y bác sĩ đều trở về bầu cử tại địa phương cư trú, không có bệnh nhân nào phải bầu cử qua thùng phiếu phụ tại bệnh viện.

* Phóng viên Quốc Tuấn có mặt tại TP.Hội An cho biết: Từ 6 giờ 30 phút, 72 tổ bầu cử trên địa bàn thành phố đã đồng loạt tổ chức khai mạc trang trọng, đơn giản, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19. Toàn địa bàn thành phố có 73.415 cử tri. Người dân thành phố sẽ chọn 30 đại biểu từ 48 ứng cử viên vào HĐND thành phố.

Lực lượng y tế đo thân nhiệt cho cử tri tại phường Cẩm Phô.

Do trên địa bàn TP.Hội An còn 62 trường hợp F1, nên Ủy ban Bầu cử thành phố đã tổ chức cho các trường hợp này bỏ phiếu ngay tại khu cách ly tập trung là trạm y tế tại xã Cẩm Thanh, phường Cẩm Châu. Đại diện Trạm Y tế phường Cẩm Châu thông tin, lực lượng y tế đã đem thùng phiếu đến từng phòng để 8 trường hợp F1 đang cách ly tập trung tại đây bỏ phiếu.

Mang thùng phiếu đến điểm cách ly tập trung để cử tri thực hiện quyền bầu cử.

Tại xã đảo Tân Hiệp, 2.174 cử tri cũng đã nô nức đến các khu vực bỏ phiếu thực hiện quyền bầu cử của mình. Thông tin từ Ủy ban Bầu cử TP.Hội An, đến 8 giờ sáng nay đã có khoảng 50% cử tri thực hiện bầu cử.

Cử tri xã Tân Hiệp đi bầu cử trong điều kiện giãn cách phòng chống dịch Covid-19 khá tốt.

Theo thông tin từ bà Phạm Thị Mỹ Hương - Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp cho hay, đến 11 giờ trưa nay đã có 3/4 điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã hoàn tất việc bỏ phiếu, điểm còn lại lượng cử tri đi bầu cũng đã đạt khoảng 97%, dự kiến sẽ hoàn tất việc bỏ phiếu trước 12 giờ trưa nay.

* Đúng 6 giờ, huyện Quế Sơn khai mạc ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại khu vực bỏ phiếu số 5 (nhà văn hóa tổ dân phố Hương An Đông, thị trấn Hương An), Bí thư Huyện ủy Quế Sơn - Đinh Nguyên Vũ dự khai mạc và bỏ lá phiếu đầu tiên. Tại khu vực này có tổng số 901 cử tri đi bầu cử, trong đó khá đông cử tri đến bầu cử sớm. Tất cả cử tri đều được đoàn viên thanh niên và nhân viên y tế rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt.

Cử tri thôn Hương Quế Đông (xã Quế Phú) xếp hàng giãn cách khi chờ bầu cử.

Ủy ban Bầu cử huyện Quế Sơn cho biết, toàn huyện có 69.733 cử tri tham gia bầu cử ở 85 khu vực bỏ phiếu tại 13 xã, thị trấn, trong đó có 1 khu vực bỏ phiếu riêng của lực lượng vũ trang là Lữ đoàn Tăng - thiết giáp 574 (Quân khu 5).

Cử tri thôn Trung Vĩnh (xã Quế Xuân 1) nhận phiếu bầu cử.

Cử tri của huyện bầu chọn 3 người trong tổng số 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV; bầu chọn 3 người trong tổng số 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X; bầu chọn 30 người trong tổng số 51 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa khóa XII và bầu 325 người trong tổng số 540 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã.

* Từ huyện miền núi Tây Giang, CTV Báo Quảng Nam - anh Briu Na cho biết đang có mặt tại khu vực bỏ phiếu thôn Tr'le (xã A Tiêng). Tại điểm này, mặc dù chỉ có 68 cử tri tham gia bầu cử nhưng lễ khai mạc diễn ra trong không khí trang trọng, công tác phòng chống dịch được quan tâm chu đáo.

Cử tri thôn Tr'le giữ khoảng cách tại khu vực bỏ phiếu.

Đến với ngày hội, đồng bào Cơ Tu diện sắc phục truyền thống, ai cũng tươi vui, phấn khởi được tận tay bỏ những lá phiếu thực hiện nghĩa vụ công dân của mình.

Công tác phòng dịch được quan tâm đặc biệt.

* Từ Bắc Trà My, PV Lê Thị Diễm Lệ của Báo Quảng Nam cho hay, tại khu vực bầu cử số 1 (thôn Dương Hòa, xã Trà Sơn), các công đoạn đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện nghiêm túc. Tất cả cử tri đến điểm bỏ phiếu đều phải sát khuẩn, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách đảm bảo.

Bà Huỳnh Thị Thùy Dung - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện quyền bầu cử tại nơi cư trú.

Đúng vào lúc 6 giờ diễn ra lễ chào cờ. Bà Huỳnh Thị Thùy Dung - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đến dự và thực hiện quyền bỏ phiếu bầu cử. Ngay sau lễ khai mạc, ông Nguyễn Xuân Quang - cử tri cao tuổi nhất và là người có uy tín của thôn Dương Hòa vinh dự trở thành người đầu tiên bỏ lá phiếu bầu cử. Sau đó, 471 cử tri của thôn tiếp bỏ phiếu.

Cử tri Nguyễn Xuân Quang bỏ lá phiếu bầu cử đầu tiên vào thùng phiếu.

* Toàn huyện Phú Ninh có 64 khu vực bỏ phiếu với 63.684 cử tri. Theo ông Huỳnh Ngọc Lâm - Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thịnh, toàn thị trấn có 3.644 cử tri, đến 11 giờ đã có 91% cử tri tham gia bỏ phiếu, hiện các tổ bầu cử tiếp tục vận động người dân đi bỏ phiếu đạt 100% trong thời gian sớm nhất.

Công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm, cử tri Phú Ninh yên tâm đi bỏ phiếu bầu cử.

“Địa phương đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện để 8 đối tượng trong Nhà tạm giam Công an huyện và 5 người thuộc diện F1 đang cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện được bầu cử. Theo đó, lúc 10 giờ 30 phút, thùng phiếu phụ và phiếu bầu được thành viên Tổ bầu cử đưa đến 2 địa điểm trên. Cử tri được cung cấp thông tin ứng cử viên từ trước nên việc bầu cử diễn ra nhanh chóng” - ông Huỳnh Ngọc Lâm cho biết.

Để đảm bảo cho kỳ bầu cử diễn ra thành công, lãnh đạo huyện Phú Ninh và lãnh đạo các xã được phân công đứng điểm đều có mặt trước giờ khai mạc ở tất cả khu vực bỏ phiếu để kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử lần cuối. Mỗi khu vực bỏ phiếu đều bố trí 1 công an chính quy, 1 nhân viên y tế và 2 tình nguyện viên phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch Covid-19. Đến 11 giờ trưa nay đã có 87,6% cử tri toàn huyện tham gia bỏ phiếu bầu.

* Đúng vào lúc 6 giờ, tại điểm bỏ phiếu thôn Khánh Thịnh (xã Tam Thái, Phú Ninh), hàng trăm cử tri đã đến dự lễ khai mạc và thực hiện quyền công dân của mình.



Cử tri thôn Khánh Thịnh (xã Tam Thái) bỏ phiếu bầu cử.

Do là vùng nông thôn, người dân có thói quen dậy sớm, nên ngay từ sáng sớm đã có nhiều cử tri lớn tuổi đến điểm bỏ phiếu, tổ bầu cử đã hướng dẫn mọi người tuân thủ quy tắc giãn cách. Tại đây, sáng nay có 1.208 cử tri sẽ đi bỏ phiếu.