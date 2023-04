Vụ đất nền dự án Công ty CP Bách Đạt An: Giao công an chuẩn bị hồ sơ

(QNO) - Sáng nay 25/4, tiếp các hộ dân mua đất nền của chủ đầu tư Công ty CP Bách Đạt An tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị Công an tỉnh chuẩn bị hoàn thiện các hồ sơ, nếu cần thiết báo cáo cho lãnh đạo UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy để có định hướng chỉ đạo giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì buổi tiếp người mua đất của chủ đầu tư Bách Đạt An sáng nay 25/4. Ảnh: N.Đ

Chưa xin gia hạn tiến độ

Tại buổi tiếp công dân sáng nay, nhiều hộ dân mua đất nền thuộc 3 dự án Khu đô thị Bách Đạt, 7B mở rộng và Hera Comlex Riverside tại Điện Nam - Điện Ngọc (Điện Bàn) phản ánh: Hơn 3 tháng nay, Công ty CP Bách Đạt An thực hiện cầm chừng các nội dung kết luận, cam kết với lãnh đạo UBND tỉnh.

Ghi nhận sự chuyển biến trong giải quyết các vướng mắc, nhưng nhiều ý kiến cho rằng chưa đạt được như mong muốn của người mua đất 3 dự án của chủ đầu tư.

Trong khi đó, phía chính quyền, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tạo điều kiện cho chủ đầu tư, song có biểu hiện không thực hiện đúng cam kết với UBND tỉnh.

Ông Trần Kim Luyện - người mua đất nền của chủ đầu tư Bách Đạt An phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: N.Đ

Ông Phan Thanh Bình – người mua đất cho rằng, với những gì đang diễn ra trong hơn 3 tháng qua, cho thấy chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính, cũng như không còn tâm huyết để tiếp tục thi công hoàn thành dự án.

Theo ông Bình, các dự án hết hạn vào 31/12/2022, nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn không có động thái nào xin gia hạn tiến độ với tỉnh để tiếp tục thi công dự án. Thậm chí còn có thái độ coi thường pháp luật, bởi khi ngành thuế liên tục sử dụng các biện pháp chế tài để tránh thất thu thuế, cũng như buộc hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước, song doanh nghiệp đều không chấp hành.

“UBND tỉnh cần có những biện pháp mạnh hơn nữa, để ba nội dung bản án được thực thi dứt điểm và người dân được nhận sổ đỏ” – ông Bình kiến nghị.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn Nguyễn Xuân Hà cho hay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án đang dừng lại, không thực hiện. Bởi tất cả dự án của chủ đầu tư Bách Đạt An đã hết thời gian gia hạn tiến độ, mà khi chưa được gia hạn tiến độ thì không đủ cơ sở triển khai bất cứ công việc gì. Phải dừng không chi trả GPMB.

Ông Nguyễn Trường Sơn - Phó Giám đốc Sở TN-MT trao đổi với người mua đất. Ảnh: N.Đ

Liên quan công tác GPMB, Phó Giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Trường Sơn cho biết, niên hạn dự án đến 31/12/2022 là hết tiến độ. Theo quy định, đối với dự án đầu tư hết tiến độ thì thôi không cập nhật vào trong kế hoạch sử dụng đất của năm 2023 đối với 3 nhóm dự án này.

Đồng thời, đề nghị chủ đầu tư liên hệ với các cơ quan chức năng của tỉnh thông qua Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng để thẩm định gia hạn tiến độ đầu tư làm cơ sở cho việc cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất.

“Sau khi được tỉnh gia hạn tiến độ thì sẽ cập nhật bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất của năm 2023, làm cơ sở cho việc triển khai thủ tục chi trả bồi thường, GPMB và tiếp tục thi công dự án” – ông Sơn thông tin.

"Sớm giải quyết dứt điểm vụ việc"

Về vấn đề gia hạn tiến độ đối với 3 dự án, theo ông Nguyễn Tấn Văn – Phó Giám đốc Sở KH&ĐT, tại cuộc làm việc mới đây, sở đã đề nghị chủ đầu tư hoàn thành hết các nghĩa vụ tài chính theo kết luận của UBND tỉnh. Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp mới chuyển 15/64 tỷ đồng tiền GPMB. Hiện nay, ngành thuế đã cưỡng chế thuế ở mức độ 5, tức cấm sử dụng hóa đơn.

Chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị gia hạn tiến độ thì phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính mới được xem xét gia hạn. Về xem xét xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư, nếu chủ đầu tư tiếp tục vi phạm hành chính sẽ xem xét xử phạt hành chính và cho gia hạn để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công.

“Trường hợp nhà đầu tư tiếp tục vi phạm mới xem xét thu hồi dự án. Nếu thu hồi dự án của chủ đầu tư thì việc giải quyết quyền lợi cho người dân mua đất sẽ rất khó khăn” – ông Văn phát biểu.

Thượng tá Hà Thế Xuyên phát biểu tại buổi tiếp dân sáng nay 25/4. Ảnh: N.Đ

Thượng tá Hà Thế Xuyên – Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh, lực lượng công an đã thành lập một tổ công tác tìm hiểu về chủ đầu tư Bách Đạt An với các nội dung: chủ trương đầu tư; việc chuyển giao nhiệm vụ từ Công ty Bách Đạt sang Công ty CP Bách Đạt An; về khả năng tài chính và thứ nữa là những dòng tiền giữa hai Công ty CP Bách Đạt An và nhà phân phối Công ty Hoàng Nhất Nam.

“Đến nay, công an đã cơ bản hoàn thiện về các nội dung sẽ tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. Và sẽ sớm có báo cáo cho Chủ tịch UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy nắm và có hướng chỉ đạo xử lý” – ông Xuyên nói.

Trao đổi với người mua đất, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, việc giải quyết các vướng mắc, vấn đề liên quan có sự chuyển biến tích cực. Song có những việc rất phức tạp không thể giải quyết ngay được và lãnh đạo tỉnh cũng mong muốn sớm giải quyết dứt điểm vụ việc để ra được sổ đỏ cho dân.

Nhiều vướng mắc đã tháo gỡ, nhất là trong bồi thường, GPMB. Các cơ quan đang tích cực vào cuộc để giải quyết, tất cả phải tuân thủ đúng theo trình tự thủ tục.

Quang cảnh buổi tiếp người mua đất dự án của chủ đầu tư Bách Đạt An sáng 25/4. Ảnh: N.Đ

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, sau kỳ nghỉ lễ, UBND tỉnh sẽ tổ chức buổi họp để nghe các ngành báo cáo tất cả nội dung liên quan, nhất là xem xét việc có cho gia hạn hay không.

"Công an tỉnh chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ báo cáo cho tôi, cho Thường trực Tỉnh ủy để nghe và có định hướng chỉ đạo. Cần thiết khởi tố vụ án nếu có dấu hiệu, đủ yếu tố cấu thành tội “lừa đảo”. Việc giải quyết ở đây không có phải là bao che, chúng ta giải quyết trước mắt cho mọi việc suôn sẻ. Còn không được nữa thì phải dùng các biện pháp mạnh, như tôi vừa nói ở trên” – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh về quan điểm giải quyết vụ việc.